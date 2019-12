Luis Fernando de Castro: «Trabajamos duro para evitar que haya citaciones para el año 2023»

0

La Voz de Galicia josé manuel pan

a coruña / la voz 27/12/2019 05:00 h

«Una Justicia social eficaz en toda su extensión». No será fácil de cumplir ese deseo del nuevo presidente de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, Luis Fernando de Castro Mejuto. Tiene por delante un panorama complicado, con los juzgados de lo social desbordados debido a la gran litigiosidad laboral en su jurisdicción. «La previsión es que siga en alza», apunta De Castro, que vaticina que eso supondrá un aumento de la tasa de congestión en los juzgados.

-El presidente del Tribunal Superior le encomendó reducir la pendencia y resolver con rapidez. ¿Se compromete a cumplir esas exigencias?

-Por supuesto, pondré todo mi empeño en conseguir esos objetivos, pues la celeridad es inescindible a la Administración de Justicia. Siempre he pensado que la solución a un conflicto jurídico fuera de un plazo razonable deja de ser tal y puede convertirse en un verdadero problema. Nada se parece tanto a la injusticia como la justicia tardía.

-La situación en los juzgados de lo social es grave, con citaciones para el año 2023.

-La litigiosidad laboral en tiempos de crisis aumenta, y con ello, la entrada de asuntos en los juzgados. Es evidente que si no se incrementa la resolución de esos pleitos, el escenario va a empeorar y los tiempos de respuesta para darles salida aumentarán. La única solución factible, en mi opinión, es crear nuevas unidades judiciales o, en todo caso, adoptar medidas de refuerzo, aunque sean soluciones temporales.

-¿Qué le dice a un ciudadano citado para el 2023?

-Le diría que, como juez, siento profundamente el trance que está viviendo y que me resulta indefendible desde cualquier punto de vista. Pero también le digo, que todos los magistrados, los letrados de la Administración de Justicia y los funcionarios de los órganos sociales estamos trabajando muy duro para que situaciones como la suya no se repitan, aunque nos encontramos desbordados.

-¿Cómo se puede aliviar esa saturación?

-Se lo decía antes. Es imprescindible incrementar la tasa de resolución y eso se logra creando nuevas unidades judiciales. Si eso no se hace, deben buscarse soluciones coyunturales a un problema ya estructural. Por otra parte, sería necesario que todos los abogados entendiesen la importancia de la conciliación, de tratar de llegar a acuerdos, evitando el juicio y todo lo que ello comporta. La empatía y la flexibilidad en la búsqueda de soluciones permiten, en no pocas ocasiones, ofrecer alternativas a conflictos laborales, pues muchas veces las partes llegan con posturas muy enfrentadas. En ese aspecto conciliatorio hacen una labor extraordinaria los letrados de la Administración de Justicia.

-Cada juzgado de lo social gallego resuelve 850 casos de media. Es más de lo recomendable.

-Tendremos datos fiables del conjunto del año en breve. En todo caso, ello nos lleva al problema que subyace en la actual situación judicial: insuficiencia de juzgados y, por tanto, la necesidad de que se creen nuevas unidades, porque la planta está infradimensionada. Además, en el fondo es una cuestión de salud laboral de los jueces, pues esas tasas de resolución, por encima de la carga máxima, comportan un esfuerzo enorme, con gran sacrificio personal y, sobre todo, con un evidente riesgo psicosocial.

-¿Son suficientes los refuerzos en los juzgados de lo social?

-Sinceramente, creo que a fecha de hoy, no. La alta litigiosidad en la jurisdicción social supone que la tasa de congestión aumente y no se logre controlar, pese al esfuerzo que hacemos los jueces. Desde luego, las medidas impulsadas por el Poder Judicial han conseguido ralentizar esa congestión. Y ahora hay varias medidas de refuerzo en marcha, con juzgados exclusivos en alguna materia, como el de Lugo en despidos, y otros generales en Santiago, A Coruña, y Vigo. Sin embargo, tal como se puede comprobar, esas medidas son insuficientes, pues los números de pendencia siguen aumentando y la reactivación de asuntos paralizados durante la huelga de funcionarios ha supuesto un plus a una situación ya complicada.

-Pide más juzgados y más refuerzos. ¿Se está haciendo algo ya?

-Sí. La Sala de Gobierno del Tribunal Superior está haciendo un estudio de las necesidades reales de cada circunscripción social, porque las de un juzgado de A Coruña pueden no ser las mismas que las de uno de Lugo, por citar los órganos con más atraso. Con ese informe se propondrán medidas concretas al Consejo del Poder Judicial y al Ministerio de Justicia.

-Usted dijo que la Sala de lo Social que ahora preside estuvo en riesgo de colapso ¿Sigue habiendo ese riesgo?

-Sí, sin ninguna duda. Con los programas de refuerzo mantenidos varios años se logró superar un atraso histórico (derivado de una planta judicial absolutamente insuficiente), con unos tiempos razonables de respuesta en un órgano de suplicación: cuatro meses como máximo, cuando hubo etapas de más de cuatro años. Sin embargo, este año superaremos los seis mil recursos de entrada, algo que no ocurría desde hace seis años. Y ya nos hemos situado en plazos de respuesta de ocho meses, el doble que hace un año. Si el ritmo de entrada se mantiene o aumenta, irá incrementándose el tiempo de respuesta y el éxito que hemos vivido se disipará. Además, el refuerzo en los juzgados supondrá que se resuelvan más asuntos y, correlativamente, que se interpongan más recursos ante la Sala de lo Social.

-Los juzgados de lo social atienden asuntos de máxima prioridad para las personas ¿Cuáles son los que más le preocupan?

-Indudablemente, los despidos, la conciliación de la vida personal y familiar, los relativos a los derechos fundamentales y a las prestaciones de la Seguridad Social. En general, me preocupan todos los que afectan a ciudadanos en situaciones de necesidad, a personas que están desprotegidas y que no obtienen una respuesta judicial inmediata.

«El futuro va anudado al papel cero en Justicia, pero no de cualquier manera»

«El futuro va anudado al papel cero en Justicia, pero no puede hacerse de cualquier manera», dice De Castro, que reconoce el «encomiable esfuerzo» de la Xunta para dotar de equipos informáticos a jueces y juzgados, «pero en la jurisdicción social se ha quedado a medias, pues se advierten grandes carencias». Dice que los programas no se adaptan al proceso laboral y que faltan medios: no hay pantallas en las salas de deliberación y los portátiles no se conectan a la wifi de los juzgados. Y añade: «Se llega al absurdo de que expedientes digitales del INSS se llevan en papel al juzgado para ser escaneados por los funcionarios y cargados en el programa informático, porque no es posible el envío directo desde la entidad gestora».