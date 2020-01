Miles de empleos pendientes del precio de la luz, mano de obra gallega para Suiza, récord de ministros y más

0

La Voz de Galicia Olga Suárez

La Voz / Redacción 14/01/2020 08:50 h

A Fondo

El Gobierno de Pedro Sánchez empieza hoy a trabajar tras la puesta de largo ayer en la Zarzuela, donde los nuevos ministros prometieron lealtad al rey. Se trata de un equipo que bate récords: es el segundo de la democracia con más carteras, y en la Unión Europea solo Eslovenia tiene más vicepresidentes.

El gabinete de los presidentes La Voz de Galicia La Voz

Será difícil ponerse de acuerdo, el mismo Pablo Iglesias reconoció ayer que aunque haya «muchas voces» debe haber «una sola palabra». Lo hizo en un acto en el que hubo algunas anécdotas, de los pines antifascistas al «Spain is back».

La oposición solo tuvo malas palabras para este nuevo equipo, que Casado considera «ultra» y Ciudadanos «inmoral». Pero lo que generó ayer un gran malestar fue el anuncio de que Dolores Delgado será la nueva fiscala general. Pedro Sánchez busca dominar un ente clave para manejar el tema catalán. Es el retiro dorado de la musa de Garzón que compromete a Sánchez, según el análisis de Francisco Espiñeira. También opinan sobre este asunto Fernando Ónega: La puerta giratoria de Dolores Delgado; y Gonzalo Bareño: Sánchez se estrena con un borrón.

Hoy en La Voz

Hablamos de trabajo amenazado porque el alto precio de la electricidad pone en jaque 2.000 empleos en Galicia. Alcoa fue el principio, pero en la comunidad hay otras seis industrias que consumen grandes cantidades de energía. En Ferroatlántica y en Celsa hablan ya de rebajas salariales y de ERE.

Donde sí hay trabajo es en el sector de la construcción de Suiza. La ciudad de Basilea no para de crecer y buscan mano de obra en Galicia.

Esta movilidad laboral necesita buenas conexiones aéreas y ayer conocíamos las cifras anuales del mercado aéreo en Galicia, que dio un vuelco en el 2019: Vueling puso fin a tres años de liderazgo aéreo de Ryanair. Lavacolla y Alvedro alcanzaron sus récords de pasajeros, mientras Peinador perdió un 10 %. De cara al futuro, A Coruña persigue conexiones con Ámsterdam, París y Venecia, Santiago suma Lisboa y Vigo buscará más rutas.



Hablamos de una conexión internacional de Galicia bien diferente: la trama que se ha destapado con el hallazgo de dos alijos de 2.800 kilos de coca. Una organización internacional marroquí contrataba descargas en Bueu que luego se distribuía por el centro de Europa.

Cambiamos de asunto porque el accidente del pasado fin de semana ha vuelto a poner sobre la mesa la necesidad de establecer unas normas que regulen los patinetes eléctricos: la DGT recomienda el uso del casco, pero aún no es obligatorio. David Castro falleció tras caerse de su patinete en Poio y golpearse la cabeza. Era un «meniño» enfermo del corazón que derrochaba bondad y formaba parte de una pandilla marcada por las tragedias.

Desde Filipinas, siguen llegando nuevos detalles sobre el asesinato de Diego Bello por disparos de la policía. Amigos cercanos aseguran que el coruñés era víctima de una extorsión.

; «Pasaron 10 años e está na rúa e a miña filla non sae do cemiterio» Ramona Olleros y Cesáreo Alonso critican que el asesino de su hija no cumpla íntegra la pena Miguel Villar / La Voz

Y en Ourense, los padres de Laura Alonso, estrangulada por su exnovio Javier Cruz en el 2009, viven con indignación la nueva situación judicial del asesino de su hija, que ya disfruta del tercer grado.

Madrid acogió anoche el preestreno de Néboa, la nueva serie de Televisión Española y Voz Audiovisual que comienza su emisión mañana en el prime time (22.40 horas) de La 1. El thriller, protagonizado por Emma Suárez e Isabel Naveira y grabado en la costa de Ortegal, conjuga los enigmas de una serie de asesinatos en la remota isla ficticia de Néboa y la investigación policial que estos desencadenan. Habla de ella César Casal hoy en su artículo Néboa, una isla de miedo.

