Rodríguez Miranda, secretario xeral de Emigración: «A idea é que os centros galegos sexan sustentables por si mesmos»

La Voz de Galicia M. P. V.

redacción / la voz 02/12/2019 05:00 h

Evolución. É a palabra que deberá marcar o futuro dos centros galegos no exterior, para seguir o ritmo dos cambios que vai vivindo a propia emigración galega. Unha situación que, recoñece o secretario xeral de Emigración, Antonio Rodríguez Miranda, trae consigo retos.

-¿Pasan por un mal momento os centros galegos?

-Hai moitas diferenzas segundo de que entidades ou países esteamos a falar. Hai menos centros que hai 30 anos porque tamén a cifra de emigrantes baixou, e porque as novas xeracións non encauzan o seu lecer a través dos centros galegos. Pero hai algúns que ofrecen moi boas actividades. Se evolucionan as xeracións, teñen que evolucionar os centros.

-¿Cal será o papel dos centros galegos no futuro?

-A día de hoxe os centros que teñen unha vida máis activa e máis socios son os que van máis aló de ser un simple lugar de encontro, que ofrecen actividades para persoas de 80 anos pero tamén para nenos de tres. Estamos a fomentar sobre todo os proxectos pensados para a xuventude. E logo tamén deben estar cada vez máis abertos ás comunidades nas que se implantan, servindo para promocionar todo o galego. Esa é unha liña de traballo que queremos potenciar e unha das que trataremos na reunión do Consello de Comunidades Galegas que se celebra dende este luns en Santiago.

-¿Cara onde hai que ir no que toca ao seu financiamento?

-A Xunta sempre vai tratar de estar a carón deles pero como un elemento máis de soporte, non pode ser a súa financiadora única. Hai tempo que se traballa baixo a idea de que os centros galegos deben ser sustentables por si mesmos. E se hai que facer un apoio de emerxencia máis aló do cotiá, hai liñas de axudas pensadas para iso, pero teñen que pedilo.

-Hai quen se queixa de que se apoia máis aos centros de América que aos europeos.

-O apoio é igual para todos. Outra cousa é que os montantes finais varíen porque a contía das axudas está relacionada co número de socios e de actividades realizadas. E aí hai moitas diferenzas. Hai centros en América que teñen miles de asociados, porque máis aló do carácter de lecer ou cultural, moitos teñen tamén un carácter de asistencia social. Pero se dividiramos as subvencións que se dan entre o número de socios, o que reciben por cabeza os centros europeos pode que sexa incluso máis que os americanos.