Martiño Noriega elude dar pistas sobre su futuro político: «Nunca se sabe»

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia S. Luaña R. Martínez

Santiago / La Voz 02/12/2019 16:04 h

Cuando el pasado 26M Martiño Noriega perdió la alcaldía de Santiago y su grupo, Compostela Aberta, se quedó en la oposición con la mitad de los concejales que tenía (pasó de diez a cinco), el líder de la izquierda rupturista decidió quedarse como portavoz del grupo municipal, aunque de forma temporal y porque era necesario realizar una «transición» en el seno de su partido. Al menos eso fue lo que se dijo entonces, con un horizonte fijado, aproximadamente, en las postrimerías del año y una cierta contestación interna en el seno de Compostela Aberta, donde un sector cercano a Podemos pidió responsabilidades por los resultados electorales.

Ahora que el último mes del año empieza su curso, a Noriega se le volvió a preguntar por su futuro político, y el exregidor compostelano no quiso aclararlo. No dijo si regresaría a su actividad profesional en la medicina, como se barajó en un principio, o si agotaría el mandato en el concello compostelano como líder de la oposición y un sueldo de 30.000 euros, muy inferior a los 51.000 que cobraba como alcalde. «O meu tempo o marco eu e non hai novidade ao respecto», dijo esta mañana. Si bien anunció que en breve se reuniría la asamblea de Compostela Aberta para renovar sus órganos de dirección, desvinculó ese hecho de su futuro político y recalcó que «eu marcarei os meus tempos», así que lo que podría ocurrir en un horizonte temporal indefinido, «nunca se sabe», añadió.

Como militante de Anova y antiguo dirigente del partido fundado por Beiras, es de suponer que Noriega participará del debate que se abrirá el próximo día 14 en una asamblea convocada por la formación nacionalista y en la que se barajará si se presentará o no a las elecciones autonómicas y, si lo hace, si irá en solitario o en coalición. De inclinarse la militancia por lo segundo, la incógnita está en saber con qué socios lo harán, distanciados como están de Podemos tras no llegar a un acuerdo con el partido morado para la constitución de las candidaturas del 28 A, motivo por el que Anova no se presentó ni a esas elecciones generales ni a las del pasado 10N.