El código de lealtad pactado por PSOE y Podemos; la Xunta no podrá poner trabas a nuevas gasolineras; y mucho más

Pedro Sánchez prometió ayer el cargo del presidente bajo la atenta mirada de Felipe VI. «Ocho meses para diez segundos», bromeó el jefe del Ejecutivo nada más prometer, destacando el contraste entre el prolongado tiempo que llevaba en funciones con lo fugaz de su promesa. «Ha sido rápido, simple y sin dolor. El dolor viene después», le respondió el monarca en el mismo tono. Unas palabras que se han comentado mucho y sobre las que escribe hoy Fernando Ónega: «La fascinación del primer día».

En contra de lo previsto, la formación de Gobierno tendrá que esperar hasta la próxima semana: Sánchez busca ministros con peso político para frenar el tirón de Iglesias. Además el PSOE no oculta el malestar que han generado en sus filas que Unidas Podemos filtrase todos los nombres de sus ministros y directores generales. Ferraz no quiere referirse a este episodio como la primera crisis entre los dos socios y opta por reducir el asunto a un desencuentro, el primero en la coalición.

Hace saber a la formación morada la necesidad de coordinarse en el futuro y en este marco PSOE y UP han pactado un código de lealtad para evitar parecer dos Gobiernos. En un protocolo que han firmado acuerdan libertad de voto en todo menos en la acción de gobierno y que los ministros no podrán opinar sobre asuntos que no sean de su competencia. La comunicación del Ejecutivo será coordinada y controlada por Presidencia.

En clave de opinión analizan el inicio de esta decimocuarta legislatura Xosé Luís Barreiro Rivas en «A lo hecho, pecho»; Fernando Salgado en «¡Viva el Rey! ¡Viva la República!»; y Xosé Carlos Caneiro en «Rutinariamente».

La Xunta no podrá poner trabas a la instalación de nuevas gasolineras. Y es que Competencia obliga al Gobierno gallego a tender una alfombra roja a nuevas instalaciones. Modifica el trámite final de alta en el registro para que deje de ser otra autorización.

Seguimos hablando de economía, ahora de Hacienda. Y es que hoy te contamos que las ventas «on-line» de segunda mano tampoco se escapan del fisco. La mayoría de los particulares ignoran que tienen que tributar por las ganancias. Te contamos el caso de un coruñés que amasó un buen pellizco el pasado año vendiendo ropa y calzado de segunda mano.

Gracias al comercio «on-line» ha triunfado una tienda de A Coruña que ha multiplicado por más de diez su facturación. «Gracias a una camisa en la web, en un mes vendemos lo que antes en seis», cuenta su cofundadora.

Hacienda también es noticia por la convocatoria de casi mil plazas de subinspectores fiscales, contables e interventores.

Dejamos la economía para hablar ahora de la política gallega. Hoy te contamos que ha sido confirmada la condena que inhabilita por ocho años al alcalde de Cerceda. El socialista José García Liñares ordenó el inicio de una obra antes de contratarla legalmente.

El exalcalde de A Coruña, Xulio Ferreiro, ha regresado a la universidad, a su puesto de profesor en la Facultade de Dereito de la Universidade da Coruña (UDC).

La ley declara muerta a María José Arcos, desaparecida en 1996 en Corrubedo. La familia solicitó la declaración de fallecimiento para resolver la herencia de la madre.

«Nunca tocó la droga», dicen quienes conocían al joven coruñés al que mató la policía de Filipinas en una operación contra el tráfico de drogas. Nadie que conociese a Diego Bello Lafuente se cree una sola palabra de la versión policial.

Aquí en Galicia la policía también sigue investigando qué ocurrió en la trágica noche de fin de año en Oleiros. Testigos y agentes relatan cómo sucedieron los hechos que terminaron en la muerte de Enrique Gueto. Esta es la cronología de la Nochevieja más negra.

Y en Tenerife lo que se investiga en el paseo de vértigo de una niña de corta edad por la cornisa de un edificio en Costa Adeje. Unos turistas grabaron el vídeo, que puedes ver aquí.

Un joven de Betanzos hace testamento el mismo día que cumple 14 años. Es la edad mínima que permite el Código Civil, por lo que se convierte en el más precoz en otorgar legado.

«A bala pasoume a dous milímetros do corazón, dun lado ao outro». Josecho, como lo conoce todo el mundo, limpiaba su escopeta Winchester y accidentalmente se le disparó, por un exceso de confianza.

París, Ámsterdam y Venecia, objetivos de Alvedro antes del 2022. El Ayuntamiento de A coruña también quiere establecer vuelos directos con Milán y Roma.

«Olalla». María Canosa escribe sobre el caso de la niña coruñesa que perdió sus implantas cocleares y pudo comprar otros gracias a una marea solidaria: «Superaron a cifra necesaria, por iso pecharon a conta. Eles só queren os implantes, nada máis. O excedente será doado a unha asociación que axuda a xente con problemas de audición (Anpanxoga). Amosarán a factura do que usarán eles. Isto é unha lección dobre. A saúde é un tesouro. A honestidade, tamén».

Dos proyectiles han impactado esta madrugada en la fortificada Zona Verde de Bagdad, la capital iraquí, cerca de la Embajada de Estados Unidos sin dejar víctimas, según ha confirmado el Centro de Información de Seguridad de Irak.

En A Coruña Alejandro Sanz descarta Riazor y actuará en el Coliseo, pero baraja cambiar de día. En las próximas horas saldrán a la venta las entradas del concierto.

En la ciudad herculina también es noticia el cierre de la heladería Colón. Reabre en febrero pero en otra ubicación después de treinta años.

En Abadín un camión se despeñó ayer desde un viaducto de la A-8. Pese a lo aparatoso del accidente, el conductor solo resultó herido leve.

En la provincia de Pontevedra, la hierba ha crecido y teñido de verde un tramo en medio y medio de la PO-531, un vial cuya historia da para un culebrón. Se buscan vacas para pastar en carretera peligrosa y llena de coches.

Aparca mal en Mallorca y le llega la multa a su vecino de Baiona. El implicado, que puso los datos de un conocido y otro domicilio en el contrato de alquiler de un coche, afronta hasta dos años de cárcel.

El Deportivo sigue buscando un líder. Fernando Vázquez reclama el paso al frente de algún jugador, en un equipo que lleva años huérfano de mando en el campo, y Nolaskoain se ofrece a darlo.

El Celta eleva el órdago. El Nápoles aumenta la oferta por Lobotka hasta los 21 millones ante la pretensión de los vigueses de sacar 30 por la venta del jugador eslovaco.

Analizamos la suspensión de Víctor Sánchez del Amo, una medida cuestionable jurídicamente. El técnico denunció previamente haber sido víctima de una extorsión pero el Málaga le sancionó igualmente.

El Supremo aborda la situación de Oriol Junqueras tras ser reconocido eurodiputado por la justicia europea y los acuerdos de la Junta Electoral Central (JEC) de cesarle en ese cargo y retirar también la condición de diputado autonómico de Quim Torra.