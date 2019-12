El PPdeG denuncia la participación del fiscal de Medio Ambiente en un acto del PSOE

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Juan Capeáns

Santiago 14/12/2019 13:37 h

El PPdeG ha expresado su «sorpresa» por el hecho de que el fiscal delegado de Medio Ambiente, Álvaro García Ortiz, participe en un «mítin» del PSdeG, en referencia al laboratorio de ideas que este sábado se está celebrando en un hotel compostelano. El secretario general de los populares gallegos entiende que esa participación pone «en dúbida a neutralidade do seu cargo e a independencia xudicial. Non o fai a título persoal, o fai a través do seu propio cargo de fiscal, que é o que figura no programa no que se convocan aos militantes socialistas a participar no encontro». Miguel Tellado recordó las palabras de hace unas semanas de Pedro Sánchez diciendo «que o PSOE e o Goberno manexaban e dirixían a Fiscalía, e polo tanto tanto esa participación concorda con esa expresión tan desafortunada do presidente en funcións. Lamentamos esta participación», indicó el dirigente popular, que hizo estas declaraciones en la estación de tren de Santiago para reforzar con unas declaraciones la preocupación de su partido por los plazos del AVE.

Tellado se refirió también a la presencia de la presidenta de ADIF, Isabel Pardo de Vera, en ese mismo foro socialista. «É o habitual por parte dos membros do Goberno de España, acudir aos actos de partido e non como presidenta dunha institución. Lamentablemente a súa visita non se corresponde co anuncio de cumprimento dos prazos da alta velocidade». El PPdeG alertó de que a tres semanas de que finalice el año «nada se sabe dese compromiso. É máis, onte -por el viernes- coñecimos a intención do Goberno de que o AVE chegue ao límite de Galicia na primavera do 2020», lo que a juicio del secretario general demuestra la tesis popular de que no estará en marcha para el inicio del Xacobeo 2021. A cambio, Tellado garantizó que la estación de autobuses compostelana sí estará lista para el próximo año santo, competencia que depende de la Xunta. En este punto, aseguró que el Gobierno gallego trabaja «da man» con el alcalde socialista Sánchez Bugallo, con el que comparten el compromiso de avanzar en las modificaciones necesarias para que avance la parte ferroviaria de la intermodal, que depende de Fomento.