El jurado considera que Adrio asesinó con ensañamiento a Ana Enjamio

La Voz de Galicia e. v. pita

vigo / la voz 21/12/2019 05:00 h

«Adoécenme os pés». Esa fue la última frase que la ingeniera Ana Enjamio, de 25 años, escribió por WhatsApp a su novio Samuel cuando iba a entrar en su portal de Vigo hace tres años. Estaba agotada tras volver de la cena navideña de su empresa. Ahora, el jurado que juzga a César Adrio, un compañero de trabajo y examante «obsesionado» con ella, ve probado que la abordó y mató con 28 cuchilladas. En el juicio, el acusado se declaró inocente y alegó explicaciones alternativas para cada indicio contra él, pero el jurado de la sede viguesa de la Audiencia de Pontevedra lo desmintió o no halló nada que acredite su versión.

El jurado leyó ayer su veredicto. Lo declara por unanimidad culpable de asesinato, acoso y vulneración de la intimidad de la joven, con las circunstancias agravantes de alevosía, ensañamiento, parentesco y abuso de superioridad. Rechaza que se suspenda la ejecución de la pena y que el Gobierno lo indulte. El presidente del tribunal dictará en breve la sentencia. Adrio se enfrenta a una petición de pena de entre 27 y 32 años de cárcel. Su defensa pide penas «mínimas».

versión exculpatoria

La ruptura. Adrio alegó en el juicio que él y Ana seguían juntos «en secreto». El jurado lo desmiente: la joven volvió con su novio Samuel, viajaron juntos a Lisboa, compraron un coche y al día siguiente planeaban visitar a los padres de ella en Boqueixón.

la escena

Un guardia civil. Veinte minutos antes del crimen, a la salida de la cena, ella le dijo a Adrio que no quería estar con él y se fue a casa en coche con unas amigas. Él salió corriendo y dijo que se fue a dormir a casa. La prueba clave para el jurado es que un testigo ubica a un hombre con su descripción física en la escena. Es un guardia civil fuera de servicio que caminaba hacia el cuartel y se fijó en una pareja en un portal. La chica miraba hacia un hombre muy alto y le decía: «Vete, aquí no puedes estar». Pero no vio riña y se marchó. Ana medía 1,68 metros y Adrio, 1,94.

el crimen

La metió en el portal. El guardia civil los perdió de vista y el jurado deduce que entraron al portal. Poco después apareció allí el cadáver de Ana con 28 cuchilladas, 21 de ellas en el pecho izquierdo, 12 en el corazón, y 6 que se lo atravesaron.

el adn y la sangre

Pruebas clave. La policía encontró restos de sangre de la víctima en el coche del acusado y muestras genéticas de Adrio en la ropa de la asesinada. Él lo explica porque tuvieron relaciones sexuales en su coche cuando ella tenía la menstruación, y refiere un «escarceo» con ella en la cena navideña. El jurado no lo creyó.

ATAQUE SORPRESA

No temía al agresor. El jurado impone al acusado la agravante de alevosía o ataque sorpresivo. Se basa en que el guardia civil escuchó a la joven del portal hablar serenamente sin temer por su vida. Al ser abordada sola, quedó en «total indefensión», ignorando que él portaba un cuchillo. Por eso le atribuyen abuso de superioridad.

él ESPIABA SU MÓVIL

Vulneró su intimidad. El jurado ve probado que, meses antes, Adrio reveló datos personales de Ana porque se apoderó de su móvil para conocer las comunicaciones de ella con su exnovio Samuel, así como imágenes de la vida íntima de Ana, que le envió. En concreto, una foto de él y Ana en la cama, desnudos de cintura para arriba. Y le instaló un programa espía en el móvil de ella, como acreditó un testigo.

el ACOSO

Hostigamiento. El jurado ve probado que cinco meses antes del crimen, Adrio no aceptó la ruptura e inició un hostigamiento y control sobre ella para conocer su comportamiento, insistiendo en que volviese con él.

el PARENTESCO

No ve violencia de género. Adrio y Ana convivieron juntos, lo que prueba la agravante de parentesco. Se desató en él un comportamiento «posesivo y obsesivo». La unanimidad del jurado se rompió en este punto por 3 votos contra 6 y se rechazó la agravante de violencia de género. Sí admite que el crimen fue «pasional» porque él creía que Ana «era de su propiedad», pero «sería diferente si ella fuese su mujer».