Julio Abalde: «O la sociedad se da cuenta de que la universidad es prioritaria o vamos a tenerlo complicado»

La Voz de Galicia

a CORUÑA / LA VOZ 05/12/2019

Exultante tras haber cosechado el 70,15 % de los votos, el apoyo más alto recibido por un rector desde el 2003, y la primera victoria en los cuatro sectores del censo, incluido el difícil grupo de los profesores e investigadores temporales, Julio Abalde se sirvió ayer del triunfo electoral para defender la fortaleza del sistema universitario gallego y llamar a la sociedad a financiarlo como merece. «Los tres rectores hemos llegado a la conclusión de que no se trata de que yo gane un 1 % más y se lo quite a los otros», anunció media hora después de conocer su reelección.

-¿Lo han llamado los rectores de Santiago y Vigo?

-Sí, uno de ellos casi antes de que yo lo supiera.

-¿Y el presidente de la Xunta?

-Todavía no.

-¿Cómo interpreta el resultado?

-Es la primera vez que Nova Luce [el partido al frente de la UDC desde el 2003] gana en todos los sectores. Entre el profesorado estable tuvimos 442 votos frente a 224, pero en el sector de los temporales nunca habíamos ganado. Creo que están entendiendo nuestra política de profesorado. Es un espaldarazo clarísimo a las políticas de este gobierno.

-¿Qué efecto pudo tener el recurso al plan de financiación que la Justicia falló a favor de la UDC?

-Poco.

-¿Y la Ciudad de las TIC?

-Más, y los campus de especialización y las titulaciones. La gente valoró que somos un equipo innovador que tira de la universidad. A veces con incomprensión, lo dije cuando presentamos el campus Innova: estas nuevas estructuras suponen un cambio de filosofía y no todo el mundo lo entiende. Pero se ha demostrado que la universidad es competitiva y moderna y eso ha cambiado radicalmente la forma de vernos. Se ha generado cierto orgullo de pertenencia a la UDC que ha dado lugar a este resultado.

-Empieza el mandato con la negociación del plan de financiación en puertas.

-Sí, y con un clima de colaboración muy interesante entre las tres universidades.

-¿A qué obedece ese cambio?

-Circunstancias distintas. Yo llevaba dos años en el cargo cuando entraron los nuevos rectores y se estableció otra forma de comportarse y hablar. Al fin y al cabo tenemos problemas conjuntos y hemos llegado al convencimiento de que lo que tenemos que hacer es decirle a la sociedad que las universidades cumplen una función fundamental y, por lo tanto, tienen que financiarse adecuadamente. O la sociedad gallega se da cuenta de que es prioritaria o vamos a tenerlo complicado en un futuro basado en el conocimiento. Tiene que asumir lo que le corresponde. Y no es un gasto, es una inversión y muy buena. Todos los estudios dicen que de cada euro que se emplea en educación superior vuelven entre dos y cuatro de retorno. Y desde la UDC estamos ayudando, presentando proyectos que son buenos para la sociedad. Ese es el cambio. Hemos pasado a una fase de colaboración, cooperación e intercambio de ideas.

-¿Cuál va a ser el punto de partida del plan?

-El plan actual. Ya he dicho que el modelo fue un acierto. Tenemos que hacer un diagnóstico de cómo está funcionando, ver las cuantías y cómo las colocamos en cada fondo, y el montante total, que es escaso. El horizonte de participación en el PIB gallego debe ajustarse. Estamos en un nivel muy bajo, el 0,8 %. En España están en el 1,2 % y en Europa en el 1,8 % o 2 %. Y lo que tenemos que hacer es sentarnos a hablar con el Gobierno gallego y no esperar. Pero partimos de una situación interesante.

-Hacer política desde la universidad es mejor que hacerla fuera.

-La universidad es mi mundo. Hice gestión en la Axencia para a Calidade do Sistema Universitario, lo conozco perfectamente y eso me permite llevarme bien con los rectores y que no me cuenten milongas.