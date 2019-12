«O irmán díxolle que abrise as ventás», dice un vecino tras el suceso mortal en Curtis

0

La Voz de Galicia D. Vázquez

curtis / la voz 24/12/2019 05:00 h

La casa donde fallecieron este fin de semana un matrimonio mayor de 80 años y su hijo de 52 por inhalación de monóxido de carbono en Santa María de Fisteus, en Curtis, permanecía ayer por la mañana cerrada y hasta ella solo se acercó un sobrino de la pareja. Los vecinos se ocupaban del ganado de la familia, unas quince vacas, que sacaron a pastar a una finca frente a la vivienda. La muerte de una familia muy querida en la zona causó pesar entre la vecindad, y fueron muchos los que la calificaron de tragedia. «Era boa xente», reconocía Luis Vázquez, un vecino.

Dolores Porto, la mujer fallecida de 81 años, era natural de allí, del lugar de Igrexario, mientras que su marido, Manuel Estraviz, de 86, también era de Curtis, pero de la parroquia de Armental. Desde que se casaron siempre vivieron en Fisteus, primero en la casa familiar de ella, y hace unos quince años compraron una parcela en O Cruceiro, donde construyeron la vivienda en la que perdieron la vida junto a su hijo Amable, por la combustión del generador que utilizaron ante el apagón que registró la zona el sábado.

«A luz marchou ás oito e media do sábado, pola tarde, e veu onte [domingo] á unha da tarde», comenta una vecina, que estima que las muertes se tuvieron que producir la noche del sábado. «Estrañoume que o domingo eran as doce e non tiñan aberta a persiana do comedor, ás dez case todos os días a tiñan levantada, pero non lle din importancia ata que pola tarde xa vin o movemento das ambulancias», explicaba esta residente en una casa cercana, que señalaba con alivio que, al menos, ese fin de semana no se había quedado el hijo mayor del matrimonio, Manuel Ángel, que trabaja como camionero en el puerto de A Coruña y que solía acudir a la casa familiar junto a su mujer y su hijo de nueve años.

«O outro fillo vive na Coruña, grazas a Deus que non estaba aí, que normalmente viña todas as fins de semana e quedábase para ir de caza», indicaba aliviada otra vecina, que reconocía que era una familia muy unida, y explicaba que el nieto de la pareja fallecida pasaba sus vacaciones allí «e andaba sempre co padriño».

Manuel Estraviz tenía problemas de insuficiencia respiratoria en los últimos años, llevaba oxígeno 18 horas al día, según sus vecinos, por lo que sus paseos se limitaban al entorno de la casa los días de buen tiempo. Antes, sin embargo, no se perdía una feria de la comarca y tampoco los días de caza, ya que era gran aficionado al igual que su hijo mayor.

«Puxo o grupo no soto»

«Faltou a luz e el [Amable] puxo o grupo no soto da casa, sen abrir ventás nin nada, e cando foi apagar, sobre as dez e media da noite, falou co irmán, díxolle que abrise as ventás. Despois, pola tarde do domingo veu a facerlles unha visita e foi cando se soubo», comenta Ernesto Sánchez, otro vecino de la zona, sin llegar a citar la muerte.

Por cómo se encontraron los cuerpos, se cree que Amable falleció al bajar al sótano, antes de meterse en cama, a apagar el generador que habían utilizado, mientras que los padres, que fueron hallados en su dormitorio, no se enteraron y perecieron al subir los gases por las escaleras y penetrar en su dormitorio, situado en la planta superior.

Fue el otro hijo el que los encontró el domingo y el que dio la voz de alarma. A la zona se desplazaron varios equipos de emergencia, pero nada se podía hacer ya por ellos. Tras conocerse la noticia, numerosos familiares, entre ellos la hermana monja de la fallecida, acudieron a Fisteus, así como psicólogas, para ofrecer su apoyo.

Entierro este martes

Sus cuerpos fueron llevados al Chuac para practicarles la autopsia y este lunes por la tarde llegaban a la funeraria tanatorio Sánchez, en Curtis, desde donde este martes serán trasladados a las 16.00 horas a Santa María de Fisteus, para el funeral y entierro media hora más tarde.

El dolor de la parroquia llevó al Concello a decretar el domingo tres días de luto oficial. Así, hasta las 9.30 horas del día 26 las banderas ondearán a media asta en el exterior del consistorio. «Se trata de una familia muy querida, amable y cercana cuyo fallecimiento significa una gran pérdida para todos los vecinos de este concello», indicaba el bando.