Las enfermeras que alquilaron una avioneta para opositar a la vez en Madrid y Silleda consiguen plaza en Verín

Redacción 03/12/2019 18:42 h

Decía el renacentista Nicolás Maquiavelo que el fin justificaba los medios, aplicando la frase a la teoría política. Pero también puede usarse en el caso de las gallegas Vanesa Faro y Mercedes Gómez, que decidieron alquilar una avioneta (los medios) para acabar con la precariedad laboral que sufrían en el sector sanitario y aprobar así unas oposiciones de enfermería (el fin). El pasado mes de mayo tuvo la ocurrencia Mercedes, ourensana de 47 años que llevaba la friolera de 18 como interina. Dado que el domingo día 12 de ese mes se celebraron oposiciones en 13 autonomías y había 20.501 plazas, las posibilidades aumentaban si se presentaban en varias comunidades. Y escogieron Madrid y Silleda, por ese orden y con escasas horas de diferencia entre ambas convocatorias. Solo ir por el aire les permitía conseguirlo. Finalmente, ambas han conseguido quedarse en un hospital gallego, el de Verín.

«Para mí fue la mejor inversión», comentaba hoy en los informativos nacionales Mercedes Gómez. Y Vanesa razonaba que pese al coste económico del alquiler, de varios miles de euros, de no haberlo hecho, hoy no tendrían su plaza en Galicia: «Si no llego a ir a Madrid, no habría venido más tranquila a Galicia para poder demostrar mis conocimientos». Este martes estaban felices porque, de las 830 plazas que se convocaron de enfermería en nuestra comunidad, dos han sido para ellas ¡Enhorabuena!