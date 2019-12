Breogán Riobóo, ex secretario general de Podemos en Galicia: «Prefiro os rapaces aos políticos»

0

Trabajaba como teleoperador y no tenía ni 28 años cuando se convirtió de manera inesperada, pero con apoyo mayoritario, en el primer líder que Podemos tuvo en Galicia. Apenas un año duró Breogán Riobóo (Narón, 1986) en su papel de secretario xeral de la formación morada. Sus discrepancias con la dirección nacional en torno al proyecto En Marea —Riobóo abogaba por concurrir en solitario a las elecciones autonómicas— acabaron en un rosario de abandonos en la cúpula del partido, exigencias de dimisión desde Madrid, el nombramiento de una gestora más afín a Pablo Iglesias y, finalmente, la destitución del naronés en una compleja lucha de poder.

«Non foi unha experiencia agradable, pero co paso do tempo conseguín ver que foi enriquecedora no persoal, proporcionoume moita resiliencia», recuerda casi cuatro años después. Y asegura tener claro que a día de hoy tomaría las mismas decisiones: «Á vista está que daquela a hoxe os resultados de Podemos foron a peor», apostilla.

Actualmente su vinculación con la política se limita leer, escuchar y opinar en alguna tertulia —«Se che gusta a política vaiche gustar toda a vida, aínda que che fixera pasar por tragos non moi bos», apunta quien estuvo ya vinculado a asociaciones estudiantiles y al BNG antes que a Podemos—, al tiempo que cursa el último año de Traballo Social en el campus de Ourense.

«A miña vocación non estaba no telemarketing. Así que, aproveitando que collera unha excedencia como teleoperador ata abril do 2020, púxenme a estudar». Espera graduarse el próximo junio, y, a partir de ahí, baraja varias ideas. Las opciones de hacer un máster o un doctorado las cifra a la posibilidad de obtener una beca —«Teño un bo expediente, xa tiven premios e bolsas para ir sacando a carreira, xunto co apoio económico da miña parella», explica—. Preparar oposiciones es otra de las alternativas para este naronés que fue en la escuela y el instituto un niño superdotado por su coeficiente intelectual superior a la media.

Ahora mismo está tomando contacto con la que espera sea su futura profesión. Hace prácticas en el Sergas, concretamente en la unidad de rehabilitación infantil y atención temprana del hospital materno infantil de A Coruña. Una función que le permite estar en contacto con un colectivo, el de los más jóvenes, que conoce bien, ya que desde adolescente trabajó como monitor y director de tiempo libre.

Si se le pregunta si prefiere trabajar con niños o con políticos, se decanta por los primeros: «É máis gratificante, cos políticos ás veces hai moitas cousas que non teñen sentido. E os rapaces son o futuro. Deberiamos preguntarlles máis, ás veces teñen mellores ideas que os adultos, quedariamos abraiados se lles consultásemos moitas cousas. A política ten que feminizarse, e tamén saír do adultocentrismo». Él, de momento, no es papá. Sí pasó por el altar el año pasado, justo el día anterior a cumplir ocho años de relación con su chica.

