La letra pequeña del pacto de investidura; las nuevas comisiones de los concesionarios; y mucho más

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Marta Ruiz

Redacción / La Voz 15/01/2020 09:03 h

Comienza el día informado con esta selección de noticias

A Fondo

El nuevo Gobierno de coalición celebró ayer su primer Consejo de Ministros. Pedro Sánchez dejó clara su voluntad no solo de agotar la legislatura, sino de abrir una nueva era política en España con detalles como trasladar la reunión semanal del gabinete a los martes. Este será, dijo, un Ejecutivo «de acción» que funcionará «como las empresas» y que se mantendrá unido pese a estar formado por dos partidos. La primera medida adoptada fue elevar las pensiones un 0,9% anual. Aplazó la subida de las mínimas y no se comprometió de momento a incrementar el sueldo de los funcionarios. Cataluña sigue marcando la agenda y Sánchez se mostró «encantado» de reunirse «cuanto antes» con Quim Torra. Ve posible una consulta e incluso estima que sería positiva. En este vídeo puedes ver la primera rueda de prensa de Sánchez.

De este primer Consejo de Ministros salió reforzado Iván Redondo, el asesor presidencial de cabecera, que se ocupará de «pensar la España de los próximos 30 años». Muchos ya lo ven casi como el ministro 23. Los 22 que sí lo son llegaron ayer así (vídeo) a la Moncloa. Garzón lució traje y corbata e Iglesias fue con pantalón tejano. Varias ministras eligieron el rojo. En este álbum puedes ver todas las imágenes.

Hoy analizamos en profundidad la letra pequeña del pacto de investidura, los puntos del acuerdo con ERC y con las otras formaciones que Sánchez necesitó para su investidura. Los independentistas consiguieron el compromiso para desjudicializar la cuestión catalana y el PNV logró arrancar al PSOE la mayor cota de autogobierno de la historia. Compromís amarró la promesa de una nueva financiación autonómica y Nueva Canarias más traspasos. El BNG obtuvo la transferencia de la AP-9 y el mejor de los escaparates para afrontar las elecciones autonómicas.

En clave de opinión analizan el arranque del nuevo Gobierno de coalición Fernando Ónega en el artículo «Pasarela de ministras y ministros»; Roberto L. Blanco Valdés en «A mal fin no hay buen principio»; Fernando Salgado en «El tamaño y la estética del Gobierno»; Laureano López en «Consejo de Ministros ojo de pez»; Luis Anguita Juega en «El fiscal general no está al servicio del Gobierno»; Javier Guitián en «Más jefes que indios»; y Ernesto S. Pombo en «La Fiscalía lo afina». Pinto & Chinto también le dedican su tira a las primeras medidas del «doctor Sánchez».

Hoy en La Voz

No dejamos la política porque ayer por la mañana nos despertábamos con la noticia de que Borja Sémper la abandonaba para iniciar una «nueva etapa profesional». El progre del PP vasco se va «incómodo con el clima de confrontación». Así lo explicó en una rueda de prensa multitudinaria.

En Cataluña la Mesa del Parlament, oídos los letrados, avala que Torra siga de diputado. El PSC votó, con los secesionistas, esperar a que el Supremo decida sobre la inhabilitación. Ayer también se conoció que la cárcel de Lledoners ha concedido los primeros permisos de salida de 48 horas a los Jordis.

En Galicia la actualidad política pasa por el alcalde socialista de Cerceda que ha dimitido después de confirmarse su inhabilitación por 8 años por prevaricación administrativa. José García Liñares abandonó entre lágrimas tras casi 25 años en el cargo. En este vídeo puedes ver su emocionado adiós.

Hablamos ahora de economía. Las nuevas comisiones de los concesionarios estarán ligadas a partir de ahora a la venta de coches verdes. Desde enero, la bonificaciones ya no dependen del número de coches vendidos, sino de las emisiones de CO2.

Así será el salvavidas de las Alcoas. Rebaja de costes y de factura eléctrica y contratos bilaterales para comprar energía renovable: son las recetas que maneja el Gobierno para apoyar a las industrias.

Estas otras empresas también son noticia. El Ganso remonta el vuelo en solitario recuperando ventas con nuevos diseños y ropa de alquiler mientras la fusión de Just Eat y Takeaway crea un nuevo gigante de comida a domicilio.

