El BNG dice que con el sueldo del director xeral de Cultura se doblaría al gallego Netflix y HBO

La Voz de Galicia Domingos Sampedro

Santiago / La Voz 20/12/2019 14:31 h

El informe elaborado por el Consejo de Europa, en el que advierte del retroceso que está sufriendo el uso del gallego en ámbitos como el educativo, marcó este viernes el encuentro que la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, mantuvo en el Parlamento con representantes de la Mesa pola Normalización, en el que hicieron un llamamiento conjunto a derogar el decreto que regula el uso del gallego en las aulas, calificado por Pontón de «decreto da vergoña». Además, demandaron acciones para promover el uso de la lengua propia en nuevos espacio y, a modo de ejemplo, explicaron que con lo que la Xunta gasta en pagarle el sueldo a un alto cargo de Cultura se podría doblar al gallegos las series de mayor éxito que emiten plataformas como Netflix y HBO.

Pontón puso de relieve que el «demoledor» informe del órgano europeo pone al descubierto que la Xunta, pero también el Gobierno central, incumplen la legalidad vigente y están «poñendo atrancos e barreiras» al desarrollo y uso normal de la lengua gallega. «Non é un proceso casual, senón consecuencia dunha política do PP», esgrimió Pontón.

Al encuentro asistieron el presidente de la Mesa, Marcos Maceiras, y Celia Armas, miembro de la permanente de dicha organización, que valoraron en el encuentro con Pontón la ausencia del gallego de los hábitos de ocio y consumo de los más jóvenes. «Somos a única lingua do Estado onde o seu propio Goberno non fai nada para que o seu idioma se vexa nas plataformas dixitais que é o que ve hoxe a mocidade», destacó Maceiras, que sacó a colación que, en el 2016, tanto la Administración vasca como la catalana destinaron 60.000 para doblar series de éxito como Juego de Tronos en las plataformas.

«Por menos do que cobra o autor do decreto do plurilingüísmo», dijo Marcos Maceiras citando expresamente a Anxo Lorenzo, director xeral de Políticas Culturais, se podrían doblar al gallego series de éxito que se ponen «a disposición de todas as plataformas, como Netflix ou HBO». Pero Galicia es, insistió Maceiras, la única comunidad histórica con lengua propia que no lo hace.