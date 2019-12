Hoy en La Voz: Las claves del arranque de la legislatura, el juicio de Pescanova, la cumbre del Clima y otras noticias

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia César Rodríguez

La Voz / Redacción 03/12/2019 08:52 h

Comienza el día informado...

Hoy en La Voz

Arranca en el Congreso la legislatura. Y lo hace sin que se haya despejado la principal incógnita surgida de las elecciones del 10N: cómo conformar un Gobierno viable. Ayer Pablo Casado descartó abstenerse y afianzó su no a Sánchez. Y el líder socialista proclamó que «lo que no puede haber y no habrá son terceras elecciones», pero aún no cuenta con apoyos necesarios.

Hoy sus negociadores volverán a reunirse con los independentistas catalanes, que prefieren una negociación por vía lenta. Para captar la abstención de ERC, el PSOE ha decidido invocar la política de izquierdas. Te lo contamos en este análisis.

Otro pulso político en marcha es el que libran los principales partidos por estar en la Mesa del Congreso, un organismo fundamental. El PP ha ofrecido a Vox apoyo para conseguir puestos si estos ayudan a Cs, pero los de Abascal rechazan esa jugada a tres bandas.

En Madrid hay otra cumbre, la del Clima. 9.000 delegados de 196 países participan en un cónclave que puede ser clave para el futuro del planeta. Te contamos aquí cómo fue la primera jornada, en la que el secretario general de la ONU, el portugués Antonio Guterres, hizo un llamamiento a la humanidad: «Si no cambiamos urgentemente nuestro modo de vida, ponemos en peligro la vida misma».

En Galicia es noticia un presunto caso de abusos de un cura a su sobrina en Ourense. Fue destapado gracias a una charla en un centro educativo.

Alcohol y cocaína es la mezcla tóxica más frecuente en las muertes de tráfico en Galicia. Lo dicen los datos de los forenses del Imelga: uno de cada tres conductores analizados dio positivo en alguna de esas sustancias.

En la ría de Ares finalizó ayer la extracción de las 105 toneladas de fuel del quimiquero Blue Star, encallado desde hace once días en el entorno de las islas Mirandas.

Echamos un vistazo al pasado, al año 2002. Entonces Galicia sufría bajo la amenaza de la marea negra del Prestige. Y un día como hoy los marinos de la ría de Arousa luchaban contra el fuel con sus propias manos. Así lo contamos.

Los gallegos podemos quejarnos este otoño de la lluvia, pero no del frío. Hasta ahora el tiempo fue cálido, pero eso ha cambiado. Un corredor de aire polar continental provoca la caída de los termómetros. Y la reaparición de las heladas, un fenómeno atmosférico afectado por el cambio climático y en peligro de extinción.

A Fondo Madrid acoge el macrojuicio por la quiebra de Pescanova. El expresidente de la compañía, Manuel Fernández de Sousa, es uno de los principales encausados. Pero su defensa empezó con un ataque: pidió la nulidad de la causa negando la estafa y acusando a los bancos de lucrarse.

¿Quién es Manuel Fernández de Sousa? Te contamos en este perfil las claves de la trayectoria de un empresario que fue un innovador de la industria pesquera, pero que erró en la gestión. Su talante personalista lo sitúa en el centro de todas las acusaciones.

Concellos lucenses apagados por la A-6 se reinventan para no morir. Varios municipios quieren recuperar una ruta alternativa de peregrinación a Santiago.

Mientras dormías

Trump responde con sanciones a Francia por su tasa a las tecnológicas. Los nuevos aranceles recaerán sobre 63 productos franceses de distintas categorías, entre los que se incluyen el champán, los bolsos y el queso.

Galicia en 313 concellos

Una mujer fue condenada en Ourense por cobrar durante doce años la pensión de un tío muerto.

La noria navideña de Vigo sigue dando que hablar. En esta ocasión por la imposibilidad de que los usuarios de la tarjeta Pass Vigo puedan aprovecharse de descuentos. Falta una máquina.

En Monfero un vecino murió a los 90 años el mismo día que enterraron a su esposa.

En A Coruña un hombre terminó en el Chuac tras recibir un taconazo en la cabeza.

Opinión

«Estamos en la sociedad de la rabia y del odio. No existe el término medio. Nadie pisa el equidistante sentido común. Todo es exceso...». César Casal escribe en Griezmann, muérete sobre lo que se vivió en el Wanda Metropolitano el domingo: «una vergüenza».

Lo más destacado de los deportes

Leo Messi ganó ayer su sexto Balón de Oro. El astro argentino aventaja a Cristiano Ronaldo y se coloca como el jugador con más distinciones de toda la historia.

El jugador del Celta Santi Mina está desde ayer más cerca de ser juzgado por presunta agresión sexual. Un juzgado de Almería acordó continuar el procedimiento abierto hace dos años contra él y el canterano celeste David Goldar, ahora en las filas del Nàstic.

Sin instrumentos para la ofensiva en el Dépor. La nueva fórmula de juego de Luis César choca con las lagunas de la plantilla, escasa de material aprovechable en los extremos.

Los enormes problemas del equipo masculino blanquiazul contrastan con la magnífica temporada del femenino. Hoy te contamos como fichó a sus 19 jugadoras y se convirtió en el conjunto revelación de Primera división.

Hoy será noticia

El presidente de EE.UU., Donald Trump, se reúne con los líderes de la OTAN en la cumbre convocada en Londres y asiste a una recepción con Isabel II.