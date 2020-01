La Xunta cree que el Gobierno dijo la verdad sobre el AVE a Bruselas y mintió a los gallegos

0

18/01/2020

La Xunta asume como real el plazo del AVE -enero del 2022- que figura en el informe de la Comisión Europea para aprobar los últimos fondos comunitarios que han sido concedidos a la línea gallega, pese a las explicaciones ofrecidas por el Gobierno y el ADIF sobre las razones que motivaron la comunicación de esta fecha a las instituciones europeas. Según la tesis oficial, en diciembre del 2018, apenas dos meses después de que el ministro José Luis Ábalos ratificara ante el presidente Feijoo que se mantenía diciembre del 2020 para la puesta en servicio, se trasladó a Bruselas el plazo de enero del 2022 como un colchón temporal prudente por si se producían imprevistos en la fase final de las obras. Rechazan que esa fecha sea su referencia temporal para poner los trenes de alta velocidad en circulación, pero alegan que no pueden aportar una alternativa, pues la apertura de la línea depende en última instancia del plácet de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria.

«A Xunta e a Comisión Europea din a verdade. O Goberno segue a mentir», escribía la conselleira de Infraestruturas e Mobilidade, Ethel Vázquez, en su cuenta de Twitter. En una visita a Ourense, informa Miguel Ascón, la responsable del departamento que elaboró el informe que coincide con el plazo divulgado por Bruselas constató que la Comisión Europea «acaba de deixar en evidencia as mentiras do Goberno de España en relación coa chegada da alta velocidade á Galicia. Quixeron enganarnos, pero non o conseguiron». «O Goberno o que non pode facer é dicir unha cousa á Comisión Europea e historietas aos galegos. Os galegos estamos cansos das historietas do Goberno socialista de España co AVE», aseguró.

El enfado de la responsable de Infraestruturas era evidente, mientras que en el otro lado -en Transportes, el ADIF o los partidos que sostienen al Ejecutivo de Pedro Sánchez- no hubo ninguna reacción para tratar de amortiguar la avalancha de críticas desde el entorno del PPdeG. El ADIF publicó una nota informativa dando cuenta de los 226 millones otorgados al tramo Lubián-Taboadela procedentes del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, pero sin mencionar el asunto del plazo y centrándose en que los fondos europeos ya financian el 29 % del coste total (2.074 millones) del trazado ferroviario más complejo que se construye en España.

No habría pérdida de fondos

La explicación que dieron el jueves distintas fuentes gubernamentales sobre la razón que les llevó a comunicar ese plazo a las autoridades europeas fue dar un margen prudencial de un año por si algún imprevisto complicaba las previsiones de puesta en servicio y se corría el riesgo de perder los fondos. De hecho es verdad que el año pasado saltaron todas las alarmas, ante el riesgo de perder 178 millones en ayudas comunitarias por la paralización que sufrieron 17 contratos en el 2016.

Sin embargo, fuentes de la Xunta conocedoras de la normativa europea y de la gestión de los fondos de la UE no dan crédito a esta explicación. Aportan que en el período operativo 2014-2020 se estableció que la administración perceptora de fondos europeos dispone de un período máximo de tres años para ejecutar las partidas una vez concedidas, por lo que el plazo para utilizar estos fondos concluiría en diciembre del 2023. Por tanto no habría riesgo alguno de perder parte de la asignación financiera.

Tellado acusa al Gobierno de traicionar a Galicia y el BNG culpa al PP y al PSOE

El secretario general del PP gallego, Miguel Tellado, denunció que el Gobierno que dirige Pedro Sánchez mintió sobre la llegada del AVE a Galicia y que, «grazas á UE», trascendió que hay tramos que no van a estar operativos hasta el 2022 «e con sorte». También recriminó al presidente del Gobierno, al ministro de Fomento, a la presidenta del ADIF y al delegado del Gobierno que no tuvieran la «valentía» de decir la verdad a los gallegos «á cara». «Os galegos saben ler e escribir», dijo, y recordó: «Ao final a verdade sempre aflora». Tellado recriminó al ADIF que no facilitara información a la Consellería de Infraestruturas sobre la marcha de las obras. «Temos un Goberno que minte de forma deliberada e que traizoa aos galegos», concluyó.

«Anos de mentiras»

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, también fue dura con los «25 anos de mentiras, enganos e incumprimentos» que ha sufrido Galicia en lo que respecta al nuevo acceso ferroviario de alta velocidad, algo de lo que culpó a partes iguales al PSOE y al PP. En cualquier caso, instó al Gobierno de Pedro Sánchez a «poñerse a traballar» para que la llegada del AVE no se demore más. Para ello aseguró que el diputado del Bloque en el Congreso, Nestor Rego, seguirá en la línea de control al Gobierno para que no haya más demoras. «Imos seguir traballando nesa senda, tanto na chegada do AVE como na modernización do transporte ferroviario», afirmó.