Hoy en La Voz: La nueva categoría médica del Sergas; el tren de borrascas que llega a Galicia; y mucho más

La Voz de Galicia

Redacción / La Voz 13/12/2019 09:18 h

Mientras dormías

Boris Johnson ha conseguido una victoria arrolladora por mayoría absoluta en las elecciones británicas, según el recuento oficial que se ha desarrollado durante esta madrugada. Este triunfo despeja el camino del «brexit» de forma que los conservadores podrán hacer efectiva la salida del Reino Unido de la Unión Europea en el plazo más breve posible. Tras conseguir revalidar su escaño, el actual premier dijo que su gobierno había recibido «un poderoso mandato para consumarlo».

Analizamos el perfil de Boris Johnson: el oportunista que hizo del «brexit» su mejor baza y triunfó.

Además te recordamos cómo se vive el divorcio de Europa en primera persona, así le afecta ya a los gallegos que viven en el Reino Unido, y los temores de la economía gallega ante esta «tormenta» que se avecina.

A Fondo

En España siguen las negociaciones para la investidura de Pedro Sánchez. Torra despreció ayer la llamada que le hará el presidente del Gobierno en funciones, al considerarla insuficiente, y exigió una reunión bilateral específica. Tampoco en el PP se acogió con agrado la iniciativa del líder socialista de llamar a los presidentes autonómicos, al considerar que los está utilizando como «comparsas» para recuperar la bilateralidad con el presidente catalán. Feijoo dijo ayer que confía en que la ronda no sea «un paripé para blanquear a Torra» y adelantó que le pedirá a Sánchez que pague la deuda con Galicia y una solución para la crisis industrial.

En clave de opinión analizan la situación Fernando Ónega en el artículo «Hablar: algo más que un paripé»; Roberto L. Blanco Valdés en «¡Al borde del abismo!»; Gonzalo Bareño en «Cómo esconder un elefante»; y Rafael Arangüena en «Sostenibilidad política o voluntad de pactar». Pinto & Chinto lo ven así en su tira.

Hoy en La Voz

Dejamos la política y hablamos ahora de la Sanidad en Galicia. El Sergas plantea la creación de una nueva categoría profesional: médico de hospitalización a domicilio (HADO). ¿Por qué? Una simple radiografía de la población gallega lo explica. El envejecimiento y la cronicidad de las enfermedades son la respuesta.

El Sergas también es noticia porque una sentencia ha determinado que el personal eventual también tiene derecho a la carrera profesional.

La Xunta sopesa ahora reabrir el paritorio de Verín si se cubren las plazas de pediatría, que Sanidade ha vuelto a lanzar tras quedar desiertas en anteriores convocatorias; y si los profesionales del área dan el visto bueno con criterios médicos a la seguridad en esas condiciones. Ayer fue trasladado al CHUO un recién nacido y su madre tras un parto de urgencia en la localidad ourensana. «No estuvimos ni diez minutos con nuestro hijo después de que naciese», cuentan los padres del recién nacido.

Nos vamos a los Tribunales. En Vigo siguió ayer el juicio por el crimen de Ana Enjamio. La ropa con la que se halló muerta a la joven ingeniera tenía ADN del acusado, según revelaron los peritos. Se conoció también que la policía halló dos manchas de sangre de la víctima en el coche del procesado. Además, los forenses retrataron a César Adrio como «un perfil de poca resonancia afectiva, frío».

De otro juicio se conoció ayer la sentencia. Los tres exfutbolistas de La Arandina han sido condenados a 38 años de cárcel cada uno por agresión sexual a una menor de 15 años. «Si hubiera pasado esto hace 15 años estaría en mi casa jugando al parchís», dijo uno de ellos tras conocer su condena.

Otro veredicto nos llega desde un juzgado compostelano. El vecino de Boiro que mató a su compañera de piso en 2017 ha sido condenado por homicidio doloso. El jurado aceptó rebajar la pena porque el hombre había consumido grandes cantidades de alcohol y cocaína.

En la prisión de A Lama, Rosario Porto ha sido trasladada a la enfermería por una depresión. Su abogado, José Luis Gutiérrez Aranguren, ha asegurado que le recomienda pedir permisos pero que ella no quiere.

