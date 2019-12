Antón Sánchez seguirá al frente de Anova junto con Martiño Noriega y Xosé Manuel Beiras

todos os efectivos na primeira liña porque o reto das autonómicas non é un reto menor

Continuidad en la dirección de Anova. Finalizado el plazo de presentación de candidaturas para los órganos de gobierno del partido fundado por Xosé Manuel Beiras, la única que se presentó fue la encabezada por el actual portavoz nacional, Antón Sánchez, que incluye en el tercer puesto a Martiño Noriega y en el quinto, a Xosé Manuel Beiras, las tres personas que estuvieron siempre en la dirección del partido desde su formación tras la asamblea de Amio en la que se escindió el BNG. La candidatura, formada por cincuenta personas, cuenta con Gladys Afonso como número dos, e incluye a otros conocidos políticos de la izquierda rupturista como el exdiputado Miguel Anxo Fernán-Vello o el alcalde de Teo, Rafa Sisto. Según sus promotores, «representa a pluralidade da organización para relanzar o proxecto de Anova e do espazo de ruptura».

La propuesta se hará oficial mañana en la cuarta asamblea nacional de Anova, encuentro en el que la militancia decidirá la línea política que seguirá con la vista puesta en las autonómicas del 2020, con la principal incógnita de si llegará a un acuerdo con Podemos y EU para ir juntos de nuevo a las elecciones o si concurrirá en solitario o aliada solo con fuerzas nacionalistas.

A esa asamblea se refirió esta mañana Martiño Noriega, quien dijo que era necesario colocar «todos os efectivos na primeira liña porque o reto das autonómicas non é un reto menor». Si bien el exregidor compostelano aseguró que iría al encuentro como un militante más, admitió que «estes días servíronme para testar que resistencias hai e o como preocupa que se poida construír unha alternativa a Feijoo no país. Por Anova non vai quedar que esa alternativa fructifique».

Podemos se coloca como líder

Que esa alternativa pase o no por acuerdos con Podemos y EU depende de las tesis que cuenten con más apoyos mañana en la asamblea. Por respeto a ese proceso interno, el líder de Podemos en Galicia, Antón Gómez-Reino, no quiso entrar hoy en valoraciones sobre la postura que pueda adoptar Anova o sobre esas posibles alianzas para las autonómicas, si bien Gómez-Reino no se opuso a esa reunión a mediados de enero que Esquerda Unida propuso tanto a Podemos como a Anova para configurar una candidatura conjunta de la izquierda rupturista, similar a la del 2016 pero sin En Marea. El diputado gallego de la formación morada insistió en lo que ya dijo en otras ocasiones, que Podemos estaba dispuesto a «ampliar o espazo» pero también a liderarlo. Es más, vio la alternativa de izquierdas como ganadora en los próximos comicios autonómicos, ya que está convencido de que el candidato que escojan «vai liderar a Xunta de Galicia».