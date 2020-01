Las incógnitas del coruñés asesinado en Filipinas, el vigués que suplantó a un director general, las novedades del Gobierno y más

0

La Voz de Galicia Olga Suárez

La Voz / Redacción 10/01/2020 09:00 h

Todos los que conocían a Diego Bello coinciden en lo mismo: no lo imaginan con droga en el bolsillo y, mucho menos, portando un arma y enfrentándose a los agentes. Tampoco les cabe en la cabeza que la policía filipina mate «al principal narcotraficante de la región» y no haya registrado su casa ni sus negocios. Por eso, familiares y amigos del coruñés asesinado en Filipinas apuntan a un asesinato por encargo o a una extorsión. Su imagen era muy popular al haber participado en una de las campañas publicitarias del Deportivo; y es que, desde los 17 años, hizo un poco de todo, «trabajando sin descanso hasta que encontró el paraíso donde lo mataron».

El nombre de Javier Boo salió ayer a la luz al conocerse su detención en Madrid por haber suplantado al director general de la Fundación Amancio Ortega. La Policía cree que este vigués, economista y militante del PP, quería conseguir trabajo, notoriedad y beneficios económicos.



Hablando de trabajo, hoy destacamos una brecha salarial que se está abriendo cada vez más en España. El poder adquisitivo de los trabajadores creció un 1,3 % dese el 2007, frente al 6 % que experimentó el de los altos cargos. 58.000 euros separan a directivos y empleados gallegos.



Los que no tienen jefes, los autónomos, no ven con demasiado optimismo el futuro, según se desprende de un barómetro presentado ayer y en el que queda patente su preocupación por la próxima subida del salario mínimo. España ha perdido 30.000 comercios de proximidad en los últimos cuatro años, diez mil de ellos a lo largo del 2019.



Eso en el sector privado; en el público, 20.000 empleados del Sergas cobrarán este mes el 100 % de la carrera profesional, un reconocimiento que arrancó en el 2019 con el 60 % del pago y que ahora se completa.



Si le deben dinero, o es usted el moroso, apunte el 7 de octubre en rojo en el calendario. Porque ese día finaliza el plazo para reclamar los pagos vencidos antes del 2015. Un cambio legal que hará caducar miles de deudas a los cinco años y no a los quince.

Terminamos con la mirada puesta en Oriente Medio porque la tensión internacional crece con los acontecimientos. Canadá y Estados Unidos atribuyen a un misil iraní el derribo de un avión ucraniano el miércoles (murieron sus 176 ocupantes); Teherán achaca el siniestro a un «defecto técnico» y Ucrania sospecha de Rusia.

Tres mujeres para diluir a Pablo Iglesias. La decisión de Pedro Sánchez de nombrar tres vicepresidentas ha provocado el primer enfado de Podemos, que ve una estrategia para combatir el enorme peso político que se le auguraba dentro del Gabinete. Feijoo criticó ayer estas rencillas entre PSOE y Podemos: «Dos gobiernos no suman un gobierno, y eso ya lo vimos en Galicia».



A cuentagotas, el líder del PSOE va despejando algunas dudas sobre el futuro equipo: Pedro Duque y Celaá conservan su ministerios, mientras Guirao y Carcedo salen del Ejecutivo. El BNG pactó con el PSOE una comisión de seguimiento para vigilar el acuerdo de investidura: se reunirá por primera vez en quince días para tratar los asuntos más urgentes.



Una de las primera cosas que hizo Sánchez fue llamar a Torra para fijar una reunión y «arreglar el conflicto». El presidente de la Generalitat quiere impedir que ERC le marque el paso y dice que la cita fijada debe «encarrilar» la mesa de negociación. Fernando Ónega habla de estas reuniones en su artículo Tratado de no agresión en la Moncloa.

El presidente catalán estará hoy pendiente del Tribunal Supremo, que prevé abordar si suspende de urgencia su cese como diputado autonómico acordado por la Junta Electoral. Este tribunal dio ayer calabazas definitivas a Oriol Junqueras: no le deja ir a Bruselas, «porque prevalece la condena». El Supremo pone las cosas en su sitio, analiza Roberto L. Blanco Valdés.

Se vende la joya de la Ciudad Jardín coruñesa. El inmueble de Rodríguez-Losada es una de las casas emblemáticas de la urbanización, que cumple un siglo.

«Los fármacos se diseñaron solo para hombres». Guadalupe Sabio defiende la necesidad de investigar en perspectiva de género para salvar a muchas mujeres.

«Mi intención era pagar, no soy un sinvergüenza». Habla el exresponsable del concesionario de Santiago juzgado por estafas.

Investigan a siete niños de Vigo por hacer la güija en casa de un vecino y rajar sofás y mesas. Los menores, de entre 8 y 13 años, hicieron la sesión de espiritismo tras grabar un círculo y quemaron fotos viejas.



El sentido agradecimiento de Gonzalo en su propia esquela. «Mi padre siempre fue un hombre muy ordenado y quiso despedirse así», recuerda el hijo de este hombre que falleció esta semana en Fene.

Natharet y Noelia rehacen su vida en Nigrán tras perder todo hace un año al arder su caravana en Taboadela. «Mi mujer todavía se acuerda con tristeza de aquel día, pero mi hijo me dijo ‘‘borrad esos recuerdos’’», cuenta él.

; 27 segundos de maniobra de aproximación a Lavacolla entre la niebla Un piloto grabó el aterrizaje, un poco más complicado de lo habitual, de este pasado miércoles Cedido

Aterrizaje en blanco en Lavacolla. Un piloto grabó estas espectaculares imágenes cuando se aproximaba al aeropuerto Rosalía de Castro. «Cuando ves las primeras 3 o 4 luces ya sabes que vas a poder aterrizar».

Supercopa de valores, por Cristina Pato. «Eles saben que os deportes, ao igual que as artes, son ferramentas esenciais para colocar esa mensaxe no mundo. E saben que os cartos tamén mercan esquecemento, e fan que as novas que veñen de alí xa non sexan sobre dereitos humanos e inxustizas, senón sobre fútbol e macroconcertos. E é que por desgraza, o meu sector está cometendo exactamente o mesmo "erro grave"...»

Abanca despeja el futuro del Deportivo. Un préstamo participativo de cinco millones eleva de forma inmediata el tope salarial. El equipo podrá dedicar dos millones a fichajes para reforzar la plantilla. Esta es la hoja de ruta para hacer un club robusto.



«Llegar al primer equipo costó mucho, pero mantenerse, más». Kevin, que sueña con prolongar su carrera en el Celta, dio un paso adelante y ya supera los minutos de toda la temporada pasada.



Un árbitro en el paritorio. Cristian Martín, matrón y colegiado en la Leb Oro, compagina dos tareas «vocacionales» entre las que encuentra algunos paralelismos.

El primer eclipse penumbral de Luna de este año podrá verse en la península Ibérica este viernes durante el atardecer y las primeras horas de la noche. El eclipse, que podrá verse también en casi todo el continente euroasiático, buena parte de África y Oceanía, comenzará justo con la puesta de sol, hacia las 18.00 horas y la máxima oscuridad llegará en torno a las 20.30 horas.