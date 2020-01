Xesús Alonso Montero, expresidente da RAG: «Durmo para non facer falcatruadas»

No despacho da súa casa non hai ordenador: aquí mandan o bolígrafo e o papel

Animal de cafetería, amigo da retórica, preocupado polo cambio climático, aspirante a presidir unha república que cre que xa non verá... O vello profesor non se xubila das súas máis íntimas militancias

La Voz de Galicia MÓNICA P. VILAR

09/01/2020 05:00 h

Xesús Alonso Montero (Vigo, 1928) é un irredutible. Non escribe se non é a bolígrafo -«o xornalista Borobó e mais eu fomos os últimos de Filipinas, teño unha espulla nun dedo do bolígrafo», di-, segue a redactar cartas que leva en persoa á estafeta de correos e non dá un paso atrás na defensa dun marxismo que abrazou sendo mozo. Iso si, cos 90 xa feitos tivo que deixar o barrio vigués de Teis no que viviu máis de tres décadas. «Logo de morrer a miña muller en setembro do 2018 precisei vender o piso para resolver problemas económicos, e aluguei outro preto do Corte Inglés», explica.

O que máis bota en falta no novo barrio é a cafetería na que «lía libros, escribía e parolaba con amigos». Na súa mesa habitual, que convertía case no seu despacho, escribiu o seu penúltimo libro sobre a escritora María Victoria Moreno. «Eu son animal de cafeterías dende a época en que estudaba en Madrid, aínda que agora os cafés xa non se levan», confesa. El segue a visitalos cada mañá. «Dende hai 40 anos nunca almorzo na casa. A mediodía algunha vez si xanto, pero case sempre o fago con amigos», revela sobre a súa rutina diaria.

Un día que, por certo, non comeza cedo. «Durmo bastante, supoño que por unha cuestión ética, porque eu, coma todo o mundo, son un canalla. E se me deito cedo e me ergo tarde teño menos tempo para facer falcatruadas», chancea con sorna. Xa pola tarde recoñece que ve bastante televisión: «Non escarmento. Estou realmente contaminado por ese aparato. Pero é que se un non sabe o que se fai e se di en Telecinco non coñece esta sociedade, alienada grazas ao sistema de publicidade, de espectáculo e de propaganda inventado pola dereita», xustifica.

«Coma todo o mundo, son un canalla»

A calidade democrática do país é unha das súas preocupacións -«Franco morreu, pero o franquismo non», asevera-, pero tamén o é, máis se cabe, o cambio climático: «Calquera neno sabe que existe, e está sachado e procurado polo capitalismo neoliberal. O capitalismo é planeticida. Non sei se en dez ou quince anos seguiremos vivos».

«O capitalismo é planeticida»

Se cadra non lle importaría errar nese vaticinio, como errou ao chamar Felipe o Breve a Felipe VI. «Parece que me equivoquei un pouco. Pero en todo caso non morrerá sendo rei», aventura. E engade: «Eu xa non verei a república, pero se fose máis novo gustaríame competir nas urnas, el como cidadán Felipe de Borbón e eu como fillo dun labrador que tamén quere ser presidente por elección». Polo de agora, ocupa o seu tempo cunha misión máis realista: levar ao prelo un compendio da obra completa da súa muller, Victoria Álvarez Ruiz de Ojeda, que inclúa os seus textos inéditos.

Fun

Catedrático de Lengua y Literatura Españolas, profesor de Literatura Galega na USC e presidente da Real Academia Galega

Son

Escritor, pensador e membro da Real Academia Galega. E marxista!