La antesala del Xacobeo: veinte retos para el 2020

La Voz de Galicia

04/01/2020

Queda menos de un año para uno de los mayores acontecimientos en esta Galicia de los años 20. En menos de 365 días dará comienzo un año santo, el primero en once años, que está llamado a sentar las bases de la Galicia de la década. He aquí veinte retos para el Xacobeo en el 2020.

1. EL AVE

(OTROS) NUEVOS PLAZOS

La presidenta del ADIF, Isabel Pardo de Vera, fijaba en un artículo en este periódico un nuevo plazo para la puesta en marcha del último tramo de la alta velocidad gallega. Según las previsiones, los últimos kilómetros del trazado estarían finalizados para el segundo semestre del año. Lo que no se puede saber es la fecha exacta en la que puede estar en servicio la línea, una promesa histórica y eternamente pospuesta que la Xunta quiere que sea una realidad, por fin, para este año santo.

2. LA CATEDRAL

LAS OBRAS ESTARÁN CONCLUIDAS EN NOVIEMBRE

El Pórtico, la fachada del Obradoiro, las cubiertas, las bóvedas... La meta del Camino ha pasado durante los últimos años por un intenso proceso de restauración que, según los plazos que se han fijado, estará concluido totalmente el próximo mes de noviembre. Tras doce años de trabajo, el pórtico de la Gloria recuperaba sus colores originales, para asombro del mundo. Las visitas de pago comenzaron hace justo un año, cuando la obra del maestro Mateo tuvo que ser separada del resto de la catedral para evitar que se viese afectada por la siguiente fase de los trabajos, que han supuesto una inversión de 17 millones de euros. La última parte de estos incluye intervenciones en el interior del templo, como son la nave central y el crucero, así como en las cubiertas compostelanas.

3. EL CAMINO

MÁS DE 25 MILLONES PARA SEÑALIZAR Y CONSERVAR

La meta es importante, pero también importa mucho el camino. La Xunta prevé una inversión total superior a los 12 millones de euros en trabajos de mejora de la señalización de 1.600 kilómetros de rutas de peregrinación. El plan de mantenimiento del Camino prevé una inversión total de 15,6 millones de euros para acciones de mejora en los trazados a lo largo de la comunidad. La inversión prevista en el 2020 asciende a 5,2 millones de euros y los contratos prevén el mantenimiento óptimo de 1.250 kilómetros de rutas en 121 concellos de Galicia. La mayor inversión corresponde al Camino Francés, por el que transitan el 57 % de los peregrinos a Compostela, con 1,7 millones de euros.

4. LOS ALBERGUES

OCHO NUEVOS CENTROS Y MEJORAS EN LA RED

La red de albergues es otro de los pilares de la experiencia de la peregrinación. La red se ampliará con ocho nuevos establecimientos y se realizarán mejoras de accesibilidad y eficiencia energética en la red, con una inversión total que supera los siete millones de euros. Además, se instalará desfibriladores en los 70 albergues públicos, con lo que el Camino será también un espacio cardioprotegido. La colocación de los dispositivos viene acompañada también de la formación del personal que trabaja en los albergues.

5. EL PAISAJE

MÁS DE UN CENTENAR DE ACTUACIONES DE MEJORA PAISAJÍSTICA

La Galicia de la próxima década va de tener, mantener y también mejorar. La Xunta ha reservado 1,2 millones de euros para financiar más de un centenar de actuaciones de mejora paisajística a lo largo de los itinerarios jacobeos. Además, la Fundación Juana de Vega colaborará en combatir el feísmo en el contorno del Camino. A la realización de un manual de buenas prácticas se suma la identificación de los elementos que deterioran la imagen de la ruta jacobea y la gestión de la solución más adecuada. La inversión total es de 200.000 euros, de los que 105.000 están previstos para este año 2020.

