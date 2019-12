Anova encarga a Martiño Noriega el diálogo con la izquierda para las elecciones autonómicas

0

La Voz de Galicia Susana Luaña

Santiago / La Voz 21/12/2019 14:41 h

La coordinadora nacional de Anova aprobó por unanimidad una nueva comisión permanente que recupera a Xosé Manuel Beiras y a Martiño Noriega en la dirección. El fundador del partido se encargará de las relaciones internacionales «nun momento fundamental do Estado», indicó la edila de Marea de Vigo y responsable de coordinación de Anova, Oriana Méndez. Noriega, por su parte, será el responsable de abrir diálogos con la izquierda para explorar la posibilidad de construir una candidatura única para las autonómicas. «Seica teño fama de manter as pontes e de ser persoa de diálogo e por min non vai quedar testar as posibilidades de construír hexemonías». Aclaró que su cometido será «o labor de intermediación e diálogo no espazo á esquerda do PSOE», como recordó que había hecho siempre Anova y con el reto de «ser leal á súa historia».

El coordinador nacional del partido rupturista, nacionalista y republicano, Antón Sánchez, confirmó que la intención de Anova era presentarse a las elecciones autonómicas, si bien de momento no entraba en sus planes la elección de un candidato, porque el objetivo inmediato pasaba por iniciar esas conversaciones con otras fuerzas. «A unidade é necesaria para rematar cun goberno altamente nocivo para o país e para a xente, letal con políticas que están a facer un dano enorme ao país», subrayó Sánchez en referencia al PP.