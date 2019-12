El tirón de las luces abarrota Vigo

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia luis carlos llera

vigo / la voz 06/12/2019 05:00 h

«Lo siento, no tenemos sitio», señalan en Casa Marco, un conocido restaurante de la avenida de García Barbón. Los autocares llegan abarrotados de pasajeros a la plaza del Berbés. Los turistas esperan las instrucciones del guía de turno. Vienen de Salamanca, de Zamora, de Asturias. Las luces navideñas y su mejor agente comercial, el alcalde de la ciudad, Abel Caballero, se han convertido en el imán para visitar Vigo. En el puente de la Constitución el lleno es total. Miles de turistas quieren comer, cenar y dormir y se suman a otros tantos vigueses que salen a la calle con el mismo propósito. Entre los visitantes hay algunos famosos que se las han visto y deseado para encontrar sitio, entre ellos el antiguo seleccionador nacional Vicente del Bosque, el expresidente de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, o el baloncestista Juan Carlos Navarro, que vino con su familia y logró encestar de tres puntos y conseguir mesa en el restaurante Mesón Compostela, uno de los más valorados por su comida tradicional gallega de calidad y situado en la milla de oro del alumbrado y la decoración navideña.

En Casa Marco, un local de prestigio por la calidad de sus platos decían ayer que solamente tenían una mesa para dos el sábado al mediodía.

En el Rías Baixas, uno de los más populares por sus mariscadas a buen precio, objeto de deseo de miles de visitantes de tierra adentro, pero también de vigueses que no quieren arruinarse tomando marisco, ponían de relieve que «este fin de semana es imposible. Si no sois muchos podéis venir y esperar a que se quede una mesa libre, pero no podemos reservaros porque estamos a tope». En las mesas llenas varias personas y grupos daban cuenta de montañas de marisco que intentaba escaparse de la bandeja tras salpicar la cara de los comensales al quebrar las patas de las centollas.

En La Cartelería, un restaurante situado en Eduardo Iglesias, junto a la vistosa y comercial calle del Príncipe, en la zona decorada con motivos de la película Frozen, su propietario, Antonio Lago, aseguraba ayer que está «todo lleno para el fin de semana y todos los fines de semana hasta el día 27 de diciembre». «La decoración de Frozen ha convertido esta zona en una locura. En un día hacemos más caja que en una semana normal», aseguraba.

En Casa Bonín, en la calle Oporto, precisaban que solo les quedaba una mesa para unos pocos pero en la parte de abajo del local.

En el restaurante Reguera ya tienen reservas incluso hasta Reyes. El presidente de la Asociación de Hosteleros de Vigo, César González Ballesteros, lo resume: «En el centro está todo lleno de jueves a domingo durante diciembre».

Renfe oferta 7.000 plazas adicionales en sus trenes para visitar el alumbrado vigués

Renfe ofrecerá 7.300 plazas adicionales a Vigo para dar servicio a las personas que se desplacen a la ciudad durante la temporada navideña para disfrutar del alumbrado instalado en esta época del año. Según trasladó el operador, el servicio se prestará entre el 23 de diciembre y el 5 de enero en los trenes de media y larga distancia cuyo origen o destino sea la ciudad.

Asimismo, las personas que adquieran por Internet sus plazas en el Alvia que conecta Vigo y Pontevedra por las noches en esas fechas podrán disfrutar de un descuento del 70 por ciento. Mientras, los viajeros que compren su billete de modo presencial gozarán de una rebaja del 40 por ciento.

Acuerdo de colaboración

En junio pasado el Ayuntamiento y Renfe llegaron a un acuerdo de colaboración con el objeto de promocionar conjuntamente el uso del tren y la ciudad de Vigo como destino turístico y también de negocio a través de la Fundación Vigo Convention Bureau.

Renfe asegura que tras haber analizado los datos del año 2018 ha llevado a cabo un esfuerzo logístico de recursos materiales y humanos centrado en dar respuesta a la alta demanda que tienen los servicios ferroviarios con destino a Vigo durante las fiestas navideñas. Por eso recomiendan comprar los billetes con antelación.