La oposición critica a Feijoo que mire más hacia fuera de Galicia que a los problemas de los gallegos

La Voz de Galicia

redacción / la voz 31/12/2019 16:49 h

El secretario xeral del PSdeG, Gonzalo Caballero, ve una «despedida» en el discurso de Fin de Año del presidente de la Xunta, porque «evidencia o proxecto esgotado do PP para Galicia». «Nin ideas, nin solucións, nin compromiso para abordar os graves retos da Galicia do futuro», enumera el líder de los socialistas gallegos.

Además, el secretario xeral del PSdeG considera que, con sus palabras, Feijoo pone la Xunta «ao servizo da estratexia de confrontación» del PP de Pablo Casado con un discurso «cheo de insidias que non son propias de quen ten que representar a todos os galegos».

El presidente del Gobierno autonómico, dice Caballero, tampoco aborda los graves retos de la Galicia del futuro y evita rectificar sus políticas. «Non fai referencia á necesidade de rectificar as súas políticas de recorte en materia sanitaria, en servizos sociales, en dependencia... Nin unha sola palabra referente á crisis demográfica que vive Galicia», lamenta el socialista.

En paralelo a ello, Feijoo «evita» pronunciarse sobre la «crise sanitaria» en la comunidad «que levou a centos de miles de galegos a saír ás rúas para mostrar o seu rexeitamento» a la «privatización e os recortes», ejemplificado a través del cierre del paritorio de Verín.

Con la vista puesta en las elecciones autonómicas previstas para el próximo otoño, Gonzalo Caballero prevé que el 2020 «será o ano do cambio», en el que Galicia vivirá «un novo tempo».

Por su parte, la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, considera «electoralista» el discurso del presidente de la Xunta y critica que haya citado a la Xeración Nós y a Eduardo Blanco Amor, de los que, dice, se quiere apropiar. En este aspecto, la portavoz nacional del Bloque lamenta que Feijóo «atacase o propio idioma» durante su mandato al limitarlo en el ámbito educativo, todo lo contrario a lo que representan la Xeración Nós o Blanco Amor.

Tras las palabras del titular del Gobierno autonómico desde Ourense, la líder nacionalista cree que trató «de esconder os problemas reais» de Galicia con un discurso «sen proxecto, sen ilusión e sen ambición de país».

Para Pontón, Feijoo ni escucha, ni rectifica y renuncia a la defensa del autogobierno, tal y como «demostra o seu balance de cero competencias (transferidas) en dez anos».

En este contexto, Ana Pontón anima a apostar por «un cambio real» aprovechando las elecciones autonómicas previstas para el próximo otoño. «Este 2020 os galegos poden dar un paso adiante, cambiar este guion e mudar tanto a discriminación que impoñen as forzas estatais como pasar páxina do fracaso do Goberno Feijoo abrindo un tempo novo», añade.

«O Goberno de Feijoo nin rectifica, nin escoita», critica Pontón, que reprocha a Feijoo que no escuche ni rectifique los recortes en sanidad, como el cierre del paritorio y de las urgencias pediátricas en el Hospital de Verín, o los sucesivos recortes en atención primaria.

La viceportavoz del Grupo Común da Esquerda, Luca Chao, critica que el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo, «segue máis preocupado polo que pasa no Estado que por gobernar Galicia». En su mensaje, dice, «non hai nin unha soa idea novedosa para Galicia». Además, la viceportavoz de Común da Esquerda dice que «parece unha tomadura de pelo» que decidiese dar su discurso precisamente desde Ourense, una provincia «olvidada e maltratada» por las políticas del PP. A modo de ejemplo, nombra la reciente decisión de cerrar el paritorio del Hospital de Verín.

Su compañera de grupo parlamentario y líder de Esquerda Unida, Eva Solla, escogió los calificativos de «pobre e patético» para un discurso en el que cree que el presidente «perde o tempo na confrontación co Goberno central», y a cambio pidió políticas para corregir la situación de pobreza que, aseguró, «sofren máis de medio millón de galegos».

También analizó el discurso de Feijoo el portavoz de En Marea, Luís Villares, quien vaticina un «rotundo suspenso» en el 2020 para el presidente de la Xunta. «Non aprendeu nada do que Galicia quixo ensinarlle nestes catro anos». Villares dice sentirse preocupado porque la Xunta «está máis centrada en criticar a outras administracións que en facer os deberes que lle corresponden».

Villares se refirió también al cierre del paritorio de Verín y, respecto al auge de los «extremismos», criticó que Feijoo no se desmarque de la amenaza que suponen para la democracia. «Feijóo fala con desfachatez dos extremismos mentres o seu partido se sustenta en media España cos votos da extrema dereita homófoba, machista e antiautonomista».

Por último, y con una visión radicalmente diferente, Miguel Tellado destacó la «sensibilidade» del presidente Feijoo con los gallegos que pasan situaciones difíciles. El secretario general de los populares cree que el titular de la Xunta puso los cimientos para la Galicia de la próxima década y justificó los ataques a un Gobierno central que «prima os intereses dos seus socios de investidura».