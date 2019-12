Feijoo se autoparodia para felicitar la Navidad Con el lema «Galicia une, más aún de lo que nos parece»

La Voz de Galicia

Redacción / La Voz 20/12/2019 13:46 h

Alberto Núñez Feijoo ha publicado en Twitter una felicitación navideña en la que hace gala de un buen humor. La escena tiene una pareja de excepción, Luis Zahera, un actor cuyo parecido con el presidente de la Xunta le ha valido algún que otro sketch en la televisión, como el célebre cara a cara en el programa Land Rober.

GALICIA UNE.



Más aún de lo que nos parece.



🎄 Bo NADAL. FELIZ 2020



🎬📽 #Galiciaune 👇 pic.twitter.com/VHzBpddHAR — Alberto Núñez Feijóo (@FeijooGalicia) December 20, 2019

En los dos minutos del vídeo navideño se ve a los dos personjes de espaldas, charlando, cada uno en su registro: Zahera critica a los políticos y Feijoo le recuerda que al final fue el actor el que hizo carrera en Madrid, y no él. La charla sigue con reproches y competitividad, pero lo que podría acabar siendo una riña entre hermanos se convierte en una reflexión propia de estas fechas: Galicia une, más de lo que parece. «O de menos é quen -dice el auténtico Feijoo- o de máis sempre é Galicia», a lo que Zahera contesta con un «eso é bonito, eso é bonito» y concluye el inolvidable Petróleo: «En Galicia no somos moitos, pero Galicia é moito». Y ambos, mirando ya a cámara, rematan entre risas: «Aquí co meu irmá», dice el ganador de un Goya; y una frase muy gallega, «aquí, co pequeno», responde Feijoo.