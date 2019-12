Manuel Corredoira: «O acoso escolar, as veces, é algo moi difícil de detectar. E o ciberacoso, máis»

0

La Voz de Galicia m. méndez

a coruña / la voz 26/12/2019 05:00 h

Inspección, en San Caetano, é a instancia que debe supervisar as denuncias de acoso escolar remitidas desde os centros ou polos pais. Manuel Corredoira é o director xeral de Educación.

-Están unificados os protocolos antiacoso nos centros galegos?

-A Xunta ten un protocolo con estratexias de prevención de bullying e ciberbullying e, no caso de que se produzan, cun procedemento corrector, para os acosadores, e outro protector, para os acosados. Baséase na Lei de Convivencia de Galicia. Logo, os centros concretan os seus plans de convivencia, con estratexias concretas.

-Hai medidas comúns?

-Dámos unha axuda para que, ante determinadas sospeitas ou actitudes, se active de xeito automático o protocolo. O primeiro é a prevención e acompañamento á vítima. Logo, deberían ser medidas de investigación.

-Escoitan aos nenos?

-O que pasa é que na maioría das veces non queren falar, lles custa. Ás veces, o acoso baséase nun illamento. Hai que traballar a convivencia, a educación emocional, con todo o grupo.

-Hai unha queixa común entre os proxenitores dun neno ou nena acosado: a falta de prevención nas escolas e a súa dilación.

-Se non hai unha denuncia por parte da vítima, da familia ou dun amigo, o acoso é algo, ás veces, moi difícil de detectar. Máis aínda, o ciberacoso.

-Hai pais, coma os de Culleredo cuxa filla de 9 anos sufriu «bullying», que tamén censuran a pasividade da Administración.

-Acabar co acoso escolar é unha prioridade de Educación. Unha das características do bullying é acosar por detrás, dunha forma sutil, facendo dano, pero sen facer ruído. Podemos comprender que as familias se sintan mal, pero é tamén unha labor de todos. Ter unha actitude que axude á convivencia no centro.

-Réstaselle importancia?

-Sinto que os pais teñan esa percepción. Non é a intención nin da Administración educativa, nin da Inspección nin dos centros. Se hai esa sensación é algo que temos que mellorar. O que sucede é que o protocolo establece unhas pautas. Tamén pode darse a situación de que sexan condutas punibles, e rexeitables, pero non acoso. Noutras ocasións, sucede ao revés.

-Está formado un profesor, ou un orientador, para facer fronte a un caso de «bullying»?

-Todos os profesores teñen unha labor importante educativa. Non só están para impartir unha materia.

-Na maioría dos casos, o acoso escolar leva ao cambio de centro do acosado. É o mellor?

-É lamentable que a solución pase moitas veces porque a vítima teña que marchar do cole. Temos que tratar de impedilo, malia que ao final, o que hai que facer é buscar a mellor solución para ese caso concreto. Tamén, para o conxunto. Na escola son todos menores. Ás veces, o acosador sufriu acoso. Poden ser vítimas e agresores potenciais todos. A convivencia en igualdade é algo que hai que traballar en conxunto, desde cativos.

-Crecen os casos de acoso?

-Hai un incremento do ciberbullying, pero non porque haxa unhas condutas máis acosadoras nos últimos anos, senón porque hai un maior acceso ás tecnoloxías desde idades máis temperás. Nisto tamén temos que formar a mestres, pais e alumnos.