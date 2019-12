El BNG reivindica la autodeterminación y asegura que la Constitución blinda el poder de Madrid y los privilegios de unos pocos

0

La Voz de Galicia MARIO BERAMENDI

Santiago / La voz 06/12/2019 13:44 h

El Bloque Nacionalista Galego (BNG) ha reivindicado esta mañana el derecho a decidir de los pueblos justo el día en el que se conmemora la Constitución de 1978, un marco legal que, según su portavoz nacional, ha servido para blindar el poder de Madrid y los privilegios de una élite económica. Así lo ha asegurado Ana Pontón que ha intervenido en Santiago, justo después de que medio millar de militantes y simpatizantes nacionalistas celebrase un acto simbólico en Compostela, y que ha consistido en rodear el Museo do Pobo Galego con una cadena humana. «Non se pode ocultar a crise de lexitimidade do Réxime e a profunda involución democrática. A Constitucion non serve á mocidade que ten que emigrar, non está a blindar os dereitos sociais básicos. É a Constitución duns poucos, que asegura os privilexios das elites», ha dicho la portavoz, que se ha referido a la capital del Estado como un gran agujero negro. Pontón ha insistido en que Galicia no puede hacer un balance positivo de estas décadas cuando asiste a la emigración de su población joven, y a una gravísima crisis demográfica e industrial. «Non temos un país máis próspero», ha dicho. La líder del Bloque ha recordado que esta Constitución foi un pacto con el frranquismo en el que sí participó la izquierda estatal, pero no el nacionalismo.

Previamente, ha intervenido Néstor Rego, que logró el escaño del Bloque en las pasadas elecciones del 10 de noviembre, y que ha abogado porque Galicia haga valer su voz en Madrid. «Imaxinade o que poderíamos facer se nacionalizáramos a industria eléctrica para atender as necesidade de Galiza, creando riqueza e benestar, no canto de deixar, como agora, que outros se leven os beneficios para fóra», ha dicho el diputado en el Congreso. Rego también lanzó un recado a quienes abanderaron la nueva política en las pasadas legislaturas, «os que viñan a mudalo todo e ao final non mudaron nada».