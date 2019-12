Una madrugada de diversión que terminó en tragedia para tres jóvenes amigos

0

La Voz de Galicia

santiago / la voz 09/12/2019 05:00 h

La noche de diversión terminó en tragedia para tres amigos, dos chicas y un chico, de edades entre 20 y 27 años, al salirse de la carretera el coche en el que viajaban. El accidente tuvo lugar a las 3.40 de la madrugada de este domingo en el lugar de Angumil, en la parroquia de Cebreiro (O Pino), a escasa distancia del límite con el municipio de Touro. A consecuencia del siniestro, murió en el acto Belén Pensado Quintás, de 20 años, vecina de Turces, en Touro. Otra joven, Cristina C., de 22 años, sufrió heridas leves por contusiones y, tras ser asistida en el Hospital Clínico de Santiago, fue dada de alta horas más tarde. El conductor, Adrián C., vecino de Loureiros, en Santa Leocadia (Arzúa), que resultó ileso, dio positivo en la prueba de alcoholemia que le realizó la Guardia Civil de Tráfico. Los tres amigos viajaban en un Volkswagen Golf en dirección a Fonte Díaz (Touro) por la carretera DP-6602. Belén Pensado iba en el asiento trasero y Cristina C. en el del copiloto, según informó la Guardia Civil. En el punto kilométrico 1,500 de esa vía, el coche se salió de la calzada por la izquierda en una curva y, cruzando el carril y el arcén contrarios, chocó contra el guardarraíl, lo arrancó de cuajo y el vehículo quedó volcado junto a unos árboles. En el momento del accidente llovía y había una densa niebla en la zona. Ese tramo de la carretera, descendente y con el firme en buen estado, es frecuentemente controlado por la Guardia Civil de Tráfico debido a su peligrosidad y las altas velocidades a las que se circula.

El lugar del siniestro está a menos de un kilómetro de la sala de fiestas Dona Dana, en la entrada de Fonte Díaz. En este local de ocio, que no abre todos los fines de semana, hubo fiesta con dos orquestas la madrugada del accidente, y aunque vecinos de la zona aludieron a la posibilidad de que los jóvenes se dirigieran a ese lugar, este extremo no ha podido ser confirmado. Aunque su familia reside en Oroso, Cristina C. trabaja en un bar de Fonte Díaz, donde tiene un piso de alquiler. Los tres amigos solían salir juntos los fines de semana.

Los servicios de emergencias fueron movilizados por el 112 Galicia, que recibió la llamada de un particular alertando del accidente e informando de que habían podido sacar a una mujer herida del interior del coche volcado en la cuneta y que había otra chica atrapada e inconsciente. Inmediatamente se movilizaron las Urxencias Sanitarias de Galicia-061, que desplazaron dos ambulancias, la Guardia Civil de Tráfico y miembros del Parque de Bomberos de Arzúa, que excarcelaron a la joven, ya sin vida.