Los aeropuertos gallegos desbordan ya las previsiones de Aena para el 2021. Alvedro supera su capacidad de viajeros mientras Lavacolla y Peinador aún tienen margen.

En Filipinas una comisión de Derechos Humanos asistió a la autopsia de Diego Bello, el coruñés muerto por los tiros de unos agentes de policía. La erupción del volcán Taal, a 66 kilómetros de Manila, retrasa la repatriación del cuerpo.

Nos ocupamos ahora de dos polémicas. Indignación en las redes por el vídeo de un joven que se metió con una bicicleta en una ola en punta Herminia en A Coruña y por las imágenes de un agente policial empujando un gato atropellado en Pontedeume.

En el Reino Unido la polémica sigue alrededor de los duques de Sussex. El «Megxit» está siendo tratado como una cuestión de Estado en el Reino Unido y ha logrado hacer sombra al mismísimo «brexit». Harry y Meghan quieren ser los nuevos Obama: ¿de qué vivirán?.

Esta noche (22.40 horas) llega a La 1 «Néboa», una serie de crímenes en pleno entroido gallego. TVE estrena el primer capítulo de este «thriller» en el que se enfrentan realidad y leyenda. Y engancha. No te la puedes perder.

Exclusivo suscriptores

Dos Franco, doscientas iglesias: estos son los reyes del callejero gallego. Solo dos localidades recuerdan al dictador en sus rúas, donde el nombre más repetido es el de Igrexa.

El secretario de Fisterra admite que se llevó dinero, pero no cree que sea delito. Alega que la manipulación documental fue demasiado burda para llamarla falsedad.

Roturas en la valla de la AP-9 permiten el acceso en distintos puntos. Las cámaras aclaran por dónde accedió la víctima del atropello de Pontevedra, pero no a dónde iba

Galicia en 313 concellos

Desde Ribadeo nos llega el testimonio de Amelia Tiganus, que logró salir de la prostitución tras ser explotada durante cinco años en más de cuarenta prostíbulos de España.

En Marín han identificado por un vídeo en Instagram a un conductor que quemó rueda con su coche por el centro de la localidad en la noche de Fin de Año. Se trata un joven de 23 años, que se expone de seis meses a dos años de prisión por maniobras temerarias de madrugada en la carretera. Aquí puedes ver las imágenes.

Dos establecimientos comerciales son noticia por distintos motivos en A Coruña y Vigo. En la ciudad herculina la tienda con más lámparas apaga las luces y en el sur de Galicia se encuentra un local que despacha el mejor lápiz del mundo.

Desde Ribeira conocemos la historia de Ana Paz y Andrés Pérez, que han pasado de tocar en bares de la localidad a ser estrellas en las verbenas de Galicia.

Mientras dormías

Un total de 30 dotaciones de Bomberos de la Generalitat han trabajado durante toda esta madrugada en la extinción del incendio en el tanque afectado por la explosión en la planta química de Tarragona. Una persona falleció en su vivienda, cuando esta se derrumbó parcialmente a causa presumiblemente de la onda expansiva. Hay además ocho heridos y un desaparecido.

Opinión

«Meghan». Mariluz Ferreiro escribe sobre la «fuga» de los duques de Sussex: «Y la mansión en la que se han refugiado en Canadá en pleno invierno no parece que se caliente con una simple plaquita solar. Como bien dice un amigo, Netflix está de enhorabuena: Meghan está a tiempo de salir en 'The Crown' interpretándose a sí misma. Los capítulos no tendrían desperdicio».

Meghan La Voz de Galicia Mariluz Ferreiro

Lo más destacado de los deportes

Fernando Vidal desembarca en el Deportivo. El empresario cumple los pronósticos en la junta extraordinaria y será presidente del club por los próximos cinco años tras el respaldo de más del 99 % de los accionistas presentes o representados.

Jeison Murillo es el central elegido en el Celta. El colombiano llegará al equipo celeste cedido por la Sampdoria con opción de compra.

Hoy será noticia

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) debe comprobar este jueves que Dolores Delgado cumple los requisitos formales para ser fiscal general del Estado, pero ese trámite no está exento de riesgos, como experimentaron otros juristas que llegaron al cargo rodeados de polémica.