6. LA SEGURIDAD

MÁS DE MIL EFECTIVOS EN EL CAMINO EN GALICIA

El Plan de Seguridad Jacobea que pone en marcha cada año el Gobierno central despliega un millar de agentes de la Guardia Civil y además incrementa los efectivos en épocas vacacionales con el escuadrón de caballería y las unidades aéreas. El Camino ha venido demostrando año tras año ser seguro. Según los últimos datos, correspondientes al 2018, la Guardia Civil atendió apenas un centenar de incidencias, y la mayoría (74) tenían que ver con la solicitud de información por parte de los peregrinos. Solo 23 fueron atenciones sanitarias.

7. LA LIMPIEZA

LOS PEREGRINOS PIDEN FUENTES Y BAÑOS PÚBLICOS

Otro de los grandes retos es la limpieza en las distintas rutas de peregrinación, un extremo que ya contemplan los contratos de mantenimiento de los caminos. De todos modos, los peregrinos piden más fuentes y más baños públicos.

8. LOS PISOS TURÍSTICOS

MÁS INSPECCIONES Y NUEVAS MEDIDAS DE CONTROL

Es uno de los principales puntos de debate sobre el modelo turístico, y la Xunta ha defendido siempre la necesidad de mantener el equilibrio entre los diferentes modelos de alojamiento para los visitantes. La vigilancia sobre las viviendas de uso turístico ilegales se intensifica este año, en el que entra en vigor la obligatoriedad de que los propietarios incorporen su número de identificación en el registro de la Xunta en los anuncios en las plataformas online y, además, deberán remitir trimestralmente sus datos de ocupación. También se incrementará la actividad de inspección durante este año. Según los últimos datos, hay registradas casi 10.000 viviendas de uso turístico en Galicia.

9. COMPOSTELA

REGULACIÓN DE ACCESOS Y DE ALOJAMIENTOS

Es la ciudad acogedora por excelencia y eso requiere de planificación. Los grandes frentes son el refuerzo de la seguridad, de la limpieza y de la regulación del tráfico para evitar colapsos. El plan del Concello pasa por la puesta en marcha de cuatro aparcamientos disuasorios en las entradas de la ciudad y por un sistema de regulación del tráfico que puede permitir en un momento dado incluso limitar el acceso de vehículos al centro de la ciudad. Además, Santiago ya ha aprobado una moratoria en lo que a pisos turísticos se refiere que afecta a prácticamente toda la ciudad mientras trabaja en una normativa específica para ellos.

10. TASA TURÍSTICA

SANTIAGO NO SE NIEGA, PERO CON OTRO MODELO

Otro de los grandes puntos de debate. ¿Es hora de implantar una tasa turística? El Concello de Santiago no se cierra a ello, pero cree que para la ciudad no es válido el modelo que grava las pernoctaciones, sino que hay que buscar una fórmula que incluya también el excursionismo y las personas que eligen fórmulas distintas a las hoteleras para dormir en la ciudad. Se ha hablado de cobrar al excursionismo en las dársenas de autobuses y en los aparcamientos.

11. VISITA DEL PAPA

EL ARZOBISPADO YA HA CURSADO LA INVITACIÓN

Cada vez que hay una gran cita jacobea, sobrevuela la pregunta. ¿Vendrá el papa a Compostela? A estas alturas permanece la incógnita, pero el arzobispo, Julián Barrio, ya ha adelantado que los deberes están hechos y que se ha cursado una invitación para que el papa Francisco viaje a Galicia el próximo año santo.

12. DIVERSIFICACIÓN

¿SE PUEDE MORIR DE ÉXITO?

Si hay una amenaza esa es la masificación, que degrada la experiencia jacobea. La diversificación y promoción de diferentes rutas de peregrinación ha sido uno de los objetivos de los últimos años para evitar la tensión —que sin embargo se da en ciertos momentos— en las rutas de peregrinación y en la propia Compostela. Si hace una década más de 70 % de los caminantes transitaban por la ruta más conocida, la francesa, ahora son algo más del 50 %.

