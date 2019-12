Aprobados sin cambios los últimos presupuestos de la Xunta de la legislatura Los votos del PP aseguran que Galicia se convierta, por detrás de Andalucía, en la segunda comunidad en disponer de cuentas para el 2020

Galicia se ha convertido este martes en la segunda comunidad autónoma en aprobar los presupuestos para el próximo año, después de que Andalucía hiciera lo propio la semana pasada. La mayoría absoluta de la que dispone el Partido Popular en la Cámara gallega propició que las cuentas vieran la luz sin sufrir apenas cambios respecto al proyecto original, que eleva hasta los 10.149 millones de euros la capacidad de gasto no financiero de la Administración autonómica para el 2020, lo que supone un incremento de 300 millones, o del 3 %, respecto a las cuentas de este año..

La Xunta recupera así el umbral presupuestario de los 10.000 millones perdido hace una década con el estallido de la crisis económica. El portavoz de los populares, Pedro Puy, puso de relieve que estas cuentas permitirán «seguir medrando e creando emprego», garantizando en todo momento la prestación de los servicios públicos y minimizando el endeudamiento. La previsión que maneja el Ejecutivo autonómico es que el crecimiento se sitúe en el entorno del 1,9 %, cuatro décimas por encima de la cifra corregida por Bruselas para el conjunto de España, y la tasa paro caiga dentro de doce meses hasta el 10 %.

La Lei de Orzamentos de la Xunta para el 2020 no incorporó enmiendas de los grupos de la oposición, lo que dio alas a la bancada izquierda para justificar el voto en contra de unas previsiones que, a su entender, persisten en los «erros» cometidos en los últimos años. Son unas cuentas que «apostan pola continuidade do fracaso», así como por la inacción y la «falla de iniciativa», valoró la diputada socialista Begoña Rodríguez Rumbo.

Toda la izquierda coincidió, a grandes rasgos, en ampliar la capacidad de recaudación entre las rentas y patrimonios más elevados para poder financiar mejor las prestaciones básicas, como la sanidad y otras políticas públicas. Manuel Lago, portavoz del Grupo Común da Esquerda, lo defendió abiertamente: «Os Orzamentos son insuficientes para recueprar o terreo perdido durante dez anos de austericidio», esgrimió.

La líder del BNG, Ana Pontón, se quejó se que el PP no aceptara ni una sola de las 386 enmiendas presentadas por los nacionalistas y advirtió que las cuentas son el retrato «dun Goberno fracasado, sen ideas e sen proxecto de futuro, que deixa unha Galicia peor que a que atopou fai dez anos». El portavoz de En Marea, Luís Villares, considera que los presupuestos para el 2020 asumen una «visión pesimista» y no resuelven ninguna de las tres «emerxencias do país», dijo, en alusión a la climática, la feminista y la social.

Tras la aprobación de los Orzamentos, en el Parlamento dio comienzo esta tarde un nuevo pleno para aprobar la llamada ley de acompañamiento en la que recogen las reformas fiscales y administrativas paralelas a las nuevas cuentas, que permitirán, entre otras cosas, suprimir de facto el impuesto de sucesiones o rebajar la fiscalidad para la adquisición de vivienda en el rural.