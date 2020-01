Suben los complementos salariales a los funcionarios gallegos; las ventajas de las herencias en vida; y mucho más

0

17/01/2020 09:06 h

A Fondo

La elección de Dolores Delgado divide a los jueces. El CGPJ dio este jueves su aprobación, en una polémica sesión, a la propuesta del Gobierno de nombrar fiscala general del Estado a la exministra de Justicia, hasta ayer mismo diputada del PSOE. La votación final fue de doce votos a favor y siete en contra, lo que supone una división sin precedentes en el Consejo General del Poder Judicial. Aquí te lo explicamos. Analizamos además la figura de Delgado, una jurista con gran experiencia que naufragó en su traslado a la política. Sobre el órgano judicial escribe en clave de opinión Ernesto S. Pombo en «Nueva estrategia del poder judicial».

Dolores Delgado fue una de las protagonistas del día de ayer. También lo fue el CIS. Según su nuevo barómetro, el PSOE amplía su ventaja sobre el PP en un punto. De esta forma el pacto de coalición firmado con Unidas Podemos parece no pasarle factura a los socialistas, que crecen en intención de voto con respecto a las elecciones del 10 de noviembre. En un ránking de la prensa escrita, el Centro de Investigaciones Sociológicas concluye en la encuesta que La Voz es medio de referencia en España para seguir la información política.

Seguimos hablando hoy de financiación autonómica. Feijoo alzó ayer la voz contra un posible pacto bilateral tras el acuerdo de investidura logrado por el PSOE con Compromís. El presidente de la Xunta advierte de que «sería un error gravísimo». En este contexto, repasamos la deuda del Estado con las autonomías. Galicia es la cuarta comunidad con más dinero pendiente de pagar por parte de Hacienda.

En clave de opinión analizan la situación política Roberto L. Blanco Valdés en «Iglesias: repicar y estar en la oposición»; Fernando Ónega en «El gato Abascal y el ratón Casado»; Pedro Armas en «¿Ministerio de qué?»; Laureano López en «Antropofagia»; Celso Currás en «A política podería educar»; y César Rodríguez en «Las guerras culturales».

Hoy en La Voz

Llegamos al fin de semana con una buena noticia para los funcionarios gallegos. Suben sus complementos salariales, a la espera del alza del 2%. La Xunta aplicará ya este mes el aumento de sueldo adicional. Los beneficiarios de la decisión adoptada este jueves por el Consello serán unos 20.500 empleados del Servizo Galego de Saúde, 30.000 del sistema educativo, 11.500 de la Administración Xeral, los agentes forestales y de medio ambiente, que son unos 500 efectivos, trabajadores de la Administración de Xustiza o los 2.000 empleados del Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar.

Peores noticias llegan sobre el AVE. La UE sitúa el final de la alta velocidad para el mes de enero del 2022, un año de retraso que el ADIF niega. El Gobierno alega que dio esa fecha para evitar perder los fondos por algún imprevisto.

Abrimos ahora página económica para contarte que bares y restaurantes ya no son el motor del empleo en Galicia. Colegios y academias crean más puestos de trabajo en la comunidad. En una infografía te desgranamos los sectores que más crecieron en afiliación y los que más perdieron.

El Gobierno gallego dio ayer luz verde a un paquete de ayudas dirigido a los trabajadores autónomos. La línea de medidas de apoyo al sector se pondrán en marcha en las próximas semanas. Unos 7.000 autoempleados y 545 empresas se verán beneficiadas, según los cálculos de la Xunta.

Tous cierra Dayaday, la filial que sobrevivió a la quiebra de Pórtico. La familia catalana anuncia la extinción de 141 puestos de trabajo de la firma de bisutería y complementos, que tiene seis tiendas en Galicia.

Hablamos hoy de las ventajas de repartir las herencias en vida. En Galicia han batido otro récord por las ventajas fiscales de forma que en 2019 hubo casi 33.000 gallegos que recibieron bienes por pactos sucesorios.

Premios a la Innovación para el Concello de Lalín, Servicio Móvil, Gato Studio y Nueva Pescanova. Los galardones, que concede La Voz de Galicia en colaboración con Vodafone, valoran y premian cuatro ejemplos de la Galicia emprendedora que mira al futuro con la seguridad que da el trabajo bien hecho.

Dejamos la economía para hablar ahora de demografía, en concreto del milagro del concello ourensano de A Veiga, que ha conseguido paliar la bajada del censo con medidas para mantener sus vecinos.

Sigue la lucha para frenar el declive demográfico y también la lucha contra la velutina. Con novedades y nuevos tiempos. Desde el momento en el que una llamada al teléfono de alerta 012 avise del avistamiento de un nido de avispa asiática comenzará a correr un plazo de cinco días en el que debe ser retirado.

