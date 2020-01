Caballero garantiza el peso de la agenda gallega en el Consejo de Ministros El PPdeG advierte: «Que non será capaz de entregar o PSdeG ao BNG para chegar á Xunta»

La Voz de Galicia Juan Capeáns

Santiago 03/01/2020 15:03 h

El agitado comienzo del año en el terreno político también se ha trasladado a Galicia, con la amplificación de fondo de unas elecciones autonómicas que, de momento, todos los participantes siguen ubicando a principios del próximo otoño. A pesar del carácter de la única campaña que está garantizada para el 2020, la investidura del presidente de España sigue capitalizando las estrategias de los dos principales partidos gallegos. Mientras el BNG deliberaba sobre su posición, los referentes del PSdeG y del PPdeG hacían su particular análisis de los meses que vienen por delante.

Gonzalo Caballero convocó a los medios para aportar su grano de presión y garantizar que con el PSOE «en plenitude de funcións» estará garantizada la presencia de los principales asuntos de la agenda gallega en el Consejo de Ministros. En concreto, el secretario general comprometió «unha nova relación coa AP-9» que permita reducir los costes del transporte, así como una reacción para apoyar a las industrias en peligro, sin olvidar las decisiones de trasfondo social y las infraestructuras.

Sobre las relaciones con el BNG, al margen de su postura para la investidura, Caballero aseguró que su convivencia en las instituciones es «cordial e fluída», y que los grandes acuerdos que necesita Galicia estarán reflejados en la que definió como una «maioría de progreso». Ante el riesgo de que la gobernabilidad siga acaparando la atención política, Caballero no tuvo dudas sobre el comportamiento «plenamente constitucionalista» de su partido, porqueque, a su juicio, el PSOE es una «garantía» para solucionar conflictos al estar abierto a «outras forzas».

En clave gallega, el socialista aseguró que «Feijoo ten un pe fóra da Xunta» ante el inicio de una etapa sin mayorías, y alertó de que esta situación puede facilitar la llegada de la ultraderecha a las instituciones gallegas, por lo que auguró una campaña de «alta intensidade, somos conscientes», adelantó. Caballero puso como ejemplo el «cinismo» del presidente autonómico en el caso del paritorio de Verín, y pidió una «labazada electoral» para cambiar las políticas sanitarias del PP.

Miguel Tellado: «Hai unha maioría de socialistas decepcionados con Sánchez»

Otra lectura muy distinta ofreció el secretario general del PPdeG. Miguel Tellado cree que Galicia empezó el año con mejoras propiciadas por la Xunta, como las rebajas de impuestos, las facilidades para heredar o algunas medidas sociales como el transporte gratuito para los menores de 21 años. E hizo su interpretación: «O mérito non é da Xunta, é dos galegos que apostaron pola estabilidade», una reflexión que avanzó cuál será la estrategia de los populares ante las elecciones y que en cierto modo ya le sirvió para revalidar la mayoría en el 2016. Tardó poco el dirigente ferrolano en contraponer la situación en Galicia con la de Madrid: «O PSOE ten por costume complicar a vida aos galegos», afirmó, mientras que la Xunta, a su entender, ha tratado de paliar los efectos de un «Gobierno disfuncional». Pero, más allá de las críticas a los socialistas, Tellado prefirió esta vez atacar a las fuerzas satélites que, supuestamente, van a apuntalar al PSOE en la Moncloa. Para él, que Pedro Sánchez sea presidente es «malo, pero é peor que Pablo Iglesias sexa a quinta autoridade do país, e presidente cando Sánchez teña un leve catarro». Sostiene el popular que los españoles moderados no quieren un Partido Comunista en el exilio, «pero tampouco no Consello de Ministros», dijo en referencia a Podemos. Y también azotó al BNG, al que los socialistas le van a poner «unha alfombra vermella» en la Moncloa, otorgándole un poder que compartirán con los nacionalistas e independentistas del PNV, Bildu y ERC que «so resolven o problema de Pedro Sánchez, non o de España». Ante esta situación, cree que lo responsable por parte del Gobierno autonómico es «aillar» los intereses de Galicia y estar alerta ante un Gobierno que, adelanta, «non vai ter sensibilidade con nós, como xa demostrou cos orzamentos» frustrados en febrero.

Tras estas negociaciones en Madrid y Cataluña, Tellado se pregunta «que non será capaz de entregar o PSdeG ao BNG para chegar á Xunta». Con todo, el secretario general cree que la izquierda está «máis dividida ca nunca» en Galicia y que su partido está preparado para afrontar unas elecciones, que sigue situando a principios del otoño, a falta de fecha concreta. Aunque restó importancia a la activación de las contrataciones para el despligue técnico de campaña -«é para cumprir a Lei de contratación», justificó- Tellado dejó abierta la posibilidad de un cambio en la hoja de ruta que prefirió no desvelar: «Pode haber acontecementos que modifiquen esa pretensión, pero non dependen de nós», concedió.