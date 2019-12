Educación le da el visto bueno a tres nuevos grados

0

La Voz de Galicia E. Álvarez

09/12/2019

El Consello Galego de Universidades ha dado el visto bueno al anteproyecto de Lei de recoñecemento da Universidad Intercontinental de la Empresa, la universidad privada promovida por Abanca. El Consello analizó si el texto se adapta a la normativa gallega y estatal, pero todavía faltan muchos trámites para que esta universidad eche a andar. De hecho, este informe es preceptivo pero no vinculante. Después de que el Consello de la Xunta dé el visto bueno al anteproyecto, comenzará la tramitación parlamentaria. Si la Cámara aprueba la ley será necesario un decreto para el inicio de actividades de la nueva universidad, y las titulaciones que se impartan tendrán que someterse al proceso de verificación que siguen todos los grados.

No ha sido el único punto que la Consellería de Educación y las tres universidades analizaron en esta reunión. También se acordó la revocación de 22 titulaciones, entre ellas cuatro grados de las universidades de A Coruña y Santiago. En el primero de los casos son los de Humanidades e Información e Documentación; mientras que en el segundo las carreras que dejarán de impartirse son Xeografía e Ordenación do Territorio y Xestión de Pequenas e Medianas Empresas. Salvo Xeografía, del campus compostelano, las otras tres ya no se ofertaron este curso 2019-2020. En el caso de Xeografía, aclaran desde la Consellería, no es que desaparezca, y de hecho conservará el mismo nombre. Lo que ocurre es que se sometió a un proceso de modificación sustancial y a una reverificación, por lo que ese es el trámite a seguir.

También se aprobó la implantación, modificación o reverificación de grados y másteres. En total 27, de los que tres son grados: Nanociencia e Nanotecnoloxía en el campus de A Coruña; y Bioquímica y Empresa e Tecnoloxía, en el de Lugo. En los tres casos se aprobó un informe favorable condicionado.

Turismo en A Coruña

La reunión sirvió también para aclarar el futuro del grado de Turismo en A Coruña. La UDC acordó desadscribir su escuela de Turismo del Centro Español de Nuevas Profesiones, por lo que para evitar problemas a los alumnos se firmó un acuerdo a tres bandas -UDC, Xunta y Centro Español- el pasado 3 de diciembre, autorizar la modificación de este título que se impartirá en la Facultade de Filoloxía. La Consellería de Educación está agilizando los trámites para que pueda ofertarse ya el próximo curso.

Un nuevo instituto en la USC

Finalmente el Consello Galego de Universidades informó positivamente de la creación del Instituto Universitario de Investigación Interdisciplinar de Tecnoloxías Ambientais (Icretus), ubicado en el campus de Santiago. Este centro tiene también que seguir varios trámites antes de su aprobación definitiva.