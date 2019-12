La gallega acusada de yihadismo tiene un trastorno de personalidad, pero es consciente de la realidad, según los peritos

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia ANA BALSEIRO

MADRID 17/12/2019 18:43 h

Lucía Expósito Cao, la viveirense juzgada este martes en la Audiencia Nacional por un presunto delito de autoadoctrinamiento yihadista por el que llegó a planear una atropello masivo en Santiago de Compostela el 25 de julio del 2018, padece un trastorno de la personalidad, pero no una enfermedad mental que haya alterado su percepción de la realidad o la responsabilidad sobre sus actos. Así lo aseguraron ante el tribunal los dos médicos forenses que la examinaron durante la instrucción de la causa y que han comparecido como peritos. «Padece un trastorno de personalidad del grupo excéntrico, que incluye a paranoides y esquizoides. Parece que tiene una personalidad anómala, pero no evidenciamos signos de psicosis, de enajenación mental», explicaron a preguntas del fiscal.

Los peritos relataron que cuando la entrevistaron, la acusada verbalizó «fanatismo» respecto a los actos terroristas del Estado Islámico, como el atropello masivo cometido con una furgoneta en Barcelona en el verano del 2017, que costó la vida a 16 personas e hirió a más de 300, y que presuntamente Expósito Cao pretendía reproducir en Santiago. Señalaron que ella explicó que era musulmana y coincidía «religiosamente con el espíritu del islamismo», pero que aunque «apoyaba los actos terroristas del Daesh, manifestó que jamás podría cometer acciones similares».

Y así volvió a asegurarlo la acusada, de 45 años y vecina de la parroquia viveirense de Galdo, ante la sección cuarta de la Sala de lo Penal, insistiendo en que «nunca» había tenido la intención de llevar a cabo una masacre usando una furgoneta. Negó también que así se lo hubiera trasladado a terceros. Sin embargo, un testigo protegido, que compareció ocultando su identidad y con la voz distorsionada, declaró exactamente lo contrario.

Explicó que conocía a la acusada desde hacía años, pero que tras el atentado de Las Ramblas de Barcelona esta le había comentado que quería replicarlo el 25 de julio en Santiago. «Dijo que quería atropellar gente, que iba a alquilar un coche o una furgoneta por 200 o 300 euros y que quería buscar a más gente para que la ayudara», recordó el testigo a preguntas del fiscal, añadiendo que lo puso en conocimiento de la Guardia Civil de Viveiro. Era junio del 2018.

El mismo testigo protegido relató que la mujer también le había contado que quería irse a Siria «para unirse al Daesh». «Cuando se lo contó, ¿tenía problemas de memoria, algún comportamiento extraño?», preguntó el fiscal, a lo que el testigo respondió que no: «Estaba normal».

«Enganchada» al móvil

Y es que Expósito Cao aseguró repetidamente durante su interrogatorio que las repetidas consultas que realizó a través de Internet y en las redes sociales, donde pidió amistad a presuntos integrantes del Daesh, y se descargó imágenes y todo tipo de contenidos yihadistas, obedecían no a su intención de radicalizarse, integrarse en el Estado Islámico o cometer atentados, sino a que estaba «enganchada al móvil» porque estaba «sola y triste».

Uno de los agentes de la Guardia Civil que testificó en la vista oral confirmó que en el teléfono móvil que se le intervino a la mujer había 17.130 imágenes de contenido yihadista, que incluían desde medio centenar de banderas del Daesh hasta 85 archivos con imágenes de combatientes del Estado Islámico portando armas de fuego o incluso con la decapitación de James Wright Foley, además de diferente propaganda.

«No lo sé» y «no me acuerdo» fueron las respuestas más repetidas de la acusada a las preguntas de la Fiscalía sobre su insistente búsqueda de contenido bélico en las redes y los motivos que la llevaron no solo a la conexión virtual (a través de las redes sociales) con el Daesh, sino también a buscar conexión física.

Carta a un preso musulmán

Y es que la mujer también remitió una carta a un preso que estaba en la cárcel de Bonxe (Lugo) y que, aunque cumpliendo condena por un delito común, estaba bajo especial seguimiento por su riesgo de radicalizarse en prisión. A la pregunta de por qué le escribió, respondió que porque era musulmán. «Me dio por ahí. Me sentía sola y, ¡no sé!, hice muchas cosas. Vi muchas cosas de contenido bélico, pero nunca pensé que iba a acabar así, porque también se pueden ver en la tele o en el periódico», insistió, para apostillar: «No tengo la cabeza del todo bien. No me acuerdo de las cosas. Pasé por malos momentos. La vida no me fue demasiado bien».

Durante la vista oral, varios agentes de la Guardia Civil testificaron que, como sostenía en su escrito de acusación el Ministerio Público, la mujer había realizado numerosas búsquedas en Internet con palabras clave como «Estado» (en referencia a Estado Islámico), «Santiago de Compostela» y «alquiler de furgoneta», además de descargarse aplicaciones con mapas de la capital gallega. Uno de los agentes precisó que aunque había realizado búsquedas sobre alquiler de furgonetas, no habían localizado que hubiera entrado en ninguna página para contralar tal vehículo, ni tampoco habían detectado --en los seguimientos de los que era objeto-- que se dirigiera a Santiago.

Explicaron también que la investigación sobre Lucía Expósito arrancó tras detectar el contenido de su perfil de Facebook, donde como imagen tiene la bandera del Daesh, y sus intentos de conectar con otros presuntos yihadistas, aunque fue a raíz de la denuncia del testigo protegido lo que estrechó y judicializó el seguimiento, que acabó con su detención el 3 de octubre del 2018.

En su informe de conclusiones definitivas, el fiscal elevó a dos años y dos meses la pena de cárcel que pide para la acusada (en prisión provisional desde el pasado 27 de julio) argumentando que no se basaba en el «hipotético riesgo de lo que podía hacer» (por lo que no había sido acusada), sino porque había consumado de forma consciente --y pese a tener en cuenta su alteración de la personalidad-- un proceso de «autoadoctrinamiento» yihadista. La defensa, por su parte, pidió la absolución o, en su defecto, una pena menor de seis meses de cárcel.