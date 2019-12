«E que fas? É un día perdido, porque sen luz non podes traballar»

0

ourense / la voz 24/12/2019 05:00 h

El temporal Fabien dejó sin luz a miles de vecinos en Galicia. A última hora de ayer, un millar de hogares quedaban todavía sin suministro, la mayoría de ellos en la provincia de Ourense, según Naturgy. En la comarca de O Ribeiro se encuentran algunos de los principales embalses productores de energía eléctrica de la provincia: Castrelo de Miño, Velle (Ourense), Albarellos (Boborás, Avión y Leiro) y A Frieira (Crecente, ya en Pontevedra). Una situación que de poco le vale cuando los temporales se dejan caer por Galicia, como se ha vuelto a demostrar coincidiendo con la presencia de Elsa y Fabien. Los problemas comenzaron el jueves, y en la tarde del lunes seguían padeciendo las consecuencias de los temporales algunos de los pueblos de Cenlle, Cortegada o Ribadavia.

En el municipio de Cenlle aún estaban sin luz los lugares de Osmo, Rioboo y Roucos. Y en los últimos días han tenido que bregar con serios problemas en todo el municipio. «Tivemos practicamente o 100 % do municipio sen luz, aínda que a maior parte do subministro fómolo recuperando nestes días», señalaba ayer el alcalde Gabriel Alén (PP). A los vecinos de varios pueblos hubo que abastecerlos de agua a base de cisternas, al no contar con energía eléctrica y no estar conectados a la red de abastecimiento.

El punto más sensible era la red de suministro de agua a Cenlle, San Amaro y Punxín. Se bombea agua desde el Miño hasta el monte de San Trocado, y desde ahí se distribuye a los tres municipios. «Como xa se sabía o que podía pasar, contratáronse tres xeradores para garantir o subministro de auga. E agás Punxín, que estivo algunhas horas sen auga, conseguimos que non se cortara o abastecemento aos veciños». El bombeo desde la cima de San Trocado da servicio a cerca de 5.000 habitantes.

Las averías registradas están relacionadas con la caída de árboles sobre las líneas, según precisa Gabriel Alén, que reconoce una comunicación constante con los responsables de Naturgy.

Otro de los casos paradigmáticos, y motivo de denuncias y quejas recurrentes sin resultado positivo alguno, es el del municipio de Cortegada. El Concello se quedó sin luz en la madrugada del jueves, y pasó toda la jornada sin abastecimiento eléctrico. Desde la propia Confederación de Empresarios de Ourense (CEO) hicieron público un comunicado denunciando esta situación y recordando que «es una situación recurrente, haya o no temporal».

Uno de los afectados es José Fernández, que tiene una peluquería en el municipio. «Neste momento temos luz porque Fenosa -Naturgy- contratou xeradores, pero a avaría vai para longo. Incluso temos aldeas que seguen con problemas: veño de traballar aquí ao lado, en Valilongo, e no tempo que estiven atendendo a unha clienta que non pode saír da casa por enfermidade foise a luz en tres ocasións».

José Fernández reconoce que desde el Concello de Cortegada se hacen reclamaciones por la situación que se vive en el municipio, aunque sin que la empresa suministradora haga caso alguno. «O xoves non puidemos traballar en todo o día, a luz foise a iso das tres ou tres e cuarto da madrugada e non volveu ata pasadas as once ou once e media da noite. E que fas? É un día perdido, porque non podes traballar. Os cortes de luz son cousa frecuente, e ao tratar cunha empresa tan poderosa dá igual que reclames, non mellora o servizo».

En Ribadavia estuvo cortada la carretera a A Arnoia, al quedar por debajo de las aguas del Avia, durante más de 24 horas, y también se cerró al tráfico el puente de A Quinza. Los pueblos de Sampaio, Valdepereira, Ventosela, A Grova, Sanín y As Chabolas estuvieron sin luz a lo largo del fin de semana.

Casi 4.000 incidencias en cinco días de temporal en Galicia

Los servicios de emergencias tuvieron que emplearse a fondo durante los últimos días para atender todas las incidencias derivadas de los temporales Elsa y Fabien. En solo cinco días, desde el miércoles, cuando Elsa comenzó a notarse, hasta el domingo, cuando Fabien daba sus últimos coletazos en la comunidad, el 112 Galicia registró casi 4.000 incidencias, más de 1.800 por la primera de esas dos borrascas que desencadenaron vientos y lluvias intensos, y cerca de dos mil por la segunda.

En el caso de Fabien, que azotó la comunidad este fin de semana, la provincia más afectada fue la de A Coruña, donde se alcanzaron los 717 incidentes, seguida de Pontevedra, con 432, Lugo, 420, y Ourense, 265. La caída de árboles fue el operativo que más intervenciones provocó, con casi un millar (exactamente, 993). Además, se realizaron 330 acciones de prevención de riesgos, otras 133 por la presencia de cables de luz o teléfono en carreteras y 72 por derrumbamientos.

Por ayuntamientos destacó el de A Coruña, con 62 incidentes, seguido de Lalín (50), A Estrada (44) y Santiago y Carballo (37 cada uno).

Durante el fin de semana se registraron casi 300 incidencias en las carreteras de titularidad de la Xunta. Según indicaba ayer la Consellería de Infraestruturas, el 97 % de esos problemas han sido ya solucionados por los servicios de conservación y de vialidad invernal. A última hora de la tarde de ayer quedaban con afecciones al tráfico dos carreteras de la provincia de Lugo, una en Láncara y otra que da acceso a Navia de Suarna.

Reparaciones en colegios

Los temporales han causado también desperfectos en algunos centros educativos. La Xunta prevé aprovechar estos días de vacaciones escolares para acometer las reparaciones necesarias, de manera que el 8 de enero se reanuden las clases con normalidad. Así lo dijo ayer el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo, quien explicó que se está analizando ya el impacto que los últimos temporales han tenido no solo sobre los colegios, sino también sobre otras infraestructuras como centros de salud o puertos, y también sobre actividades como la agricultura.