La noche más peligrosa y vigilada del año

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia José Manuel Pan

Redacción / La Voz 31/12/2019 05:00 h

La próxima es la madrugada más complicada para el tráfico, con miles de desplazamientos de corto recorrido entre zonas en fiesta. Son los trayectos más peligrosos porque las medidas de seguridad se relajan y porque en esas horas nocturnas los riesgos se incrementan y son mucho más variados que en cualquier otra jornada del año. Desde primera hora de la tarde de este martes saldrán a la carretera conductores de todo tipo, desde jóvenes e inexpertos hasta veteranos del volante, unos solos y otros acompañados. Y lo más preocupante, muchos de esos automovilistas se excederán con el alcohol aunque tengan pensado coger el coche para regresar a casa.

Será, por eso, también la noche con más vigilancia en las carreteras. Doscientos guardias civiles por turno y decenas de policías locales reforzarán los servicios y se dejarán ver en las carreteras. Se harán unas seis mil pruebas de alcohol, el doble de las que están previstas para cada día del dispositivo navideño. «Vamos a montar controles durante toda la noche, a modo preventivo ya desde después de las campanadas, para que los conductores vean que vamos a estar vigilando las carreteras cuando regresen de las fiestas», advierte Francisco Javier Molano, jefe de la Guardia Civil de Tráfico de Galicia.

Destaca esa variedad en los riesgos de la noche más peligrosa del año: «No es solo una madrugada de jóvenes. Habrá conductores de todas las edades, aunque es cierto que en los jóvenes hay una mayor asunción de riesgos al conducir». Lamenta que en demasiados casos al beber alcohol «se llega al punto de no retorno, en el que la persona ya no es capaz de tomar decisiones con responsabilidad».

Hay otro peligro, que es la mezcla de alcohol con otras drogas, un problema que se está detectando con mucha frecuencia en los controles de carretera, y también en los exámenes realizados por los forenses del Imelga a los conductores fallecidos en accidentes de tráfico en Galicia. «Esa combinación tiene un efecto multiplicador. Una copa y un porro forman una mezcla fatal para un conductor, para sus acompañantes y para el resto de los usuarios de la carretera», señala Molano, que destaca el apoyo de las policías locales.

«Estamos haciendo controles conjuntos con la Guardia Civil durante todas las Navidades y los reforzaremos en la noche de Fin de Año», explica José Antonio Chao, jefe de la Policía Local de Ferrol, que indica que plantillas de toda Galicia están participando en ese proyecto de vigilancia en las carreteras y en las zonas urbanas. «El objetivo es llegar al mayor número de conductores, que nos vean y que sepan que beber alcohol es incompatible con conducir», dice Chao.

«Es mejor invertir en transporte público esta madrugada para un regreso seguro»

En la Guardia Civil creen que en esta noche las familias tienen que volver a las preguntas necesarias a los más jóvenes. «¿Con quién vas en el coche?, ¿hay alguien que no beba?», dice el teniente coronel Molano al recomendar el uso del transporte público para un regreso a casa seguro. «Es mejor invertir en taxis o autobuses para asegurar la tranquilidad de la noche. Las familias no pueden estar en tensión esperando a ver cómo regresa el hijo. No debemos dejar eso al azar», sostiene.

También el 061 recomienda extremar las precauciones en la noche más peligrosa, no beber alcohol si se va a conducir y utilizar todos los sistemas de seguridad de los vehículos.