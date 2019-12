El BNG condiciona un hipotético apoyo a Sánchez a que frene la subida de la AP-9 y el PSdeG pide un gobierno «con todas las funciones» para lograrlo

0

A Coruña 28/12/2019 14:50 h

Tras una pancarta con el lema «AP-9 galega e sen peaxes», varias decenas de militantes del BNG protestaron este sábado en A Coruña contra la subida de las tarifas en la Autopista del Atlántico. La concentración convocada ante la Delegación del Gobierno en Galicia reclamó que se frene el incremento de los peajes, en un primer momento, y que más adelante, se libere de pago la vía que vertebra Galicia de norte a sur. Los manifestantes reclamaron también que la autopista sea transferida a la comunidad autónoma, tal y como ha reclamado en más de una ocasión y por unanimidad el Parlamento gallego.

Para el diputado del BNG en el Congreso, Néstor Rego, la subida del 2,64 % que sufrirán los precios de la AP-9 es totalmente «inxustificada» y tendrá consecuencias en el desarrollo económico de Galicia, por su incidencia en los costes de producción de muchas empresas. Por ello, advirtió que su formación no apoyará la investidura de Pedro Sánchez como presidente del gobierno si no pone freno a la «discriminación flagrante» que supone esa subida de peajes, la mayor de España por tercer año consecutivo.

«O BNG ten claro que esta é unha das cuestións que hai que colocar sobre a mesa nun posible acordo de investidura», señaló Rego, que aseguró que este asunto «séntese no conxunto do país como un agravio comparativo». «Supón unha discriminación evidente ao noso país se temos en conta que o 1 de xaneiro 468 kilómetros de autopistas dependentes do Estado no Levante e en Andalucía van quedar liberadas de peaxe», añadió el nacionalista, argumentando además que la AP-9 «está máis que pagada».

Herencia de Aznar y Pastor

También sobre la subida de los peajes de la Autopista del Atlántico se pronunció en Lugo el líder de los socialistas gallegos, Gonzalo Caballero. Interrogado sobre si la polémica subida podría dañar al PSdeG de cara a elecciones autonómica del 2020, Caballero insistió en que lo que sucede alrededor de la autopista es herencia de la gestión del Partido Popular. «A herdanza do PP para Galicia coas autoestradas foi endemoniada: Aznar prorrogou durante décadas a cesión da autoestrada a unha concesionaria e Pastor asinou os incrementos que hoxe se dan na suba das peaxes», señaló.

Para el secretario xeral del PSdeG hay alcanzar «mecanismos» que permitan «limitar» la subida «progresiva e inaceptable» de los peajes. Y para ello, aseguró, «é necesario un goberno en plenitude de funcións e coa capacidade de ter orzamentos para apostar con claridade polo contemento da suba das peaxes da AP9». Afirmó que serán los socialista quienes lo consigan «dende o goberno de España e cunha presidencia da Xunta de Galicia que mude o que Feijoo non fixo cando gobernaba o PP en Galicia e España».