En la crónica política gallega es noticia el cisma en Anova por sus alianzas con fuerzas estatales. Ante una asamblea clave, un sector del partido critica no haber ido a las generales y apuesta por una alianza con Podemos y EU.

Con sigilo y en medio de una enorme discreción despidió ayer la familia Charlín a uno de sus integrantes más conocidos, Manolito, el hijo del patriarca, que falleció tras una larga enfermedad. No se distribuyó una sola esquela, ni en Vilanova ni en ninguna otra población de la ría.

Llegamos al fin de semana y lo hacemos con la amenaza de un nuevo diluvio con la llegada de un tren de borrascas a Galicia. Y es que desde hoy y hasta Navidad parece garantizado que va a llover todos los días en la comunidad.

Y para un fin de semana lluvioso siempre hay planes. Leer alguno de los libros del año; escuchar los discos imprescindibles de este 2019; disfrutar en vivo de la música con los conciertos de estos días; o disfrutar de los días previos a las Navidad en cualquiera de las ciudades o villas gallegas. Te recordamos en esta guía de Vigo dónde aparcar, cómo llegar y el mapa de los adornos más importantes en la ciudad olívica.

Exclusivo suscriptores

Marcelino y Aurelia, el cuarto matrimonio que muere casi a la vez en el último mes. Eran vecinos de Porto do Son y fallecieron con apenas unas horas de diferencia.

La reforma de Costas pone en el alambre a las carpinterías de ribera. La asociación que aglutina al sector se unirá a cocederos, industrias y depuradoras para hacer presión.

Un Liceo cum laude: todos sus jugadores son universitarios. Los diez integrantes de la plantilla poseen estudios superiores, un futuro deportivo brillante y uno laboral prometedor.

Galicia en 313 concellos

Tristeza y dolor en Ferrol por el fallecimiento de la profesora de la Compañía de María que fue ingresada hace mes y medio por meningitis bacteriana.

En Ourense se juzga al dueño de un taller por fingir un accidente con el coche de un cliente para cobrar del seguro. El acusado y un cómplice habrían hecho un parte falso del siniestro y reclamado más de tres mil euros a la compañía.

En Vigo fue ayer noticia un avión procedente de Madrid que intentó aterrizar en Peinador, no lo consiguió y dio la vuelta.

En Lugo resultó herido muy grave un menor en un accidente de tráfico ocurrido sobre las once de la noche de ayer en N-VI a la altura de Garabolos.

Desde A Coruña te contamos los grandes proyectos para el puerto y también las noticias que afectan a dos clásicos establecimientos hosteleros de la ciudad que cambian de ubicación: la heladería Colón y el Serrano.

Lo más destacado de los deportes

El Dépor de los eternos derrotados. Once de los 22 jugadores del club blanquiazul no han ganado un partido, y entre estos Mollejo es el que más ha contribuido, con 9, a los 12 puntos del casillero.

De la situación del equipo escribe hoy en clave de opinión Fernando Hidalgo en el artículo «Se necesita presidente valiente, independiente, honesto y capaz»: «El Dépor necesita soluciones urgentes. En el campo y en los despachos. Y para que se arreglen los problemas del campo, antes se tienen que encauzar los de la gobernanza».

En el Celta, la lesión de Sergio vuelve a dejar al equipo con un solo portero. El guardameta de Catoira sufre un problema de rodilla.

Opinión

«Little Galicia». Cristina Pato escribe: «Conteilles que hai quince anos, cando cheguei a Nova York para estudar, a comunidade galega acolleume coma unha máis. Relateilles como se me encheran os ollos de bágoas ao descubrir que a historia dos galegos de Manhattan centrábase no Village, no mesmo sitio no que convivían tódolos meus ídolos das artes e a literatura».

Little Galicia La Voz de Galicia Cristina Pato

Hoy será noticia

Después de doce días, la Cumbre del Clima de Madrid (COP25) llega a su jornada final con negociaciones «in extremis» y la posibilidad de que en un intento por llegar a un acuerdo frente a la crisis climática se alarguen las reuniones hasta la madrugada del sábado.