13. DESCENTRALIZAR

OPORTUNIDADES PARA LOS 313 AYUNTAMIENTOS

Diversificar las rutas de peregrinación es también una manera de que la mayor parte del territorio se beneficie del año santo. En esa tónica de descentralización, la Xunta prevé que durante el año santo se organicen una media de diez actividades diarias repartidas por 313 escenarios. Es decir, en todo el territorio gallego.

14. PARTICIPAR

EL XACOBEO DE TODOS LOS GALLEGOS

Entre las líneas estratégicas de este año santo está el fomento de la participación de la población gallega. Una de las grandes iniciativas es O teu Xacobeo, que quiere dar oportunidades a las propuestas individuales para que este Xacobeo sea de todos.

15. SOSTENIBILIDAD

350 ACTIVIDADES PARA LLEGAR AL IMPACTO CERO

La sostenibilidad es otro de los pilares de este año santo. En la programación se han añadido más de 350 actividades que buscan la implicación de los vecinos y los peregrinos para intentar acercarse a un Xacobeo de impacto cero.

16. PATROCINIOS

CUARENTA EMPRESAS IMPLICADAS

La Xunta, tras cerrar acuerdos por valor de 6,7 millones de euros, explicaba hace unos meses que estaba en conversaciones con más de 40 empresas para conseguir patrocinios para el año santo, una medida que además se beneficia de una serie de bonificaciones fiscales que entraron en vigor a finales del 2018 y que permanecerán activas hasta septiembre del 2021.

17. UN AÑO INTERNACIONAL

NUEVA YORK, ROMA, SANTIAGO

Otro de los grandes retos de este año es avanzar en la internacionalización de la cultura jacobea y los caminos a Santiago, y reforzar el espíritu europeísta que siempre ha tenido el Xacobeo. Entre las medidas inmediatas se encuentra la apertura de una oficina del Camino en Roma y la celebración de un simposio en Nueva York, así como un encuentro de regiones europeas en el Camino en primavera, un congreso internacional de asociaciones jacobeas y la celebración de un congreso mundial de cultura jacobea, entre otras iniciativas previstas para el 2020.

18. Y CULTURAL

PROGRAMACIÓN DE GRANDES EVENTOS

El éxito de la primera gran exposición del año santo, Galicia, un relato no mundo, da la dimensión del potencial cultural del año santo, en el que se esperan grandes citas culturales. La primera es la reedición de uno de los grandes éxitos de los últimos años, el festival O Son do Camiño, que coincidirá con la finalización de los trabajos en los accesos del Camino en el Monte do Gozo. Además, en octubre está prevista la puesta en marcha de la segunda gran exposición del Xacobeo 2021, heredera de la que actualmente se puede visitar en la Cidade da Cultura. En agosto hay programado un encuentro de jóvenes artistas en el Camino y el Xacobeo Importa, un programa de músicas del mundo en el camino. Además, 3Caminos será la primera serie de televisión y transmedia del Camino. Su rodaje pasará por tres continentes y cinco países diferentes. Se prevé una audiencia de 5 millones.

19. REAL PATRONATO

DIECISIETE AÑOS DE ESPERA

Reunión clave y que la ciudad lleva mucho tiempo esperando: la del Real Patronato. Han pasado 17 años desde la última, y aunque el cronograma habla de finales del 2019 e inicios del 2020, la convulsión política ha ido demorando los plazos. Primero hay que tener Gobierno. Y después, encajarlo en la agenda de la Casa Real.

20. Y AÑO JUBILAR

LA DIMENSIÓN ESPIRITUAL DE LA CITA

Lo que no se puede olvidar es la dimensión espiritual del año santo: «Es necesario subrayar la dimensión católica del año santo, para tratar de mantener la propia identidad de lo que significa», subrayaba el arzobispo, Julián Barrio, en la presentación de su programación para el año jubilar, que incluye una mayor presencia de la tecnología en los materiales, programación cultural e incluso una peregrinación a Tierra Santa, así como el refuerzo del voluntariado que se encarga de atender cada día la Oficina de Acogida del Peregrino, uno de los puntos neurálgicos de las citas jacobeas.