Laxe y Touriño arropan a Caballero en el lanzamiento del «think tank» del PSdeG que armará el programa de las autonómicas

La Voz de Galicia

Santiago de Compostela 14/12/2019

Dos ex presidentes autonómicos socialistas, Fernando González Laxe y Emilio Pérez Touriño, han arropado esta mañana al cadidato Gonzalo Caballero en la puesta de largo del laboratorio de ideas que el PSdeG ha puesto en marcha de cara a las autonómicas. Un think tank, una plataforma de conocimiento, que nace con la idea de armar un programa electoral capaz de enriquecerse con ideas de la sociedad civil para armar un programa que dé respuesta a los grandes retos a los que se enfrenta Galicia. A ellos se ha referido el propio Touriño: la galopante crisis demográfica, la fragilidad industrial y la debilidad del mercado de trabajo. Tres problemas, ha dicho, agravados con la crisis, y a los que el PP de Feijoo no es capaz de dar respuesta. «A clave é armar un proxecto que dea resposta a todo isto», ha insistido. Laxe, en un discurso de partido, ha apelado a la lealtad y al compromiso con el país, y a la necesidad de «combater aos adversarios con argumentos» y de «defender posicións de futuro». Caballero bautizaba así esta mañana su laboratorio de ideas con el espaldarazo de dos pesos de su partido y proyectaba así una imagen de cohesión interna que se echó en falta en otras ocasiones.

En la puesta de largo de la iniciativa, bautizada como ideaGalicia (Lab), ha participado también la presidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, quien ha abogado por el debate sosegado y enriquecedor capaz huir de la dinámica política del día a día y capaz de dar respuesta a los grandes retos. La responsable del administrador de infraestructuras ferroviarias ha recordado que los dirigentes tienen la obligación y la responsabilidad de imponer un modelo de movilidad sostenible.

Gonzalo Caballero, el último en intervenir en una mesa en la que ha estado también el alcalde Sánchez Bugallo, ha insistido en la necesidad de poner toda la organización al servicio de la sociedad, de abrirla a las propuestas, al talento y de orientarla al servicio del cambio político que precisa Galicia. «Iniciamos unha alianza entre a cidadanía cun sentir progresista e unha organización que abre as súas portas para incorporar talento e compromiso. Queremos que este laboratorio sexa o xérmolo dun novo tempo político». En su intervención, Gonzalo Caballero ha insistido en que Galicia tiene cinco grandes retos por delante: la innovación, área en en la que, según denuncia el PSdeG, la comunidad está a la cola de la UE; la demografía, con el peor saldo vegetativo de España; la vertebración territorioal, la transición ecológica y, por último, la igualdad, con más de medio millón de personas en riesgo de exclusión. Xaquín Fernández Leiceaga será quien coordine los documentos programáticos del laboratorio de ideas.