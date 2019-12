Los vuelos en Peinador y Alvedro ganan seguridad con su guiado por satélites

0

05/12/2019

Peinador y Alvedro, los dos aeropuertos gallegos más condicionados por la orografía y las circunstancias meteorológicas, cuentan desde hoy con ayuda a la navegación vía satélite, lo que además de contribuir a reducir el número de desvíos y cancelaciones aumentará la seguridad y fiabilidad de los vuelos en sus maniobras más críticas.

Con un funcionamiento similar al de los GPS, pero con mayor precisión, otorgada por la asistencia de dos satélites, los aviones que porten dicha tecnología podrán operar ya en las cabeceras de ambos aeropuertos, que o no cuentan con las ayudas terrestres clásicas, como son los sistemas antiniebla ILS, o que las tienen de una antigüedad las ha hecho poco operativas.

Peinador tiene en su cabecera más utilizada (la que se ubica en el municipio de Mos) el sistema de apoyo terrestre de mayor precisión, pero en el extremo contrario (en suelo de Redondela) el ILS existente es considerado como «bastante obsoleto» desde la empresa pública de navegación aérea Enaire. Cuando hay baja visibilidad y la dirección del viento obliga a aterrizar en la cabecera norte, los desvíos y cancelaciones se multiplican. «El punto de decisión para los pilotos hasta ahora ahí era muy alto y las posibilidades de aterrizar en condiciones adversas, por tanto, menores», apunta Javier Cámara, jefe de la división de diseño, desarrollo e implantación de Enaire. «Habrá en esa cabecera menos dependencia de las condiciones meteorológicas y el punto de decisión donde el piloto debe optar por aterrizar o desviarse se reduce espectacularmente», añade Ana Bodero, jefa del departamento de navegación por satélite de la empresa pública, que aclara que ese punto quedará ahora por debajo del techo de nubes.

Apoyo vital en Alvedro

En el caso del aeropuerto de A Coruña, su cabecera 21 sí está dotada con ILS, pero la 03 no cuenta con ningún sistema de ayuda, debido a las dificultades técnicas que en su funcionamiento generaría el monte Xalo. En esta última cabecera es en la que desde hoy Enaire prevé activar las maniobras por satélite, aunque, a diferencia de Vigo, no dejará al avión alineado sobre la misma pista, sino que lo aproximará a un punto más cercano y seguro que hasta ahora para iniciar el aterrizaje. Al final de esa calle imaginaria que guiará al avión mediante satélites está previsto que se instalen referencias visuales sobre el terreno para que los pilotos continúen su trayectoria de aterrizaje. Dichos hitos solo serán por ahora visibles durante el día, por lo que la acción del sistema satelital no podrá ser usado en las horas de menor luminosidad. Enaire prevé que dentro de unos meses las referencias pasen a ser también lumínicas para poder continuar visualmente de noche desde el punto al que conduce la ayuda satelital hasta la pista. Dichas indicaciones estarán formadas por balizas para guiar las maniobras en tres puntos, obras que en este caso dependen de Aena, que ya ha hecho pruebas al respecto y prepara el concurso para su adjudicación, según apuntan Cámara y Bodero.

Los vuelos de validación del sistema vía satélite en Alvedro se llevaron a cabo en mayo del año pasado, mientras que en Vigo se efectuaron en el 2011. Desde entonces ya han adoptado el sistema Egnos, como se denomina el implantado hasta ahora en Europa, los aeropuertos de Santander, Fuerteventura, Valencia, Almería, Palma de Mallorca, Lanzarote y Málaga. Directrices dictadas por la UE obligan a implantar antes del fin del 2020 la ayuda por satélite en las cabeceras sin ILS. Por eso Lavacolla tiene margen para su activación hasta el 2024.

Un GPS de alta precisión bajará el punto donde el piloto decide si aterriza o se desvía