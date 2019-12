Trabajadores del centro de llamadas del 061 convocan un paro parcial el 6 de enero

0

26/12/2019 18:43 h

El comité de Grupo Norte, la empresa que gestiona el centro de llamadas, del 061, ha convocado una huelga parcial en el servicio para el próximo seis de enero. Así, los trabajadores pararán su actividad de siete de la tarde a nueve de la noche del Día de Reyes, como queja por lo que tilda den «amenazas» de la concesionaria de no abonar las nóminas de diciembre y los meses siguientes.

En un comunicado, la CIG indica que ya hubo retrasos en la percepción de las nóminas de noviembre. Fuentes sindicales apuntan que los problemas de cobro comenzaron tras anunciar Grupo Norte su intención de no mantener la concesión del servicio, que actualmente presta en situación de prórroga forzosa, a la espera de que se resuelva el nuevo concurso. Atribuyen a la empresa «amenazas y coacciones», ya que supuestamente les habría advertido que «si la Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061 no le abonaba la deuda existente, no estaría en disposición de afrontar el pago de las nóminas a casi un centenar de empleados».

Al mismo tiempo, la empresa habría comunicado su intención de modificar de manera «sustancial» las condiciones laborales, al eliminar el conocido como «plus destino», fijado tras el traslado del lugar de trabajo desde Santiago hasta A Estrada.

El sindicato denuncia que la «estrategia» de Grupo Norte sería utilizar a los trabajadores para coaccionar a la Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061 para que abone las cantidades que, aseguran, le adeuda (extremo que la Xunta niega). Por ello, considera que es obligación de la Xunta y de la empresa arreglar la situación de «inestabilidad e incertidumbre» para el personal operador del 061.

La empresa habla de «liquidez debilitada»

Desde Grupo Norte derivan la responsabilidad de la situación a la Fundación. Dicen lamentar la situación y aseguran que esta se debe «exclusivamente» a la postura del organismo público, al que atribuyen haberles «obligado» a asumir una «prórroga forzosa» del servicio, así como un año de retraso en los compromisos de pago derivados del traslado a las instalaciones de A Estrada «reconocido por escrito pero no ejercido en la práctica».

Aseguran que esa situación «debilita» la liquidez de la empresa y que están «buscando fórmulas» para que los trabajadores no se vean afectados.

Reacción de la Xunta

Desde la Consellería de Sanidade señalan que las posibles desavenencias entre la empresa Grupo Norte y su personal son un «asunto privado» entre ambas partes. Asimismo, aseguran que desde que se inició el contrato para el servicio de operación telefónica, la Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061 «está a cumprir escrupulosamente con todas as prescricións técnicas e obrigas económicas establecidas nos pregos de licitación do servizo».

En todo caso, el departamento autonómico considera que los conflictos entre empresa y trabajadores «non afectan en modo algún» al funcionamiento de la central de coordinación del 061 para la gestión de las urgencias y emergencias sanitarias en Galicia.