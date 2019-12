Los menores de 21 no pagarán viajes interurbanos de bus desde el 1 de enero El Gobierno gallego aprueba también las bonificaciones en autopistas gallegas y nuevas condiciones en la Tarxeta Benvida

La Voz de Galicia Juan Capeáns

Santiago 19/12/2019 19:53 h

La Xunta ha aprobado en su última reunión del Ejecutivo la anunciada medida que permitirá a partir del 1 de enero a los menores de 21 años no pagar billete por los desplazamientos interurbanos en los autobuses del sistema de transporte de viajeros de Galicia. Esta medida se implantó inicialmente en las áreas metropolitanas y de ella se benefician 55.000 jóvenes, pero se irá ampliando a lo largo del 2020 a medida que se vayan cerrando los contratos de autobús en los que trabaja la Consellería de Infraestruturas e Mobilidade, de forma que se llegará a unos 370.000 beneficiarios de la tarjeta Xente Nova. Para modernizar estos servicios, la Xunta prevé implantar un sistema de revisión a través del teléfono móvil, que complementará a los actuales dispositivos. El coste de esta medida para el 2020 alcanza los 2,6 millones de euros, mientras que este año fue de 1,7. Los usuarios tendrán 60 viajes bonificados totalmente gratuitos, una iniciativa que el presidente Feijoo insiste en que debería extenderse en los ámbitos urbanos, aunque la competencia en estos casos es municipal.

Bonificaciones de peajes

En el campo de las infraestructuras también se aprobó una partida de 4,7 millones de euros para renovar las bonificaciones de los peajes de las autopistas gallegas (A Coruña-Carballo y la de Val Miñor) que garantiza los descuentos nocturnos del 50 % desde medianoche hasta las 6 horas, y para los uusarios que hacen el trayecto de ida y vuelta en la misma jornada (menos 25 %). Feijoo anunció que su Ejecutivo busca la fórmula adecuada para ampliar esos descuentos para las familias numerosas.

Tarxeta Benvida

El penúltimo Consello da Xunta del año también abordó el visto bueno ejecutivo a las mejoras de la Tarxeta Benvida, que se ampliará a cuatro años para las familias vulnerables, así como el incremento de la cuantía un 25 % para las familias que vivan en municipios de menos de cinco mil habitantes.

Más Casas do Maior

Por su parte, el departamento de Servizos Sociais anunció la inversión de 1,3 millones para impulsar una nueva convocatoria que permitirá poner en marcha 33 Casas do Maior en otros tantos municipios de menos de cinco mil habitantes. Este servicio tiene novedades, porque las personas promotoras -que habilitan su vivienda para atender a personas mayores 8 horas al día, cinco jornadas por semana- podrán asumir también los desplazamientos desde sus casas al centro y viceversa. La medida seguirá primando los concellos pequeños, pero el jefe del Ejecutivo autonómico anunció que si no se cubren todas las propuestas la convocatoria se puede abrir a concellos más grandes siempre que no tengan servicios de similares características.

Cooperación gallega en el extranjero

Por último, el Consello da Xunta anunció una aportación de 4,7 millones de euros (un 35 % más que el año pasado) que se destinarán a los proyectos de cooperación en el extranjero de las oenegés gallegas. Las subvenciones permiten la financiación de un máximo de dos proyectos siempre que uno de ellos se ejecute en uno de los países definidos como «prioritarios» por la Xunta de acuerdo con las organizaciones, que son Nicaragua, Guatemala, Honduras, El Salvador, República Dominicana, Perú, Ecuador, Bolivia, Mozambique, Guinea Bissau y Cabo Verde. En el criterio general de elección se han tenido en cuenta las relaciones con Galicia, ya sea a través de la emigración o la presencia de intereses como la pesca. El objetivo es impulsar proyectos de servicios públicos, educación, salud o investigación, así como el abastecimiento de agua o el saneamiento.