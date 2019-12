José Alberto Díez de Castro, secretario xeral de Universidades: «Trátase de aproveitar as fortalezas do sistema, de integrar ós sete campus»

José Alberto Díez de Castro: «Trátase de aproveitar as fortalezas do sistema, de integrar ós sete campus»

José Alberto Díez de Castro: «Trátase de aproveitar as fortalezas do sistema, de integrar ós sete campus»

José Alberto Díez de Castro: «Trátase de aproveitar as fortalezas do sistema, de integrar ós sete campus»

José Alberto Díez de Castro: «Trátase de aproveitar as fortalezas do sistema, de integrar ós sete campus» José Alberto Díez de Castro: «Trátase de aproveitar as fortalezas do sistema, de integrar ós sete campus»

; José Alberto Díez de Castro: «Trátase de aproveitar as fortalezas do sistema, de integrar ós sete campus» José Alberto Díez de Castro: «Trátase de aproveitar as fortalezas do sistema, de integrar ós sete campus» Jorge García

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia

05/12/2019 13:08 h

Impulsar unha organización territorial que se encamiñe cara a unha maior especialización, potenciar o labor de investigación e optimizar a calidade de toda a docencia. Eses son os tres obxectivos que se marca a Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional á hora de apostar polo procedemento de acreditación dos Campus de Especialización do Sistema Universitario Galego.

A iniciativa, única no conxunto do Estado, xa está a dinamizar o funcionamento dos campus galegos. En concreto, desde a súa posta en marcha, no ano 2013, a Xunta destinou a este plan máis de 16,2 millóns de euros para desenvolver, ata o 2018, oito proxectos: o Campus Industrial (Ferrol) e o Campus Innova e Campus da Sustentabilidade (A Coruña), vinculados á Universidade da Coruña (UDC); o Campus Terra (Lugo) e o da Cidadanía (Santiago) adscritos á Universidade de Santiago de Compostela (USC); e, por último, o Vigo Tecnolóxico (Vigo), o Campus Auga (Ourense) e o Campus Crea (Pontevedra), todos eles dependentes da Universidade de Vigo (UVigo).

Tal e como explicou o secretario xeral de Universidades, José Alberto Díez de Castro, «trátase de aproveitar as fortalezas do sistema, de integrar ós sete campus de e detectar onde están, en docencia e investigación, os principais eidos de desenvolvemento local para aproveitalos e crear sinerxías». Cun grao de desenvolvemento diferente, na actualidade, engadiu, Díez de Castro, «temos xa oito campus de especialización que abranguen a totalidade do sistema universitario galego. O proceso comeza por un diagnóstico, por un plan que permite detectar os puntos fortes e débiles. E despois, hai actuar a nivel de infraestruturas, liña académica e investigación e para mellorar o tecido socioeconómico de toda a contorna». Sobre os recursos dispoñibles, Díez de Castro asegurou que «non hai limitación das cantidades. Todo o que necesite un campus de especialización a nivel de material, de difusión, de investigación, o vai a ter porque é un obxectivo prioritario apoiar este programa. Estes 16 millóns son só a primeira parte».

En relación ás metas que se marcan, o secretario xeral de Universidades, subliñou que «hai que continuar no camiño. Estamos nun programa pioneiro en España e iso provoca que non teñamos referencias. Cada vez que avanzamos un paso o facemos en territorio descoñecido. Construír o proceso de acreditación, os criterios, e os indicadores foi partindo de cero e, polo tanto, hai que ir vendo resultados e ir tomando decisións a partir deles. O máis inmediato é que se vaian presentado os campus ás acreditacións, que as superen e incorporen os programas operativos con investimentos e obxectivos en todos os eixos que se avalían».

Campus periféricos

; Esther de Blas: «Queremos ampliar o noso foco de atención á Eurorrexión» Esther de Blas: «Queremos ampliar o noso foco de atención á Eurorrexión» Jorge García

«O Campus da Auga en Ourense é o lugar máis acaído para ter esa especialización na temática do termalismo», sinalou a súa vicerreitora Esther de Blas. A aposta está baseada «non só polos ríos, nos embalses ou nas augas medicinais senón en que tamén estamos preto de Portugal onde a situación e similar. Por iso, queremos ampliar o noso foco de atención á Eurorrexión, para internacionalizar o noso traballo. Queremos fortalecer o traballo multidisciplinar de todo o campus para incrementar aínda máis a capacidade e calidade dos nosos grupos». No caso de Ourense, engadiu, «o efecto de atracción xa se notou porque tanto industrias como institucións xa chaman a nosa porta para contar con nós nas súas actividades. Foi decisivo, un imán para a industria da nosa provincia. E tamén da cercana Portugal. A capacidade de atracción é esencial e xa se nota».

; Ginéz Nicolás: «Esto es un reto y en Ferrol lo hemos afrontado con mucha ilusión» Ginéz Nicolás: «Esto es un reto y en Ferrol lo hemos afrontado con mucha ilusión» Jorge García

Por outra banda, o director do Campus Industrial de Ferrol, Ginéz Nicolás, lembrou que «se trata de un trabajo que nunca antes se había hecho». Aún cuando «existía esa carencia desde hace tiempo». Nicolás, apuntou que «esto es un reto y en Ferrol lo hemos afrontado con mucha ilusión. Estamos en un campus que no tenía la visibilidad que le correspondía y estaba claro que nuestra especialización debía ir hacia la industria». Para o representante del campus ferrolano, «debido a la historia de la ciudad, el sector naval es un referente, pero yo creo que hay que diversificar, no solo debemos serlo en ese sector. Tenemos que tener la capacidad de hacer más cosas». Por iso, asegurou, «hemos decidido apostar por la industria inteligente. Pusimos en marcha la primera unidad mixta entre una empresa y la universidad, el Astillero 4.0., para adaptarnos al futuro». E iso, dixo, «también tenemos que hacerlo desde la universidad».