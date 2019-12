Rosario Porto, en la enfermería de A Lama con depresión

0

La Voz de Galicia

12/12/2019

El abogado de Rosario Porto, condenada a 18 años de cárcel por matar a su hija Asunta Basterra, dijo este jueves en Lugo que su cliente permanece en la enfermería de la prisión de A Lama, en Pontevedra, con una depresión profunda.

El letrado José Luis Gutiérrez Aranguren, que acudía a los juzgados lucenses para ejercer la defensa de un hombre procesado por difusión de pornografía infantil, explicó que Rosario Porto lleva arrastrando esa depresión desde hace muchos años. De hecho, la madre de Asunta tuvo ya varios intentos de suicidio en la cárcel.

Por ello, ha señalado que su recomendación a Rosario Porto es que pida permisos para «poder forzar cuanto antes una posibilidad de clasificación en tercer grado y de anticipación de cumplimiento de la pena». Sin embargo, «ella no quiere», aclaró. «Digo por indicación mía porque ella no quiere saber absolutamente de libertad, ni nada, y con la actitud habitual de la Junta de Tratamiento de negativa por gravedad del hecho, como si no fuera suficiente la pena que le impusieron», afirmó el abogado.

Según explicó Aranguren, Porto mantiene que es inocente del crimen de Asunta, una afirmación que su abogado también defiende y de la que se ha mostrado cada vez más convencido. Así, ha asegurado que, últimamente, tiene dificultad para comunicarse con su representada en la cárcel porque mientras que antes lo llamaba, ahora no lo hace. «Ella no se molesta en salir de la enfermería y está absolutamente abatida».

El abogado ha señalado que agotó «todos los recursos» judiciales por los que exonerar a su cliente. «Mi confianza en la justicia es la justa, porque este caso fue especialísimo», indica.

«Yo pensé que había instancias internacionales que eran más dadas a mirar las cosas con profundidad y todavía es peor cuando uno sale por ahí, salvo que sea para casos en las que hay gente de altura que está involucrada, en cuyo caso sí que son muy exquisitos en las garantías», dice el letrado.Gutiérrez Aranguren critica que «los demás mortales» se puedan «ir a la cárcel» sin «haber hecho nada» porque no tienen «ningún tipo de amparo».

Tanto Rosario Porto como su exmarido, Alfonso Basterra, fueron condenados a 18 años de prisión, tras un juicio con jurado popular, por el asesinato de su hija adoptiva Asunta el 21 de septiembre de 2013.