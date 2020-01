«Vendí todo y me fui a Polonia para estar cerca de mi pequeño»

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia S. L. L.

Redacción / La Voz 13/01/2020 05:00 h

Las Navidades son terribles en Nisde. Es cuando las familias españolas regresan de ver a sus niños y les da el bajón, o cuando se producen nuevos casos de padres o madres que se van de vacaciones con los niños y ya no regresan. «Estamos ahora con un caso tremendo de dos niñas que se las llevaron a Kenia en diciembre, con riesgo de que les hagan una ablación», se lamenta el presidente de la entidad.

Aunque finalmente no pudo, Greyson Franco tenía previsto volver en Navidad a Laxe, donde dejó a sus padres. En realidad, lo dejó todo; vendió sus pertenencias y se fue a vivir a Polonia «para estar cerca de mi pequeño». Sabiendo lo que sabe por la asociación, donde muchas familias desconocen incluso si los niños sustraídos están vivos, cree que es la mejor decisión que tomó en su vida, pese a haber tenido que romper con todo e iniciar una nueva vida, solo.

Greyson estudiaba en Vigo cuando conoció a su pareja polaca. «Pasamos cinco años juntos y nació el niño. Las cosas empezaron a ir mal cuando se trajo a su madre. Vivíamos en un piso de 50 metros cuadrados y la madre no paraba de fumar delante de mi bebé». La convivencia se rompió, él dejó el hogar y un día descubrió que le habían tramitado al niño el DNI y el pasaporte a sus espaldas. «Incluso les encontré un billete para Polonia». Según Greyson, cuando pidió explicaciones, ella lo denunció por malos tratos y lo detuvieron. No pudo impedir la marcha, y tras descubrir que si quería seguir viendo a su hijo tenía que vivir cerca de él, vendió lo que tenía y se fue. «Me pasé los primeros meses sin trabajar, desconocía el idioma, pero mi familia me ayudó y ahora tengo trabajo y estoy bien, y ya tengo un nivel medio de polaco. Por eso, cuando hace poco fui a buscar a Dominik, entendí perfectamente cómo me defendía ante su abuela: ‘Mi papá no es malo’, le decía». Lo da todo por bueno. «Si no lo hubiese hecho, mi hijo no iba a saber quién es su padre».

Las víctimas no son solo el padre o la madre, lo es toda la familia. Y a los niños no se les priva solo de su progenitor, también de sus abuelos, tíos y primos. Lo sabe muy bien la coruñesa Makuka Fandiño, que sufrió impotente la marcha de su nieto Robko y la depresión por la que atravesó su hijo cuando su pareja se llevó al pequeño a Eslovaquia. La abuela incluso les había prestado el piso de su madre en el centro de A Coruña y lo había arreglado para que pudiesen estar en él y ser visitados por la familia de ella. Lo perdió de vista cuando solo tenía dos años y medio, lo fue a ver alguna vez, siempre en un punto de encuentro por imposición de la madre, y ahora que el pequeño tiene nueve, sufre porque ya no reconoce a su abuela, que lo crio cuando era un bebé. «No hay derecho a que te roben parte de tu sangre», se lamenta. El pasado sábado, el padre viajó a Eslovaquia para visitarlo y ella pudo verlo un momento por videoconferencia. «Me emocioné muchísimo», reconoce.

Algunas historias acaban bien. El año pasado fueron recuperados tres menores, y una madre de Lugo pudo abrazar de nuevo a sus hijos, que vivían en Marruecos en contra de su voluntad. Nisde trabaja con el reto de mejorar esas cifras de año en año. Cada reencuentro es un rayo de esperanza para todos los miembros de esta gran familia.