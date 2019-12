Feijoo, sobre la demanda de Meirás a los Franco: «Non hai discusión sobre si é un pazo ou é outro»

El alcalde dice que lo importante no es la titularidad, sino que pasen a formar parte del patrimonio público

El Concello de Santiago decidirá la semana que viene si recurre la sentencia de la Audiencia de Madrid que le da la razón a los Franco en el caso de las estatuas del pórtico de la Gloria y dice que la parte demandante no pudo demostrar que las que están en poder de la familia del dictador sean las mismas que adquirió el Concello de Santiago. Lo hará una vez que la asesoría jurídica de la Administración local y los abogados que llevaron la causa de las estatuas del maestro Mateo se reúnan y tomen una decisión al respecto. Aunque el litigio con los Franco no iba en el orden del día del Consello de Goberno Local celebrado hoy, sí se habló de la cuestión, y el alcalde, Sánchez Bugallo, adelantó al finalizar la reunión que el gobierno local piensa que «vai haber base legal» para recurrir la sentencia ante el Tribunal Supremo. El regidor advierte de que hay un cambio de argumentación entre este fallo y el anterior del juzgado 41 de Madrid, y es que este último reconoce que las esculturas fueron compradas por el Concello. «O que se discute e se as da familia Franco son as que adquiriu o Concello», subraya Bugallo, quien también puntualiza que, igualmente, se reconoce en el fallo judicial que los Franco no tienen documento alguno que pruebe que se las compraron a un anticuario.

