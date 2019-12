Cruzar la AP-9 costará 32 euros, once más que ahora, cuando se acabe de pagar la obra de Rande

0

La Voz de Galicia carlos punzón

11/12/2019

La concesión a Audasa de las subidas extraordinarias anuales de un 1 % en sus peajes hasta el 2037 para recuperar la inversión hecha por la concesionaria en la ampliación de la AP-9 en Rande y la circunvalación de Santiago se determinó por un cálculo hecho por el Ministerio de Fomento y la concesionaria en función del coste de las obras, la intensidad del tráfico, la evolución previsible de la economía y los precios del sector. En esos cálculos se dibujó un escenario económico que no se ha producido en los tres ejercicios superados desde que se pusieron en marcha las subidas extras para los usuarios de la AP-9. Se contó con una actualización de tarifas para todas las autopistas estatales del 2,5 % en función del IPC. Pero ni este año ni en los dos anteriores se alcanzó siquiera el 2 %.

Pero al margen de que no se haya cumplido la escalada pensada para el índice de precios de la vida, Fomento consideró aceptable que se diese un aumento exponencial en el precio de los peajes gallegos. Siguiendo sus cálculos, se pasaría de pagar este año 21,55 euros por cruzar la AP-9 de Ferrol a Tui en un turismo a 39,60 euros en el 2037; o de los actuales 16,40 para el itinerario A Coruña-Vigo a 30,24 igualmente para cuando Audasa acabe de recuperar dentro de 17 años lo que dedicó a ampliar el vial para que no se colapsase en Vigo y Santiago y acabase expulsando a usuarios de la autopista.

Para realizar un cálculo más real de cómo evolucionarán los precios de los peajes de la autopista gallega en función de cómo se ha comportado la economía los años anteriores, La Voz ha tomado la media de la evolución de los precios de las autopistas estatales desde el 2009 y lo ha sumado al 1 % extra que cobrará Audasa durante los próximos 17 años.

Un 48,7 % de subida

El escenario tarifario resulta más conservador que el asumido por ministerio y concesionaria, pero aun así los precios de los peajes adquieren una dimensión que no tendrán en ninguna otra autopista de España. La media de subida de los últimos once años, únicamente en función del IPC (ha habido otras subidas extras), marca un salto anual del 1,21 % al que, tras sumar el 1 % por las obras, arroja para el escenario analizado un precio de 32,05 euros para el 2037 entre Ferrol y Tui, 10,5 más que en el año que está a punto de concluir. Nada menos que un 48,7 % de aumento de cumplirse los próximos años el comportamiento reciente de los precios del sector. Ese baremo pondría el coste de los peajes por kilómetro en 0,1618 euros, cuando a partir del próximo 1 de enero se establecerá en 0,1116 euros a cuenta de la triple subida que sufrirán los usuarios de la AP-9 aprobada por Fomento (0,84 % en función del IPC, 1 % por las obras de Rande y un 0,80 % para que Audasa recupere lo no ingresado por la gratuidad del viaje de vuelta entre Vigo y Pontevedra).

Con la hipótesis planteada, el peaje entre A Coruña y Ferrol costaría en el 2037 unos 7,25 euros; 10 entre A Coruña y Santiago; 8,55 de Santiago a Pontevedra, y 5,80 entre Pontevedra y Vigo para turismos en el último año de ingresos extras para Audasa.

El incremento de tarifas concedido a Audasa le reportará 1.461 millones de euros a mayores

El Ministerio de Fomento tiene claro que el modelo de peajes extraordinarios elegido por los Gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy para pagar a Audasa las obras de ampliación de Rande y Santiago y el importe de los coches que pasan gratis en su retorno entre Vigo y Pontevedra le reportarán a la concesionaria una excepcional cantidad de dinero a mayores de los ingresos por peajes que tendrán el resto de las autopistas de España. En un anexo del 2017 a los reales decretos que aprobaron las subidas extraordinarias en favor de Audasa en el 2011 y en el 2013, la delegada del Gobierno en las Sociedades Concesionarias de Autopistas de Peaje dio, bajo el mandato del ministro Íñigo de la Serna, dio su visto bueno a las cuentas que trazan para la concesionaria unos ingresos de 1.461,7 millones de euros más que si solo actualizase las tarifas en función del IPC, como el resto de las autopistas.

En lugar de 13.094 millones de euros que se preveía ingresaría Audasa entre este año y el final de la concesión de la autopista en el 2048 por unos peajes actualizados solo en base al coste de la vida, Fomento plasmó en sus cálculos una contabilidad que le supondrá a la concesionaria en los 29 últimos años de gestión del vial gallego 14.556,38 millones de euros de recaudación. La diferencia entre la cifra de negocio prevista para la gestora y el resultante de las concesiones extras se justifica por los 223,2 millones que costaron las obras de ampliación de Rande, Santiago y el área de cobro de Sigüeiro, los peajes que deja de cobrar entre Vigo y Pontevedra y un 8 % de demora mientras no se zanje esa deuda.