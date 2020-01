El magistrado coruñés Seoane Spiegelberg, entre los seis vocales de la Junta Electoral Central que presentarán un voto particular

0

El magistrado José Luis Seoane Spiegelberg (A Coruña, 1957) es uno de los miembros de la Junta Electoral Central y se encuentra entre los seis vocales que presentarán un voto particular a la resolución que ordena la inhabilitación de Torra.

Seoane Spiegelberg y los vocales Antonio Vicente Sempere, María Luz García, Inés Olaizola, Consuelo Ramón Chanet y Juan Montabes consideran que la Junta Electoral Provincial de Barcelona carecía de competencia para adoptar la resolución que tomó el día de Nochebuena en la que desestimó las peticiones de formuladas por PP, VOX y Ciudadanos para que Torra fuese destituido de su cargo.

El propio Torra y su partido, Junts per Catalunya, recurrieron aquella resolución ante la Junta Electoral Central al entender que la Junta Electoral Provincial de Barcelona no era competente para tomar ninguna decisión sobre ese asunto. En su resolución de este viernes, la Junta Electoral Central desestimó los recursos planteados por Torra y por Junts per Catalunya, y estimó el que interpuso el PP y, parcialmente, los que Ciudadanos y VOX.

En mayo del 2019, el Consejo General del Poder Judicial designó a José Luis Seoane Spiegelberg magistrado de la Sala Primera del Tribunal Supremo, en la que ocupa la plaza correspondiente al turno de especialistas. Hata ese momento presidía la Audiencia Provincial de A Coruña, cargo que ostentaba desde el año 2006.