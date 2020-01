Primera muerte en Galicia de un usuario de patinete eléctrico; los refugios del dinero en tiempos de crisis; el peso de la comunidad en España

0

La Voz de Galicia Marta Ruiz

Redacción / La Voz 13/01/2020 09:32 h

A Fondo

Pedro Sánchez presentó ayer de manera oficial a los componentes de su Ejecutivo y aseguró que el Gobierno de coalición entre PSOE y Unidas Podemos tendrá «varias voces, pero una sola palabra». Anunció además que «será la legislatura del diálogo social, territorial y generacional». Como se esperaba no hubo sorpresas en la lista de los 22 miembros del Gabinete, doce hombres y once mujeres (en este álbum puedes ver sus rostros y sus perfiles). Hoy toman posesión y mañana, de forma extraordinaria, se reúne por primera vez el Consejo de Ministros en un encuentro en el que no se descarta que aprueben alguna medida de carácter simbólico.

A primera hora de esta mañana se ha conocido que Sánchez propone a Dolores Delgado como fiscal general del Estado. El nombramiento de la exministra de Justicia puede generar un nuevo desencuentro entre las dos sensibilidades políticas que sostienen al Gobierno.

La legislatura arranca con un escenario inédito: un debate de investidura con un alto nivel de crispación, el primer Gobierno de coalición de la democracia, formado gracias a las abstención de ERC y Bildu, y el inicio de una incierta negociación con los independentistas catalanes. Los expertos consultados prevén una legislatura de alto voltaje. En sus Crónicas desde Madrid también lo analiza Gonzalo Bareño: Un coro político muy difícil de afinar.

En clave de opinión escriben sobre el arranque de la nueva legislatura y el nuevo Gobierno Xosé Luís Barreiro Rivas en «El mensaje de Sánchez a los españoles»; Fernando Salgado en «Los mimbres y el cesto»; Enrique Clemente en «Del sí se puede a lo que se pueda»; Abel Veiga en «4 x 1»; Cristina Ares en «Sí, ministra»; Carlos Reigosa en «Sánchez, ocurrente»; X.L. Franco Grande en «O cambio máis urxente»; y Pedro Armas en «¡Dos gallegas y más que hubiera!». También Pinto & Chinto le dedican su tira a Sánchez e Iglesias. La puedes ver aquí.

Hoy en La Voz

Primera muerte en Galicia de un usuario de patinete eléctrico. Un hombre de 31 años falleció ayer al caer del aparato al lado de su casa en Poio. Presentaba un golpe en la cabeza y no llevaba el casco puesto, según confirmó la policía. La autopsia aclarará si hubo una indisposición previa a la caída.

Otra tragedia tuvo lugar en las carreteras gallegas este fin de semana. El sábado por la tarde un atropello acabó con la vida de una persona en las cercanías del puente de A Barca en la AP-9 en Pontevedra. Se cree que la víctima es un joven estudiante que estaba preparando oposiciones.

¿Cuánto pesa Galicia en España? Menos en demografía y más en economía. La comunidad aporta más de 5,2% del PIB nacional y supera a Castilla y león en la sexta posición del ránking.

Seguimos en el ámbito económico porque hoy descubrimos los refugios del dinero en los tiempos de crisis: oro, materias primas y arte. Y es que cuando la tormenta económica arrecia, el apetito inversor se sacia con valores mucho menos arriegados. También nos preguntamos si el bitcoin es activo refugio o una inversión en el limbo legal.

Al mercado de la vivienda le salen arrugas. Casi 245.000 viviendas de mayores de 65 inundarán el mercado en Galicia en las próximas décadas, aunque muchas de ellas se ubican en localidades que se están quedando desiertas.

Del fin de semana recuperamos la crónica económica con Airbnb en el punto de mira. Francia quiso acabar con la empresa y no lo logró. La Justicia europea dictó que la plataforma no es una inmobiliaria, sino una compañía tecnológica que presta servicios dentro de la «sociedad de la información».

Dejamos Francia y nos vamos al Reino Unido. El núcleo duro de los Windsor decide hoy el futuro de Harry y Meghan. Isabel II ha convocado una reunión para definir el nuevo papel de los duques de Sussex después de su «espantada». La cita es en Sandringham, la residencia de la reina de Inglaterra a 180 kilómetros del palacio de Buckingham.

Volvemos a Galicia. Vigo apagó ayer su Navidad con un sonoro «¡¡¡Ooooohhhh!!!». Después de 51 días, los 10 millones de luces led dejaron de alumbrar. Abel Caballero ya anuncia sorpresas para las próximas Navidades.

