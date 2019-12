Valeria Quer dice que fue maltratada por su exnovio

0

13/12/2019 20:11 h

Valeria Quer, la hermana de Diana Quer (la joven madrileña asesinada en Boiro por El Chicle), ha aprovechado la red social Instagram para colgar unas imágenes en las que muestra, dice, una paliza que le ha dado su exnovio. En esas fotos se aprecian heridas en la espalda, la mano y el cuello y la mano vendada.

«Si tienes una pareja que te pone la mano encima, te escupe y te maltrata psicológica y físicamente, no sigáis con esa persona que os amenaza con suicidarse si la dejáis», dice la joven madrileña.

Inicialmente, Valeria Quer dio a entender que presentaría una denuncia contra ese hombre, como además le sugerían varios comentarios en esa red social. Sin embargo, finalmente se ha retractado en otros comentarios en la misma red: «No me sale del corazón denunciar, yo no he sufrido malos tratos, han sido unas discusiones que se han podido ir de las manos en diferentes ocasiones. [...] No es un maltratador. Se ha reformado, está volviendo a ser una buena persona y creo que todas las personas se merecen una oportunidad y, sobre todo, su familia que no sufra».