A Diego Bello lo mató la policía de Filipinas cuando entraba en su casa de la isla de Siargao: así fueron las últimas horas del coruñés. Su familia insiste desde A Coruña en su inocencia: «Jamás estuvo en asuntos turbios. Su nombre va a quedar en el lugar que merece».

La borrasca dejó ayer vientos de hasta 140 km/h e intensas lluvias en Galicia provocando más de 400 incidencias. El temporal se aleja ahora y se mitiga la alerta. Te contamos la previsión para este fin de semana.

Deportivo y Celta: enemigos íntimos con muchas caras en común. Han compartido dieciséis futbolistas en Primera División, once entrenadores han ocupado ambos banquillos y hasta en una quincena de veces el pase, como con Beauvue, ha sido de un club al otro.

El regalo de José a Eva, el amor de su vida: un riñón. Este matrimonio de Tordoia fue sometido a un trasplante de donante vivo en el hospital de Santiago.

Con el apodo hasta el más allá. Expertos dicen que la costumbre gallega de incluir los motes en las esquelas «aferra» al finado a la comunidad y remarca su pertenencia al grupo.

Galicia en 313 concellos

La crónica municipal viene hoy muy gastronómica. Desde Vigo te contamos la tercera vida del señor Eligio. Y es que la taberna favorita del detective novelesco Leo Caldas mantiene la esencia del original tras su reapertura.

En Ribeira te descubrimos un local donde el arroz no encuentra límites y el grano se adereza con setas, muslo de pato azul, bogavante y centolla.

Desde A Coruña nos llega el misterio de las coliflores de colores y desde Ferrol la historia de dos emprendores con éxito en Vietnam.

En Boiro la piqueta amenaza la empresa Paquito. Costas supedita la renovación de la concesión a la demolición de parte de varias naves.

Mientras dormías

Anoche los Premios Feroz 2020 han encumbrado a Pedro Almodóvar por su trabajo «Dolor y gloria», con una gala ácida que este año ha vuelto a celebrarse en Madrid, en la ciudad de Alcobendas. Otra protagonista de la noche ha sido Penélope Cruz, que ha regresado a la ciudad natal de la que se acordó al recoger el Óscar en 2008.

Carlos Sainz ha ganado su tercer Dakar al conservar en el último cronometrado del rali su ventaja sobre el catarí Nasser Al Attiyah (Toyota) y el francés Stéphane Peterhansel (Mini), quienes completaron el podio en segunda y tercera posición, respectivamente.

Opinión

«Clase emigrante». Cristina Pato recuerda en su columna el naufragio del Valbanera y escribe: «Por iso me emocionei cando escoitei ao equipo de investigadores que, cen anos despois, decide honrar a aqueles que non tiñan voz, a aqueles que desapareceron sen que ningunha institución se preocupase por recuperar os seus corpos. Pois son esas historias as que nos axudan a lembrar que nós tamén somos eles: cambian os mares e os náufragos, pero as historias son as mesmas...».

Lo más destacado de los deportes

«¡Sí se puede!». Fue el grito de los aficionados que ayer se escuchó en Riazor después de la segunda victoria del Dépor de Fernando Vázquez. Un triunfo que sabe a gloria y a esperanza para la familia blanquiazul. Los goles de Merino y Çolak, así como las paradas de Giménez, fueron claves en la victoria. «La mecha está prendida», dijo Vázquez tras el encuentro. En este álbum (con casi 200 fotos) puedes ver las mejores imágenes del partido.

Arsenio Iglesias ya es hijo adoptivo de la ciudad de A Coruña. Además la ciudad deportiva de la Torre y una calle llevarán su nombre. «É un hat trick como aqueles que facía Bebetiño, acordádesvos? Xa en serio: é unha tremenda esaxeración», escribió el antiguo entrenador del Superdépor, con característica modestia, en su carta de respuesta a la unánime decisión del pleno.

En la actualidad del Celta son los noticia los posibles fichajes: un pivote defensivo como prioridad y un extremo derecho son los objetivos. Jorge Sáenz, que no tiene penalización, o David Costas, principales candidatos a salir en enero.

Hoy será noticia

Pedro Sánchez preside este viernes por segunda vez la reunión de su nuevo Consejo de Ministros, que continuará con la renovación de cargos intermedios del Ejecutivo de coalición y analizará algunas de las medidas anunciadas en las últimas semanas.

El vicepresidente del Gobierno y líder de Podemos, Pablo Iglesias, reúne este viernes al Consejo Ciudadano de su partido, el máximo órgano de la formación, para abordar la nueva estrategia y los necesarios ajustes internos tras la entrada de su partido en el Ejecutivo de coalición de Pedro Sánchez.