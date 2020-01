La polémica foto de Navidad de las guarderías de la Xunta

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia E. Á.

Santiago 02/01/2020 18:16 h

Esta Navidad los pequeños matriculados en las escuelas infantiles de la Xunta recibieron un sobre con una foto escolar que se les hizo semanas antes. Un detalle que seguro agradecieron los padres si no fuera por el pequeño matiz de que el obsequio incorporaba una carta del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo. El BNG no ha tardado en arremeter contra una decisión que califica de propaganda electoral. Los nacionalistas lamentan además que se use a los niños de las guarderías para hacer este tipo de propaganda en un año electoral.

El BNG ha recogido las quejas de algunos padres que mostraron su malestar por un gasto superfluo y sin justificación. «Estamos diante dun caso descarado de uso de recursos públicos para promoción persoal do presidente da Xunta», apunta la diputada del Bloque Montse Prado, quien llevará esta protesta al Parlamento de Galicia.

A principios de diciembre las familias con niños en las escuelas infantiles de la Xunta recibieron una comunicación en la que se les explicaba que la Consellería de Política Social, con motivo de las fiestas navideñas, les entregaría una fotografía de sus hijos previa autorización de los progenitores. Se les advirtió que la foto iría acompañada de una carta del jefe del Ejecutivo.

El BNG pedirá explicaciones en el pleno por este uso del alumnado «e polo malgasto de recursos públicos, que contrasta coa desidia e desinterese de Feijoo ante outras situacións que si preocupan ás familias, como os pais que seguen agardando unha explicación polos casos de intoxicación alimentaria».