Exclusivo suscriptores

«Vendí todo y me fui a Polonia para estar cerca de mi pequeño». Ochenta gallegos y gallegas luchan por recuperar a sus hijos, retenidos en el extranjero por sus exparejas.

La tarde con amigos que terminó en atropello mortal. Daniel Piay murió arrollado en la AP-9 en Pontevedra tras disfrutar del día con su pandilla en Poio.

Nace una nueva almeja en Galicia. Los investigadores creen que las similitudes entre las especies fina y japónica pueden deberse a una hibridación que debería analizarse genéticamentenes.

Galicia en 313 concellos

El caso de extorsión a un vecino de Santiago al que amenazaron con hacer públicas imágenes y mensajes de contenido sexual entra dentro de lo que en terminología policial se denomina sextorsión. Hoy sabemos que los detenidos buscaban hombres casados y bien situados. La Guardia Civil rastrea si hay más víctimas, ya que en estos casos entorno al 70 % de los afectados no denuncia.

En Ferrol, visitamos el submarino Tramontana, que abrirá al público este fin de semana en el Arsenal tras unas maniobras. De diseño francés, fue construido en la antigua Bazán a comienzos de los años 80. Tiene una eslora (largo) de casi 68 metros, una manga (ancho) de 6,8 metros y capacidad para una dotación de unas 60 personas.



En Pontevedra, los campeonatos de caza de zorro están en el punto de mira. La federación defiende estas pruebas, mientras un sector las cuestiona.



Y en Ourense, descubrimos los detalles del primer «champán» de O Ribeiro.

Mientras dormías

El presidente del PP de Guipúzcoa y portavoz en el Parlamento Vasco, Borja Sémper, ha decidido abandonar la política, por lo que en las próximas fechas renunciará a sus cargos públicos y orgánicos. La incomodidad del dirigente vasco en el seno del nuevo PP de Pablo Casado no ha pasado desapercibida y se ha evidenciado en varios encontronazos públicos.

Opinión

«Haití (excolonia francesa, no lo olvidemos) tiene una tremenda historia de injusticia, miseria y superpoblación. Muy pocas familias concentran toda la riqueza del país, y no tienen ningún interés en cambiar la situación. La paradigmática codicia, impericia y corrupción de la clase dirigente echa leña al fuego y convierten a Haití en el país más pobre de América. ¿Es un país viable? ¿Un país maldito?». José Ramón Amor Pan recuerda el décimo aniversario de un terremoto que asoló La Española en No nos olvidemos de Haití.

Lo más destacado de los deportes

El deportivismo ha agotado las entradas para los duelos ante el Racing de Santander este jueves y el Cádiz el domingo, dos encuentros en los que el equipo buscará el gol de Sabin Merino. Promesa sin cuajar lastrada por las lesiones y la falta de continuidad, el canterano del Athletic cerró su etapa en el Leganés para reforzar al equipo coruñés hasta final de temporada y dos más. Es un fichaje que va a dar la sorpresa, según en análisis de Juanfran Moreno.



El Celta prepara su encuentro en Bilbao del próximo domingo y la lesión de Néstor complica el sistema defensivo. Costas o Sáenz son los posibles compañeros de Aidoo en el centro de la zaga. La buena noticia es la recuperación de Pione Sisto, tras firmar una destacada actuación en Copa frente al Mérida.



Ernesto Valverde dejó ayer de ser entrenador del Barcelona, líder de la Liga tras la primera vuelta y en octavos de final de la Champions, pero con el técnico sentenciado tras la derrota sufrida cuatro días antes frente al Atlético en la Supercopa de España. Quique Setién será su sustituto, tras fracasar las vías de Xavi Hernández y Koeman.

Hoy será notocia

El Consejo de Ministros aprobará hoy previsiblemente la subida de pensiones del 0,9% para este año, subida que se quedó en el aire en el último Consejo de Ministros del 2019 a la espera de que se formase Gobierno.