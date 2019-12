Facenda pide «sesera» al Gobierno y una reunión para saldar sus deudas El conselleiro exige un Consejo de Política Fiscal ante las emergencias autonómicas

La Voz de Galicia Juan Capeáns

Santiago 16/12/2019 19:13 h

El conselleiro de Facenda asume que tendrá que cerrar el curso económico con un agujero en las cuentas de la Xunta de 200 millones de euros, que son los que el Gobierno central se comprometió a pagar este año a las comunidades autónomas —el IVA recaudado en diciembre del 2017— y que nunca han sido transferidos.

A dos semanas de que acabe el ejercicio, el Ministerio de Hacienda ha reconocido que no está explorando ninguna fórmula para el abono que no pase por la formación de un Gobierno que pueda aprobar unas cuentas, un argumento que ya utilizó meses atrás para no pagar las transferencias ordinarias, 334 millones extra respecto al 2018 que sí están entrando en las arcas gallegas a cuentagotas.

Valeriano Martínez, como la ministra Montero, tampoco cambia su discurso. El responsable autonómico insiste en que la situación es «de emerxencia» y que este agujero acabará generando un desequilibrio «formal» que, de momento, no tendrá una consecuencia directa en las responsabilidades prioritarias, que pasan por abonar las nóminas y los medicamentos, pero que sí se nota ya en un empeoramiento del tiempo medio de pago a proveedores y que ha obligado a recurrir a pólizas y más endeudamiento. Por ello exige «sesera» al Gobierno y que este no acabe transfiriendo solo su «ineficacia» a las Administraciones autonómicas, algunas con necesidades más imperiosas que Galicia por arrastrar graves desequilibrios financieros, como es el caso de Cataluña, Comunidad Valenciana o Andalucía, a la que desde ayer han atado en corto.

En Facenda sostienen que los últimos acontecimientos hacen más necesaria que nunca una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, el órgano en el que se debería debatir esta crisis y que lleva sin convocarse desde hace más de un año y medio. Martínez exige esa reunión y recuerda que Galicia lleva alertando de esta «triste» situación desde hace ocho meses, aunque entonces la deuda era de 700 millones porque incluía las entregas a cuenta, que en teoría se van a pagar en su totalidad a finales de diciembre, cuando en condiciones normales tendrían que haber entrado en caja a razón de unos 28 millones por mes. El conselleiro tampoco se olvida de los 170 millones que le debe el Estado por haber respetado en dos ejercicios el equilibrio financiero. En su departamento ven con preocupación la diligencia política que han tenido para castigar a Andalucía y lo poco que se han empeñado en premiar a los contados cumplidores.

La negativa del Gobierno a buscar soluciones —la Xunta propuso dos alternativas y ni siquiera obtuvo respuesta— no impedirá que el presidente Feijoo vaya a trasladarle hoy mismo a Pedro Sánchez este problema, que a buen seguro le resonará por boca de otros dirigentes, también de su partido.

Estrategia 2021-2030

Martínez hizo mención a esta situación durante un acto en el que presentó a más de trescientas personas de diferentes ámbitos el Plan Estratéxico 2021-2030, la hoja de ruta económica de Galicia para la próxima década. La Xunta diseñó un documento similar entre el 2015 y el 2020, y ahora busca redefinir los objetivos a medio plazo, que girarán sobre los ejes de la demografía, el cambio climático, la competitividad y la cohesión social. Está abierta a cualquier aportación.