Muy cerca, en la playa de Rande, en el término municipal de Redondela, unos pescadores encontraron ayer por la mañana una granada de mortero del Ejército. Aquí (vídeo) puedes ver la imagen.

Los amigos de Diego Bello, el coruñés muerto a tiros en Filipinas, lo recuerdan en una emotiva carta: «Te esperamos en tu ciudad, Carufo. Siempre te recordaremos como un soñador que ha cumplido sus sueños».

En Vallecas, Madrid, un hombre murió abatido después de apuñalar a dos policías, uno de ellos gallego, de Vigo. Ayer al mediodía se encontraba ya dado de alta y recuperándose en su casa de las heridas.

Galicia vuelve al modo borrasca. La inestabilidad, que comenzó ayer con algunas lluvias, se extenderá a lo largo de toda la semana.

MARCOS MÍGUEZ Galicia vuelve al modo borrasca La Voz de Galicia LA VOZ

Las sorpresas del mercado inmobiliario de Ferrolterra ¿Cuáles han sido los municipios en los que ha repuntado la venta de pisos?.

Volar a Londres ya sale más barato que el peaje de ida y vuelta entre Santiago y Vigo. El vuelo de Ryanair, sin plazas hasta el día 23, cuesta 19 euros, y la autopista, 19,90.

Estas son las empresas que más facturan en A Coruña. Fuera del imperio Inditex, en A Coruña y su área hay 17 firmas con ventas de más de 100 millones

Galicia en 313 concellos

El misterio de los coches grises de A Coruña. Desde hace muchos meses dos coches de matrículas casi correlativas están aparcados en el mismo lugar, junto a la factoría de Begano, sin moverse y llaman la atención de los conductores que circulan por esta transitada zona. Aquí los puedes ver.

En Valga un aparatoso accidente se saldó afortunadamente sin heridos. El coche voló sobre varias viñas y saltó un muro de dos metros quedando en posición vertical, tal y como puedes ver esta imagen.

En Porto do Son la playa de As Furnas vivió ayer un nuevo homenaje a Ramón Sampedro. Amigos y familiares del tetrapléjico sonense volvieron a exigir la ley de la eutanasia y anunciaron que seguirán luchando hasta que sus voces sean escuchadas.

Desde Santiago nos llega una charla con el físico y divulgador Jorge Mira que habla de su vida en la ciudad, en la que vive y trabaja desde 1986. «O meu bautismo televisivo foi con María Teresa Campos, alá polo 98», cuenta.

Mientras dormías

En Filipinas el volcán Taal comenzó a escupir lava esta madrugada. La erupción ha forzado la evacuación de más de 16.700 personas en los municipios de alrededor. La ceniza ya ha alcanzado Manila que se encuentra a unos 60 kilómetros de distancia.

Opinión

«Todos a dieta». María Canosa escribe sobre los propósitos del año nuevo: «E coidemos da nosa mente e a dos demais. As enfermidades invisibles son moi perigosas. Difíciles de detectar e de curar. Comecemos polo respecto».

Todos a dieta La Voz de Galicia maría canosa

Lo más destacado de los deportes

Tragedia en el Dakar. Luto en la carrera tras el accidente mortal de Paulo Gonçalves. El piloto portugués perdió ayer el control de su moto en el kilómetro 276 de la séptima etapa y murió en el acto, a pesar de los intentos por reanimarlo. «Me cuidaste en el desierto todos estos años como un hermano. Permanecerán siempre en mi alma. Te quiero», se despedía así ayer de él Joan Barreda.

Los penaltis dieron ayer la Supercopa al Real Madrid. Los blancos volvieron a superar al Atlético en la tanda decisiva tras una final con más sudor que brillo.

El sueño de ser campeón de la Copa Davis y la ATP Cup al mismo tiempo se esfumó ayer para España. El equipo liderado por Rafa Nadal se quedó a las puertas del título al caer ante la Serbia de Novak Djokovic en la final disputada en Sídney. «Balance muy positivo, aunque faltó un líder en el doble español», analiza Fernando Rey Tapias.

El Dépor perdió ayer ante Unionistas y se fue de la Copa en los penaltis. Lampropoulos y Gaku fallaron en la tanda para cerrar el flojo partido de los de Fernando Vázquez.

En la actualidad del Celta es noticia que Néstor Araujo sufre un esguince de ligamento de rodilla. El central mexicano tuvo que retirarse en el partido de Copa frente al Mérida.

Hoy será noticia

Quim Torra mantiene su agenda como presidente de la Generalitat con un viaje a Estrasburgo (Francia) para asistir al pleno del Parlamento Europeo en el que participarán Carles Puigdemont y Toni Comín, pese a que la Junta Electoral acordó el viernes retirarle su acta de diputado.