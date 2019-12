La Xunta estudia reabrir el paritorio de Verín si hay pediatras y los técnicos lo avalan

0

El presidente Feijoo ha dejado una puerta abierta a que el Sergas mantenga la actividad en el paritorio de Verín, aunque para ello deben darse dos condicionantes esenciales de contenido más técnico que político: que se cubran las plazas de pediatría, que Sanidade ha vuelto a lanzar tras quedar desiertas en anteriores convocatorias; y que los profesionales del área den el visto bueno con criterios médicos a la seguridad en esas condiciones. «Isto non é unha decisión política, é sanitaria. Se os médicos din que se pode prestar o servizo, vaise prestar», aseguró el titular de la Xunta, que insistió en su compromiso con las prestaciones de este hospital.

La dificultad ahora es que se cubran esas plazas pediátricas. En ese caso, afirmó, «valoraremos a reactivación dos partos. O que non imos facer é ir contra a decisión dos médicos, sería un acto de irresponsabilidade». El dirigente autonómico se refirió al anuncio publicado ayer en el Diario Oficial de Galicia, en el que la gerencia del área ourensana convoca plazas de licenciado sanitario con vinculación temporal y por concurso de méritos que se deberán presentar en las próximas dos semanas en el registro de los centros hospitalarios de esta provincia.

Sobre el caso de la mujer de Verín trasladada a Ourense tras un parto, Feijoo quiso ser prudente —obligado por la protección de datos— pero aseguró que si esa fue la decisión médica «por algo será», deslizó.

La decisión de la mayoría

Por su parte, el presidente de la Diputación de Ourense, José Manuel Baltar, reiteró su rechazo a la decisión que su partido tomó en Santiago y achacó lo sucedido esta madrugada en Verín a una consecuencia de un «escenario que hai que cambiar». Baltar aseguró que los vecinos de Verín tienen «dereito a ter servizos públicos de calidade» y argumentó que la ausencia de pediatras debe ser solventada para recuperar el servicio y evitar que el cierre del paritorio se convierta en definitivo. En clave política, Baltar restó importancia a acudir o no a una manifestación convocada en Verín contra el cierre y dejó claro que en el Parlamento de Galicia no habrá fisuras entre los diputados populares: «Nós, como grupo político, asumimos a decisión da maioría e por tanto non esperen ningún espectáculo como os que fan outros partidos», avanzó.